自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》用中客當誘餌 中共正在切割台灣的國家整體

2026/02/13 15:00

◎ 郭索

中共官方近日對外宣布「解禁兩縣市中客旅遊」，並刻意營造出一種「台灣終於鬆綁」的假象。然而，只要回到制度與時間線本身，就會發現這整起事件，從頭到尾都是北京單方面操控的結果，台灣不過是被迫成為敘事中的配角

我們必須嚴正指出，中客來台受阻，從來不是台灣「不准」，而是中共「不放」一個政權若沒有全面封鎖，根本不存在所謂「解禁」這個詞。如今北京高調宣布解禁，恰恰反向證明，過去長達數年的封殺政策，正是中共自己對人民移動自由的行政剝奪。這不是兩岸爭議，而是威權體制對人民的日常治理手段。

更惡劣的是，中共並非全面開放，而是刻意限定中客只能前往金門、馬祖等地，藉此製造「差別待遇」

中共近日宣布「解禁兩縣市中客旅遊」，刻意限定中客只能前往金門、馬祖等地，藉此製造「差別待遇」；圖為金門小三通新旅運中心。（資料照）中共近日宣布「解禁兩縣市中客旅遊」，刻意限定中客只能前往金門、馬祖等地，藉此製造「差別待遇」；圖為金門小三通新旅運中心。（資料照）

這種做法的政治意圖極其明確，就是要在台灣內部製造地理與心理的切割，刻意分化台澎與金馬，暗示「只要靠近中國、順從中國，就能獲得經濟利益」這不是交流，而是試圖以經濟誘因重新編寫國族認同，將金馬塑造成「例外區域」，進一步削弱台灣整體的國家共同體意識。

這種操作的本質，是一種高度惡質的統戰實驗。中共不只把中客當作籌碼，更把台灣地方社會當作試驗場，測試經濟壓力與利益分配是否足以撬動政治立場。它傳遞的訊息非常危險：只要你「選對邊」，就能被放行；只要你「不聽話」，市場就會被掐斷。這不僅是對台灣民主制度的羞辱，更是對台灣人民尊嚴的公然踐踏。

因此，這起事件真正該被看見的，不是中客會不會來，而是中共正在用極其粗暴的方式，示範它如何操控人民的移動權利，如何以行政命令製造內部分化，以及如何把經濟交流降格為政治懲罰與政治獎賞。台灣若對此掉以輕心，等同默許對方以「旅遊」之名，行「分裂」之實

中共僅開放兩地觀光，是把經濟交流降格為政治懲罰與政治獎賞。（歐新社檔案照）中共僅開放兩地觀光，是把經濟交流降格為政治懲罰與政治獎賞。（歐新社檔案照）

台灣社會必須清楚認知，任何建立在差別待遇與政治服從之上的交流，都不是善意，而是滲透。一個可以隨時禁止國民出國、又能精準指定「誰能去、去哪裡」的政權，本質上不可能尊重自由，也不可能尊重台灣的民主選擇。面對這樣的操作，台灣唯一正確的態度，不是感謝施捨，而是徹底揭穿其政治算計。

（作者為自由評論者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書