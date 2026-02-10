矢板明夫觀點》日本正式進入高市早苗時代

日本大選，首相高市早苗的勝利把整個局面翻轉了。這不是單純多拿幾席，而是絕大多數的選民直接替高市的路線背書。等於告訴自民黨：日本要走的方向，就是高市的政策主張。她在黨內的地位，已經完全不可同日而語。

◎ 矢板明夫

日本首相高市早苗勝選後，在自民黨本部召開記者會，強調要加強國防、守護自己的國家，語氣明顯比之前更穩，也更直接。因為她現在有底氣了。（取自貼文）

2月9日，日本首相高市早苗在選舉大勝之後，在東京永田町的自民黨本部召開了記者會。她強調了今後的施政方針，也談了外交、安全保障、中國問題，強調「要加強國防、自己的國家要自己守護」。雖然講的內容和以前差不多，但語氣明顯更穩，也更直接了。原因很簡單，她現在有底氣了。

說白一點，直到前天（0208）為止，高市在自民黨內一直算是「弱主」。她在民眾中的人氣很高，但黨內的主流其實並不站在她這一邊。和她想法接近，被劃為偏鷹派的安倍派，在這幾年的選舉中，人數幾乎被砍半；反而是石破茂、菅義偉、岸田文雄等強調外交、避免衝突的鴿派，長期掌握黨內主流。這讓高市就算想法很清楚，很多時候也只能說，卻不一定推得動。

請繼續往下閱讀...

但這次選舉，把整個局面翻轉了。

這不是單純多拿幾席，而是絕大多數的選民直接替高市的路線背書。等於是告訴自民黨：日本要走的方向，就是高市的政策主張，要帶領日本前進的方向。她在黨內的地位，已經完全不可同日而語。

所以你會看到，她現在談安全保障時，不再拐彎抹角。她很直接地說，日本的安全環境很嚴峻，不能再自我安慰，該準備的要準備，該強化的同盟要強化。對話可以談，但前提是日本自己站得住。

這一點，正好和石破茂的歷次記者會形成鮮明對比。石破一直相信，只要把外交做好、避免誤判，衝突就能壓下來；但高市的想法是，如果沒有實力當後盾，外交只會變成退讓。放到台灣問題上也是一樣，高市願意把台海情勢直接當成日本安全的一部分來看，而石破則始終比較保留。

日本眾議院議員石破茂深信，只要把外交做好，衝突就能降低；但高市卻認為，若沒有實力當後盾，外交只會變成退讓。（資料照）

2月8日的勝選，明確替這場路線之爭做出了選擇。日本選擇了高市，而不是石破。

也因此，日本正式進入了一個新的階段。有人說是「安倍2.0」，也可以直接說，就是「高市早苗時代」。這是一個更加正視現實威脅、更重視嚇阻力量、也更清楚看待台灣重要性的日本。

日本正式進入了「高市早苗時代」，這是一個更清楚看待台灣重要性的日本；示意圖。（歐新社檔案照）

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法