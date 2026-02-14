自由電子報
有志一「童」》2025年台灣對中國投資比重再創新低，對新加坡投資持續超過對中國投資五成

2025年台灣對新加坡投資占台灣對外投資的5.7%，並占對東協投資的41%。若以2021至2025年合計計算，台灣對新加坡投資總額達176億美元，占台灣對東協投資的59.3%，亦占對外投資總額的11.8%，顯示新加坡已成為台灣資金進入東協乃至全球市場的重要節點。
童振源

童振源

2026/02/14 11:30

童振源

近年來，台灣對外投資的區域配置持續出現結構性轉變，反映企業因應全球經貿環境變化而調整布局策略。根據最新統計，2025年台灣對新加坡投資金額為22.9億美元，占台灣對外投資總額的5.7%。這是近三十年來，台灣對新加坡投資第二次超越對中國投資，且已連續兩年高出五成以上，顯示相關趨勢已逐漸成形

回顧歷史，台灣對中國投資曾於2010年達到高峰，占當年對外投資總額的83.8%，反映當時兩岸產業分工與市場整合的高度緊密。然而，隨著中國經濟結構調整、營運成本上升，以及地緣政治與供應鏈風險意識提高，台灣企業對中國投資比重自2010年後逐年下降。至2025年，該比重已降至3.8%，再創歷史新低。台灣2008至2025對外投資比重。（取自貼文）台灣2008至2025對外投資比重。（取自貼文）

與此同時，台灣對非中國地區的投資比重則持續攀升。2016年，台灣對非中國地區投資首次超越對中國投資，成為重要分水嶺；2022年，占比進一步提高至66.4%。至2025年，台灣對非中國地區投資占比已高達96.2%，約為對中國投資的12倍，顯示台灣對外投資已呈現高度分散與多元布局的特徵。

在此轉變過程中，東協國家逐漸成為台灣企業重要的投資標的。2021年，台灣對東協投資金額為56.4億美元，占對外投資總額的30.6%；2022年投資金額雖略降至47.3億美元，占比仍創31.5%的新高。2024年，對東協投資金額攀升至84.9億美元，創歷史高峰；2025年回落至55.7億美元，但仍維持相當水準，顯示企業對東協市場的長期信心未減台灣2021至2025對新加坡投資的比較。（取自貼文）台灣2021至2025對新加坡投資的比較。（取自貼文）

在東協各國中，新加坡扮演關鍵角色。疫情前，台灣對新加坡的年投資金額多低於10億美元；疫情後，隨著企業重新檢視區域營運與資金配置，新加坡作為區域金融與高科技樞紐的功能更加凸顯，台灣對新加坡投資亦快速成長。2021至2024年間，投資金額分別為37.1億、33.6億、24.4億及58.1億美元，2024年年增率高達138%。2025年雖回落至22.9億美元，仍明顯高於疫情前水準。

從整體結構觀察，2025年台灣對新加坡投資占台灣對外投資的5.7%，並占對東協投資的41%。若以2021至2025年合計計算，台灣對新加坡投資總額達176億美元，占台灣對東協投資的59.3%，亦占對外投資總額的11.8%，顯示新加坡已成為台灣資金進入東協乃至全球市場的重要節點台灣對新加坡投資的產業別。（取自貼文）台灣對新加坡投資的產業別。（取自貼文）

在產業分布方面，台灣對新加坡投資高度集中於高附加價值產業。2025年，電子零組件製造業投資金額達16.7億美元，占當年對星投資的72.9%，顯示雙方合作已深入半導體與高科技供應鏈核心。金融及保險業與批發及零售業分別占9.2%與7.1%，三大產業合計占比達89.2%，產業結構清楚且具策略性。

整體而言，台灣對外投資的區域與產業調整，係企業因應全球經濟變化、供應鏈重組與市場多元化需求的理性選擇。新加坡憑藉穩定的制度環境與高度國際化的平台，並與台灣產業結構形成互補，已成為台灣企業重要且具長期意義的投資夥伴。未來，如何在既有基礎上深化產業合作、促進高科技領域的雙向投資，將是台星經貿關係持續發展的重要課題。

（作者為我國駐新加坡代表）

