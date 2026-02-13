自由開講》用中客當誘餌 中共正在切割台灣的國家整體

◎ 郭索

中共官方近日對外宣布「解禁兩縣市中客旅遊」，並刻意營造出一種「台灣終於鬆綁」的假象。然而，只要回到制度與時間線本身，就會發現這整起事件，從頭到尾都是北京單方面操控的結果，台灣不過是被迫成為敘事中的配角。

我們必須嚴正指出，中客來台受阻，從來不是台灣「不准」，而是中共「不放」。一個政權若沒有全面封鎖，根本不存在所謂「解禁」這個詞。如今北京高調宣布解禁，恰恰反向證明，過去長達數年的封殺政策，正是中共自己對人民移動自由的行政剝奪。這不是兩岸爭議，而是威權體制對人民的日常治理手段。

更惡劣的是，中共並非全面開放，而是刻意限定中客只能前往金門、馬祖等地，藉此製造「差別待遇」。

圖為金門小三通新旅運中心。（資料照）

這種做法的政治意圖極其明確，就是要在台灣內部製造地理與心理的切割，刻意分化台澎與金馬，暗示「只要靠近中國、順從中國，就能獲得經濟利益」。這不是交流，而是試圖以經濟誘因重新編寫國族認同，將金馬塑造成「例外區域」，進一步削弱台灣整體的國家共同體意識。

這種操作的本質，是一種高度惡質的統戰實驗。中共不只把中客當作籌碼，更把台灣地方社會當作試驗場，測試經濟壓力與利益分配是否足以撬動政治立場。它傳遞的訊息非常危險：只要你「選對邊」，就能被放行；只要你「不聽話」，市場就會被掐斷。這不僅是對台灣民主制度的羞辱，更是對台灣人民尊嚴的公然踐踏。

因此，這起事件真正該被看見的，不是中客會不會來，而是中共正在用極其粗暴的方式，示範它如何操控人民的移動權利，如何以行政命令製造內部分化，以及如何把經濟交流降格為政治懲罰與政治獎賞。台灣若對此掉以輕心，等同默許對方以「旅遊」之名，行「分裂」之實。

（歐新社檔案照）

台灣社會必須清楚認知，任何建立在差別待遇與政治服從之上的交流，都不是善意，而是滲透。一個可以隨時禁止國民出國、又能精準指定「誰能去、去哪裡」的政權，本質上不可能尊重自由，也不可能尊重台灣的民主選擇。面對這樣的操作，台灣唯一正確的態度，不是感謝施捨，而是徹底揭穿其政治算計。

（作者為自由評論者）

