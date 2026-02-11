自由電子報
自由開講》台灣「AI經濟學」：「台灣經濟」的現狀

2026/02/11 13:30

◎ 劉國棟

台灣需透過維持國營和民營企業的有效營運，來獲得穩定的3%經濟成長率。圖為作者著書。（作者提供）台灣需透過維持國營和民營企業的有效營運，來獲得穩定的3%經濟成長率。圖為作者著書。（作者提供）

台灣自2024年起，經濟發展情況已呈現「80/20法則」的偏態格局。「半導體／ICT/AI高科技」電子企業占上市／櫃公司約20%，已成為推動台灣經濟成長的主動力；而台灣其餘約80%的「中、小、微傳統產業」，則陷入低成長或難生存的處境

處在這種「頭重、身輕」的經濟發展情況下，調整台灣的經濟體質，使其營養趨於平衡的做法有二：

1.政府角色：協助中、小、微傳統產業盡快「數位轉型」（DX）

傳統產業的新產品開發、企業營運和技術提升，要朝向「五大信賴產業」、「AI新十大建設」的高科技項目靠攏，以期脫胎換骨。

2.官民雙方均以「Taiwan Inc.」（台灣股份有限公司）的角度，一起致力於「AI驅動」的經濟成長

高科技產業已站穩腳跟，會自行發展與成長；政府該做的是，協助傳統產業到世界各地去開闢「台灣工業園區」（TIP，Taiwan Industrial Park），將民生工業推到海外生根發展，這是實現經濟「日不落國」的可行作法。

AI時代的興旺期會持續至少二十年，直到2045年為止都不會衰落。屆時，AI「奇異點」（Singularity）若實現，亦即「泛用AI」的夢想成真（AGI，Artificial General Intelligence），生活型態、工作方式都將呈現嶄新的格局。

行政院長卓榮泰指出，AI新十大建設的推動，預計在2040年創造15兆元以上產值、50萬個就業機會、建置3個國際級實驗室。（取自卓榮泰臉書）行政院長卓榮泰指出，AI新十大建設的推動，預計在2040年創造15兆元以上產值、50萬個就業機會、建置3個國際級實驗室。（取自卓榮泰臉書）

2024年台灣經濟解析

台灣2024年的名目GDP為7,956億美元，人均GDP達3.4萬美元。台灣中央政府的總預算，歲入2.73兆新台幣，歲出2.85兆，落差1,200億新台幣。補足落差的方法有二，使用前年度盈餘或舉債來填補

基本上，台灣中央政府的施政採取穩健作為，經濟出問題的機率不高。何況台灣的外匯存底和民間儲蓄雄厚，2024年的民間儲蓄高達4.21兆新台幣，外匯存底5,767億美元，擁有足夠能力因應意外來襲的經濟風暴。

從GDP結構來看，GDP=G（政府）+I（投資）+C（內需）+Ex（出口）-Im（進口），台灣2024年的GDP比重為：政府支出占13%、資本形成27%、民間消費47%、出口順差13%，合計100%這樣的結構健全嗎？需不需要調整或改變？

經濟成長的「三駕馬車」是指內需（民間消費）投資（企業投資）外貿（進出口）三者。從上述GDP的結構角度看，三駕馬車都齊頭並進，基本上，台灣的經濟發展算是健全的

經濟成長的「三駕馬車」：內需（民間消費）、投資（企業投資）、外貿（進出口）；民眾消費示意圖。（業者提供）經濟成長的「三駕馬車」：內需（民間消費）、投資（企業投資）、外貿（進出口）；民眾消費示意圖。（業者提供）

台灣的GDP要達到1.2兆美元規模，若每年維持3%的穩定成長率，約需八年時間才能達到，也就是在2035年之前可以達成。這只是靜態分析，但世界經濟活動是動態的，美國經濟和美元價值的變化、戰爭與動亂、疫情、天災與人禍、都會影響各國的經濟成長。台灣如何才能維持穩定的3%經濟成長率呢？以下是我個人的觀點。

保證3%經濟成長率的「充分條件」

從經濟活動架構，即經濟活動五單位來考量，作法如下：

政府的營運：資源的有效分配與使用、強化公共建設與能源、維持社會穩定。

企業的營運：正確投資（配合政府經濟發展目標與政策）、提高營運效率、開新產品。進行穩健的「利率和匯率」財務操作。

家庭的營運：充分就業、保障家庭所得、從事適當消費、儲蓄與投資。

銀行的營運：對新興、有前瞻性的中小企業提供資金，協助這種趨勢型企業能快速且長足發展。

外貿的營運：確保內需資源和材料的進口、強化出口競爭力、保持外貿平衡或順差。

以上五條件，就是保證經濟成長率維持3%的充分條件。

若台灣想要有穩定的3%經濟成長率，政府需將資源有效分配、強化公共建設與能源、維持社會穩定；圖為行政院。（資料照）若台灣想要有穩定的3%經濟成長率，政府需將資源有效分配、強化公共建設與能源、維持社會穩定；圖為行政院。（資料照）

達成3%經濟成長率的「必要條件」

維持國營和民營企業的有效營運，是達成每年3%經濟成長率非要不可的條件。企業投資和營運是經濟發展的火車頭，企業的高效率投資、研發、製造、行銷，便是一國經濟成長的保證。

為能規劃國內的經濟發展目標，以及企業的正確投資政策（配合政府經濟發展的目標與政策最理想），掌握世界經濟發展的未來趨勢（即國際市場動態的變化）務必不遺餘力。

（作者為國際行銷顧問）

