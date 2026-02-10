自由電子報
自由開講》從好鄰居到戰略夥伴──高市經濟學開啟台灣產業黃金年代

2026/02/10 15:20

◎ 郭智輝

日本大選，高市早苗率領自民黨獲得壓倒性勝利，也催生了以「危機管理」為核心的「高市經濟學」。（法新社檔案照）日本大選，高市早苗率領自民黨獲得壓倒性勝利，也催生了以「危機管理」為核心的「高市經濟學」。（法新社檔案照）

2026年2月，日本政壇迎來歷史性巨變。高市早苗領導的自民黨聯盟以352席的壓倒性勝利奪下眾議院主導權，徹底擺脫傳統派閥的掣肘。這場大勝不僅象徵日本「強國路線」的確立，更催生了以「危機管理」為核心的「高市經濟學」（Sanaenomics）。

基於長期穿梭於台日產業界、並曾深度參規劃及推動財經產業政策的經驗，筆者認為這不只是日本的轉身，更是台灣產業邁向全球戰略制高點的關鍵契機。

高市經濟學主張以「負責任的積極財政」支持跨年度的長線技術開發，並將「經濟安全保障」從成本支出考量轉化為投資成長動能。這種將地緣政治風險、供應鏈韌性與技術主權合而為一的思維，與台灣近年推動產業「韌性化」與「國際化」的方向高度契合

特別是高市內閣鎖定的17個重點投資領域，涵蓋半導體、AI、國防到核融合等，多數都與台灣的產業強項或轉型目標緊密重疊。這意味著，台日合作將從過去的「商業貿易」提升至「戰略生命共同體」的高度

在高市眼中，半導體是國家的「生命線」。台積電熊本二廠將升級至3奈米製程，投資額更追加至170億美元。這是一個重要訊號：台灣最先進的晶片製程，正與日本在材料與設備上的優勢進行深度結合

台積電董事長魏哲家近日拜會高市早苗提到，台積電熊本二廠有望升級至3奈米製程；示意圖。（歐新社檔案照）台積電董事長魏哲家近日拜會高市早苗提到，台積電熊本二廠有望升級至3奈米製程；示意圖。（歐新社檔案照）

筆者曾多次強調「境外關內」的理念，高市政策正好提供了最佳試驗場。日本政府透過大規模補助，吸引台灣設備商與化學材料商赴日設點。這不僅是分散風險，更是在「非紅供應鏈」體系中構築技術護城河。台灣企業應善用高市對3奈米技術的渴望，換取更多與日本頂尖研究機構在基礎研發領域的合作機會。

高市主張將國防預算提升至GDP的2%，並推動國防民用融合（Dual-use）技術。台灣長期擁有世界級的精密機械與電子零組件，但在國防領域的國際接軌相對受限。隨著高市加速西南諸島的軍事建設，與台灣東岸形成共同防護鏈，將帶動龐大的監控、通訊與後勤需求。台灣廠商在無人機組件、感測器與高階材料方面，具備進入日本國防採購鏈的實力，這不僅是商機，更是台日共同強化印太安全的重要一環

一直以來，台灣海纜的脆弱性是痛點。若能與日本合作，在海底基礎設施巡護及低軌衛星（LEO）通訊上建立聯防，將大幅提升台灣在極端狀況下的通訊韌性

若能與日本合作，在海底基礎設施巡護及低軌衛星通訊上建立聯防，將大幅提升台灣海纜韌性；圖為澎湖南海海底電纜。（台電澎湖區處提供）若能與日本合作，在海底基礎設施巡護及低軌衛星通訊上建立聯防，將大幅提升台灣海纜韌性；圖為澎湖南海海底電纜。（台電澎湖區處提供）

此外，高市對次世代核能（SMR、核融合）的支持，為台灣能源政策提供新思維。AI產業競賽本質上是電力與算力的競逐，日本在核能與前瞻電力技術上的經驗，能為台灣離島電力自主及高耗能產業提供實質支援，成為能源轉型困局中的技術避風港。

高市政權的大勝，對台灣而言既是「拉力」也是「推力」、既是「助力」也是「壓力」。當日本展現強大政治意志重建產業競爭力之際，台灣不能僅滿足於扮演供應商的角色。日本已經重新站上起跑線了，台灣若仍在場邊觀望，恐將從日本的戰略夥伴淪為發展包袱。

因此，政府與產業領袖應積極落實以下兩點：

洽簽「台日經濟夥伴協定」（EPA）：比照「台美21世紀貿易倡議」，在高市強調經濟安全的環境下，加強制度化經貿合作，消除技術與人才流動障礙。

融入「供應鏈韌性倡議」（SCRI）：爭取加入日本主導的區域組織，深化與美日聯盟的整合。

高市大勝後，台灣應比照「台美21世紀貿易倡議」，洽簽「台日經濟夥伴協定」；左為行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮，右為行政院政務委員鄧振中。（資料照）高市大勝後，台灣應比照「台美21世紀貿易倡議」，洽簽「台日經濟夥伴協定」；左為行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮，右為行政院政務委員鄧振中。（資料照）

台灣與日本早已不只是鄰居，而是共同面對地緣政治洪流的戰略夥伴。在高市經濟學的推動下，台日產業的深度整合，可望成為未來十年印太地區最穩定的基石。

（作者為前經濟部長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。

