自由開講》從黎智英案與高金素梅案 看台灣政治話語的失衡

2026/02/11 18:00

◎ 蔡育德

黎智英案與高金素梅案，凸顯台灣政治論述中明顯的雙標問題。（美聯社、資料照，本報合成）黎智英案與高金素梅案，凸顯台灣政治論述中明顯的雙標問題。（美聯社、資料照，本報合成）

近期兩起事件，凸顯出台灣政治論述中日益明顯的雙重標準問題。

首先，是香港壹傳媒創辦人黎智英遭判刑20年一事黎智英案件纏訟多年，其以「勾結外國勢力」罪名遭定罪，引發國際社會廣泛關注。多個民主國家及人權組織已公開對相關審判程序與結果提出質疑，認為其中可能涉及對言論自由與人權保障的侵害。然而，在台灣，部分平時高舉民主價值的政治人物，卻對此案顯得異常沉默，未見積極發聲

相較之下，無黨籍立委高金素梅住宅與辦公室遭檢調搜索後，部分國民黨立委迅速以「民主寒冬」形容，更直接指控為總統指示下的政治操作。在相關事證尚未公開、司法程序仍在進行的情況下，便急於下定論，將司法行動直接政治化，令人不禁質疑：此種論述背後，究竟是出於對民主的真正關切，還是基於特定政治立場的選擇性解讀？

國民黨立委羅智強在無黨籍立委高金素梅住宅與辦公室遭檢調搜索後，在社群平台發文直批此事為賴政府下的「民主寒冬」。（擷取自羅智強臉書）國民黨立委羅智強在無黨籍立委高金素梅住宅與辦公室遭檢調搜索後，在社群平台發文直批此事為賴政府下的「民主寒冬」。（擷取自羅智強臉書）

民主社會中，監督司法固然重要，但前提應是建立在事實基礎與制度理解之上，而非預設結論。若對於中國可能侵害人權的案件選擇沉默，卻在國內司法調查尚未明朗時立即指控政治迫害，這樣的反差，容易讓人感受到價值立場的前後不一致。

政治論述若長期陷入「只批評對手、忽略自身標準」的模式，除了強化同溫層之外，對於爭取中間選民與提升公共討論品質，恐怕並無助益。民主政治的核心，並非誰能喊出最強烈的口號，而是是否能在不同情境下維持一致的價值標準。

同樣地，有人批評執政黨過度以中共威脅作為政治動員工具；然而，若反對陣營也習慣將所有司法行動立即貼上政治干預標籤，結果只會讓公共討論更加極化，削弱制度本身的信任。

近年來，不斷有人批評執政黨過度以中共威脅作為政治動員工具。（資料照）近年來，不斷有人批評執政黨過度以中共威脅作為政治動員工具。（資料照）

真正成熟的民主，需要的不是立場優先，而是價值一致。當政治人物選擇性地使用「民主」、「司法獨立」等概念時，受傷的往往不是對手，而是整體社會對制度的信任。

（作者為跨界治理顧問）

