名家分享～侯宗佑》轉型正義小測驗

希望透過台灣轉型正義小測驗，拋磚引玉，讓更多人認識這些應該被記得的名字，讓更多人記得我們這座島嶼應該被記得的歷史。

◎ 侯宗佑

台灣轉型正義小測驗，一共25位，您知道哪些人？（取自貼文）

看到日本大選的開票結果，我忍不住想：日本有這麼多人用選票來捍衛自己的國家，那台灣呢？如果台灣有更多人記得自己的歷史，我們是不是就更能了解民主自由是多得來不易？

這幾天《世紀血案》電影風波，我一方面感動台灣有這麼多有正義感、歷史感的人，記得林義雄先生所經歷的不幸；另一方面，我也很感嘆有很多人跟賈永婕董事長一樣，雖然生活在台灣，但卻因為過去制度的缺失，而對這塊土地的過去一無所知。

請繼續往下閱讀...

101董事長賈永婕在社群平台表示，想要知道林宅血案的真相，引起網友討論。（擷取自Threads@janet_chia_）

（當然，我還是很謝謝她的誠實，也謝謝她勇敢提出應該要追究當時的當權者。）

因此，在看了Khiong Ng老師的貼文後，我受到啟發，找了25個在台灣轉型正義史上重要的名字，當作一個很簡單的，關於台灣轉型正義的小測驗。

以下這些名字，你認得多少呢？認得出名字的，一個名字2分，如果能說出故事的，就算4分。滿分100。

期望拋磚引玉，讓更多人認識這些應該被記得的名字，讓更多人記得我們這座島嶼應該被記得的歷史。

【25人名單】

1.陳澄波

2.湯德章

3.林茂生

4.楊逵

5.蔡瑞月

6.張常美

7.葉石濤

8.呂赫若

9.史明

10.高一生

11.湯守仁

12.丁窈窕

13.雷震

14.柯旗化

15.施明德

16.彭明敏

17.柏楊

18.崔小萍

19.林義雄

20.黃信介

21.陳菊

22.陳文成

23.盧修一

24.江南（劉宜良）

25.鄭南榕

台灣轉型正義小測驗，分數解說。（取自貼文）

【分數解析】

0-29分：歷史的白紙

過去教育的缺席並非你的過錯，現在認識還不遲。這張白紙正等著你，填上屬於台灣的記憶。

30-59：記憶的入門者

你已認識一些指標人物，這是很好的開始。鼓勵你多了解不同族群的故事，讓歷史圖像更完整。

60-74：良知的啟蒙者

你已走出被遮蔽的迷霧，看見了過去的輪廓。這份覺醒是珍貴的火苗，將引領你繼續探索。

75-89：真相的追尋者

你不滿足於課本的隻字片語，主動挖掘被掩埋的故事。你的追尋，讓塵封的檔案重新有了光亮。

90-100：正義的引路人

你是台灣歷史靈魂的守護者，謝謝你，因為有你銘記過去的苦難，我們才能更堅定地展望公義的未來。

*歡迎分享這個測驗，也期待這事件能成為一個引子，讓更多台灣人認識自己的歷史，成為正義的引路人，一起讓台灣迎向更好的未來。

（作者為政大數位內容學程助理教授）

本文經授權轉載自侯宗佑臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法