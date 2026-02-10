自由電子報
評論 > 投書

自由開講》誰來保護守護者？從砍警案看司法後盾與執法尊嚴

2026/02/10 15:00

◎ 曹耀鈞

日前，苗栗發生一名吸毒犯持刀公然在市場叫囂，不但嚴重威脅採買民眾的安全，更在警方抵達後悍然砍殺執法人員。儘管該名惡徒最終在警方開槍還擊下伏法，但這聲槍響之後，我更關心的是那位勇於開槍的警察，是否又將陷入長達數年的司法泥淖？苗栗市南苗栗市場4日傳出鍾姓男子持刀砍傷執勤員警，據法院的鑑定報告，鍾男持續吸食安非他命及酗酒；圖為鍾男被警方與民眾制伏。（資料照，民眾提供）苗栗市南苗栗市場4日傳出鍾姓男子持刀砍傷執勤員警，據法院的鑑定報告，鍾男持續吸食安非他命及酗酒；圖為鍾男被警方與民眾制伏。（資料照，民眾提供）

我們必須承認一個殘酷的現實：要求警察在面對神志不清、暴戾無情的歹徒時，既要保護民眾、又要自衛，同時還要保持「神準槍法」，僅擊傷罪犯而不能致命，這在國內外的實務經驗中，幾乎被視為「不可能的任務」。在警匪對峙下，生死僅在幾公分落差的瞬間，警察能做的只有止住威脅。若我們的司法制度仍以「事後諸葛」的視角，逐幀分析密錄器畫面，挑剔警察為何當時不打手腳、彼時為何多開一槍？這不僅是對專業的蔑視，更是對警察生命安全的高度漠視！

長期以來，部分法官與檢察官在審理警械使用案件時，傾向過度解讀「比例原則」。這種「寬待罪犯、嚴苛執法」的風氣，極易引發警界的「防禦性執法」。試想，如果警察開槍救人後，換來的是沒完沒了的訴訟、傾家蕩產的賠償， 甚至丟了賴以為生的公職 ，那麼在下一次危機發生時，誰還願意挺身而出

警察若因法院不挺、人民不體諒而產生「多一事不如少一事」的怠惰心態，最後受傷害的必然是善良百姓。從國內外經驗，罪犯通常不敢主動挑戰警察，但欺凌百姓弱小卻是其家常便飯。法官與檢察官雖身處法院高牆內，但他們與其家人同樣生活在這個社會，若公權力崩解，沒有人能成為法外之地的倖存者持刀砍警的鍾男中彈，緊急送醫後不治。 （資料照，民眾提供）持刀砍警的鍾男中彈，緊急送醫後不治。 （資料照，民眾提供）

「亂世用重典」雖是老生常談，但在今日毒品與暴力案件交織的社會，這已是維護社會安全的通念了。司法應對公開持械、挑釁公權力的罪犯速審速決並予重刑，同時對警察的執法行為「從寬認定」。我們不應要求警察成為神射手，我們只需要警察在危難發生時，有勇氣拔槍保護我們的孩子與家人。而這份勇氣，不只需要普通百姓相挺，更需要司法官們，共同以判決結果來彰顯正義。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

（作者為政府國防廉潔指數評鑑GDI諮詢委員）

