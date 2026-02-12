自由電子報
自由開講》從日本解散國會 談台灣的憲政僵局

2026/02/12 09:00

◎ 蔡育德

在民主政治中，當政府施政陷入長期僵局時，一個經常被提出的問題是：領導者是否應該透過重新選舉，重新取得人民授權，以突破治理困境？

日本政治提供了一個值得觀察的案例。日本首相擁有解散眾議院的權力，當國會支持基礎不足或政策推動受阻時，解散國會並重新舉行選舉，往往被視為「長痛不如短痛」的策略。這種作法表面上像是政治豪賭，但本質上是一種制度內建的「授權重置」（mandate reset）：將政治僵局交由人民直接裁決。

日本眾議院大選展示了政治的「授權重置」，也就是將政治僵局交由人民直接裁決；示意圖。（彭博）日本眾議院大選展示了政治的「授權重置」，也就是將政治僵局交由人民直接裁決；示意圖。（彭博）

然而，當我們試圖將這種模式套用到台灣時，便會發現一個根本性的差異。

台灣採取的是半總統制，總統與立法院分別由不同選舉產生。這種設計本意在於權力制衡，但在少數政府出現時，也可能形成結構性的僵局。與日本不同的是，台灣的總統並無主動解散國會的權力，重新選舉的唯一制度出口，是立法院先通過倒閣，之後總統才能選擇是否解散國會。

換言之，如果在野黨不願意發動倒閣，即使政治對抗長期持續，也難以透過制度重新確認民意方向。

這使得台灣的政治困境，不一定來自個別政治人物是否具有勇氣，而是源於制度本身缺乏可操作的「重置機制」

近來政治討論中，有人提出總統辭職或重新選舉的可能性。從政治象徵角度來看，這確實展現了一種願意接受人民再次檢驗的姿態。然而，在現行憲政架構下，總統辭職並不會直接導致國會改選，因此難以真正解決行政與立法之間的結構性衝突

這正是台灣政治的特殊之處：僵局不一定代表有人不願承擔責任，而可能是制度設計使得各方在策略上都沒有足夠誘因啟動風險更高的選項。

日本經驗的真正啟示，或許並非單純的政治豪氣，而是制度如何提供一個在僵局時可回到人民的出口。當制度允許重新授權，政治對抗便有機會轉化為民主更新；反之，若缺乏這樣的機制，政治僵局就可能成為各方理性的均衡

民主制度的成熟，不只是選舉本身，而在於是否能在關鍵時刻，讓人民重新決定方向。

也許，真正值得討論的，不是誰應該辭職，而是：當制度沒有出口時，我們如何重新思考治理的可能

民主制度的成熟在於，是否能在關鍵時刻，讓人民重新決定方向；示意圖。（彭博）民主制度的成熟在於，是否能在關鍵時刻，讓人民重新決定方向；示意圖。（彭博）

（作者為跨界治理顧問）

