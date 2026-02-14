有志一「童」》2025年台灣對中國投資比重再創新低，對新加坡投資持續超過對中國投資五成

2025年台灣對新加坡投資占台灣對外投資的5.7%，並占對東協投資的41%。若以2021至2025年合計計算，台灣對新加坡投資總額達176億美元，占台灣對東協投資的59.3%，亦占對外投資總額的11.8%，顯示新加坡已成為台灣資金進入東協乃至全球市場的重要節點。

◎ 童振源

近年來，台灣對外投資的區域配置持續出現結構性轉變，反映企業因應全球經貿環境變化而調整布局策略。根據最新統計，2025年台灣對新加坡投資金額為22.9億美元，占台灣對外投資總額的5.7%。這是近三十年來，台灣對新加坡投資第二次超越對中國投資，且已連續兩年高出五成以上，顯示相關趨勢已逐漸成形。

回顧歷史，台灣對中國投資曾於2010年達到高峰，占當年對外投資總額的83.8%，反映當時兩岸產業分工與市場整合的高度緊密。然而，隨著中國經濟結構調整、營運成本上升，以及地緣政治與供應鏈風險意識提高，台灣企業對中國投資比重自2010年後逐年下降。至2025年，該比重已降至3.8%，再創歷史新低。台灣2008至2025對外投資比重。（取自貼文）

與此同時，台灣對非中國地區的投資比重則持續攀升。2016年，台灣對非中國地區投資首次超越對中國投資，成為重要分水嶺；2022年，占比進一步提高至66.4%。至2025年，台灣對非中國地區投資占比已高達96.2%，約為對中國投資的12倍，顯示台灣對外投資已呈現高度分散與多元布局的特徵。

在此轉變過程中，東協國家逐漸成為台灣企業重要的投資標的。2021年，台灣對東協投資金額為56.4億美元，占對外投資總額的30.6%；2022年投資金額雖略降至47.3億美元，占比仍創31.5%的新高。2024年，對東協投資金額攀升至84.9億美元，創歷史高峰；2025年回落至55.7億美元，但仍維持相當水準，顯示企業對東協市場的長期信心未減。台灣2021至2025對新加坡投資的比較。（取自貼文）

在東協各國中，新加坡扮演關鍵角色。疫情前，台灣對新加坡的年投資金額多低於10億美元；疫情後，隨著企業重新檢視區域營運與資金配置，新加坡作為區域金融與高科技樞紐的功能更加凸顯，台灣對新加坡投資亦快速成長。2021至2024年間，投資金額分別為37.1億、33.6億、24.4億及58.1億美元，2024年年增率高達138%。2025年雖回落至22.9億美元，仍明顯高於疫情前水準。

從整體結構觀察，2025年台灣對新加坡投資占台灣對外投資的5.7%，並占對東協投資的41%。若以2021至2025年合計計算，台灣對新加坡投資總額達176億美元，占台灣對東協投資的59.3%，亦占對外投資總額的11.8%，顯示新加坡已成為台灣資金進入東協乃至全球市場的重要節點。台灣對新加坡投資的產業別。（取自貼文）

在產業分布方面，台灣對新加坡投資高度集中於高附加價值產業。2025年，電子零組件製造業投資金額達16.7億美元，占當年對星投資的72.9%，顯示雙方合作已深入半導體與高科技供應鏈核心。金融及保險業與批發及零售業分別占9.2%與7.1%，三大產業合計占比達89.2%，產業結構清楚且具策略性。

整體而言，台灣對外投資的區域與產業調整，係企業因應全球經濟變化、供應鏈重組與市場多元化需求的理性選擇。新加坡憑藉穩定的制度環境與高度國際化的平台，並與台灣產業結構形成互補，已成為台灣企業重要且具長期意義的投資夥伴。未來，如何在既有基礎上深化產業合作、促進高科技領域的雙向投資，將是台星經貿關係持續發展的重要課題。

（作者為我國駐新加坡代表）

