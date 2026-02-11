自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

沈榮欽國際視野》世道多舛 小丑橫行

黎智英不幸在一個價值外交日漸消沈的時代遭到重判，也讓小丑橫行。例如香港保安局長鄧炳強，抨擊黎智英令全港市民受無盡苦難創傷，讚美法官重判維護香港的核心價值。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2026/02/11 19:00

◎ 沈榮欽

香港保安局長鄧炳強，讚美法官重判黎智英是在維護香港的核心價值。（取自貼文）香港保安局長鄧炳強，讚美法官重判黎智英是在維護香港的核心價值。（取自貼文）

黎智英等9人遭到香港法院認定，違反「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，判處黎智英有期徒刑20年，其餘8人分別被判6年3個月至10年不等。

問題是黎智英既沒有勾結外人陰謀造反，也沒有採取行動推翻政府，那麼他被法院判刑的犯罪證據為何？原來是因為創辦蘋果日報、支持民主運動，以及要求西方國家對中國和香港政府的鎮壓實施制裁

在西方領袖相繼訪中之際，習近平不理會川普等西方領袖的呼籲，執意對黎智英重判，正是算準西方的軟弱。華爾街日報在社論直言，北京向台灣傳達明確訊息，那就是中共統治下的生活是什麼模樣

黎智英已經78歲，又患有糖尿病與高血壓，判刑20年與死刑無異，其實也是判了一國兩制的死刑。鄭麗文等紅統人士對一國兩制向來有所偏好，但是在當選國民黨主席後，絕口不提一國兩制，為了對抗民進黨拉攏「中華民國」、強調兩岸互不隸屬的立場，鄭麗文改用兩岸都是「中國人」反制，希望能夠拉攏傳統藍營支持者

78歲的黎智英，遭香港法院判刑20年，與死刑無異。（美聯社檔案照）78歲的黎智英，遭香港法院判刑20年，與死刑無異。（美聯社檔案照）

在整肅軍方、內部動盪之際，習近平也藉由黎智英案向中國人畫下紅線，藉此警告因經濟下行而日漸不滿的中國人心，加大維穩力量。

黎智英不幸在一個價值外交日漸消沈的時代遭到重判，也讓小丑橫行。例如香港保安局長鄧炳強抨擊黎智英令全港市民受無盡苦難創傷，讚美法官重判維護香港的核心價值。

事實上，鄧炳強長期和中共黑幫人士交好，雨傘運動時，他甚至容許黑幫人士對香港市民施暴，包庇和縱容黑社會與犯事警員，靠著暴力鎮壓舔共，一路高昇至警務處長，成為美國以「違反人權」為名制裁的少數香港官員之一。如今世道多舛，小丑居廟堂之上，英雄成為階下之囚，令人不勝唏噓。

黎智英案證實鄭麗文等紅統人士醉心的一國兩制，是個不折不扣的謊言；小草對於獨裁政權的想像，已經不僅是天真無知，更是對民主制度的傷害。任何台灣人對中共的幻想，越早清醒對台灣越有利。

國民黨主席鄭麗文與紅統人士醉心的一國兩制，是個不折不扣的謊言；圖為福建廈門豎立的「一國兩制統一中國」標語牌。（法新社檔案照）國民黨主席鄭麗文與紅統人士醉心的一國兩制，是個不折不扣的謊言；圖為福建廈門豎立的「一國兩制統一中國」標語牌。（法新社檔案照）

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書