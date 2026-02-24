自由開講》台灣政治焦慮全球第一 民意偏好解決問題者

◎ 楊智強

蓋洛普最新發表的《2026年全球民意報告》揭示了令國際社會詫異、卻令台灣人感同身受的數據。台灣有高達50%的民眾將「政治與政府」視為國家首要問題，這項數據不僅位居全球之冠，更是全球中位數8%的六倍之多。這項指標清晰印證著，在台灣，政治已不再只是茶餘飯後的議題，而是攸關存亡的焦慮核心。報告精準地點出台灣焦慮的雙重來源。外在方面，中共從未間斷的主權威脅與認知作戰，將台灣推向地緣政治的最前線，讓國人不時感受到生存的危機感。

然而，內在政黨爭端更令台灣民眾痛徹心腑。回首過去兩年，立院藍白合謀的亂象層出不窮，從惡意杯葛總預算、阻撓國防特別預算、中國籍立委宣誓就職...等種種毀憲亂政的擴權行徑，無一不在消磨民眾對民主體制的信任。更甚者，在野勢力在國家尊嚴面前顯露「媚共」姿態，更讓這50%的焦慮感中，除了台派支持者的無力感，部分藍白支持者視對岸威權為烏托邦的幻想，滲透對國家方向迷失的恐懼。回首過去兩年，立院藍白合謀的亂象層出不窮，從惡意杯葛總預算、阻撓國防特別預算、中國籍立委宣誓就職等；藍白十度封殺國防特別預算條例草案付委。（資料照）

歷史是最好的導師，前總統蔡英文在2016年以來兩次總統大選中取得的高票與高民意基礎，正是最好的實例。在高度民主的社會，選民看透了經濟學人認證bumbler的時任總統馬英九，終將信任交給那個被認為「更有能力解決政治僵局、捍衛國家主權」的民進黨政府。

請繼續往下閱讀...

美中不足的是，前年底總統國會改選期間，在部分中間選民一時傾向，予以國會具監督力量的方向，卻導致藍白把持立院軟土深掘，與中共暗通款曲。當老百姓再度厭倦了國會忽視民生議題與國防安全，筆者相信年底縣市長大選，選民的眼睛會再次擦亮。當老百姓再度厭倦了國會忽視民生議題與國防安全，筆者相信年底縣市長大選，選民的眼睛會再次擦亮；圖為民眾黨中配立委李貞秀。（資料照）

隨著年初幾項民調皆出現「黃金交叉」，民進黨支持度逐漸回升，高喊「我是中國人」的國民黨則下滑，印證了中間選民對於「辦實事」的渴望，厭煩「亂政者」的情緒。賴清德總統與卓榮泰院長應以此為契機，在維持主權立場的同時，更要大刀闊斧，積極展現行政效能。

面對蓋洛普報告揭示半數國人集體焦慮，賴政府與卓內閣在民調出現「黃金交叉」之際，更應展現「韌性治理」的鋼鐵意志。唯有卓揆以積極施政擊碎中共的威脅布局，並以行政效能衝破國會惡鬥的泥淖，方能將這五成焦慮轉化為守護台灣的民主自信。期許賴政府在民意看漲的關鍵時刻，持續扶搖直上，帶領台灣社會在穩定中開創大局，捍衛這座不容侵犯的民主堡壘。

（作者為社會科教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法