自由開講》高市勝選 中共祝賀沒好話

2026/02/11 12:30

◎ 小霖

日本首相高市早苗勝選後，中國外交部發言人林劍旋即以強硬語氣回應。（歐新社檔案照）日本首相高市早苗勝選後，中國外交部發言人林劍旋即以強硬語氣回應。（歐新社檔案照）

選舉結果被政治化 北京反應早在預期之中

日本眾議院選舉結果出爐，自民黨大勝、高市早苗續任首相後，中國外交部旋即以強硬語氣回應。發言人林劍雖形式上承認「日本國內選舉屬於內政」，卻隨即將選舉結果上綱為「深層結構性問題與思潮動向」，並以「殷鑑不遠」、「軍國主義覆轍」等歷史敘事示警，顯示北京並未將此次表態視為單純外交應對，而是納入既有對日政治敘事框架中處理

這樣的反應，並非臨時起意，而是中方長期將日本政局變化，視為可操作的政治議題之一

「極右翼」標籤 是對內敘事的熟悉工具

林劍多次提及「日本極右翼勢力」，並警告其「誤判形勢、恣意妄為，必將遭到迎頭痛擊」，這類說法已成北京對日論述的固定模板。其目的，不僅是對外施壓，更在於對內合理化中國在區域安全與軍事擴張上的正當性

透過將日本執政黨與「極右翼」、「軍國主義」連結，北京試圖弱化日本在國際社會的安全關切正當性，並模糊台海、東海問題中自身的行為責任。

中國外交部多次提及「日本極右翼勢力」，並予以警告，目的在於對內合理化中國在區域安全與軍事擴張上的正當性。（擷取自中國外交部網站）中國外交部多次提及「日本極右翼勢力」，並予以警告，目的在於對內合理化中國在區域安全與軍事擴張上的正當性。（擷取自中國外交部網站）

要求撤回涉台言論 反映北京對敘事失控的焦慮

中方再度點名要求日方撤回高市早苗「涉台錯誤言論」，顯示其真正關切並非中日關係氛圍，而是日本已公開、制度化地將「台灣有事」納入自身安全討論。

對北京而言，最具挑戰性的並非某一句話本身，而是日本以法律、安保框架處理台海風險的趨勢。一旦這種認知成為日本政壇與社會的共識，單靠外交抗議已難以逆轉，這也是中方語氣愈發嚴厲的背景因素。

「中方政策穩定」說法 與實際言行形成落差

林劍強調，中方對日政策不因一次選舉結果而改變，試圖展現理性與穩定。然而，從其回應內容來看，對歷史、台灣、意識形態的全面施壓，反而凸顯北京在日本政局右傾、安全政策正常化趨勢下的高度不安。

這種「口稱穩定、實際升高敘事對抗」的落差，正是當前中日互動的結構性特徵

警告語言無法改變日本的安全判斷

整體而言，中國對高市早苗大勝的回應，延續了以歷史與意識形態壓制安全討論的老路。然而，日本將台海穩定視為自身安全一環，並非出於對中敵意，而是基於地緣現實與制度評估。

對台灣與國際社會而言，關鍵不在於北京說了多少警告，而在於這些強硬話語，已難以阻止區域國家重新調整對中國行為的風險認知。語言可以重複，現實卻持續累積，而這正是北京在對日、對台議題上，愈來愈難以掩飾的戰略困境。

中國對高市早苗大勝的強硬回應，難以阻止區域國家重新調整對中國行為的風險認知；示意圖。（彭博檔案照）中國對高市早苗大勝的強硬回應，難以阻止區域國家重新調整對中國行為的風險認知；示意圖。（彭博檔案照）

（作者為研究生）

