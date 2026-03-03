自由電子報
自由開講》當醫療開始被視為投資之後，下一步該改變的是誰？

2026/03/03 07:30

◎ 盧俊瑋

長期以來，台灣醫療環境的惡化，常被歸因於政府投入不足，健保制度壓低價格，導致第一線醫療人員過勞流失。這樣的批判在過去並非沒有根據，但隨著政策方向與財政結構的變化，若仍沿用相同的理解框架，反而可能錯失真正需要被檢視的關鍵環節。

台灣醫療環境惡化，常被歸因於政府投入不足，健保制度壓低價格致醫療人員過勞流失。圖為衛福部健保署。（資料照）台灣醫療環境惡化，常被歸因於政府投入不足，健保制度壓低價格致醫療人員過勞流失。圖為衛福部健保署。（資料照） 日前，一場由旅美台灣學術社群於哈佛醫學院舉辦的研討會，邀請中央健康保險署署長就台灣健保在超高齡社會下所面臨的挑戰進行說明。從會中公開的數據與政策內容可以看出，政府與社會對醫療體系壓力的認知，已有明顯轉變。

健保總額在今年正式突破一兆元，並連續兩年達到制度設計下的高推估成長率；同時，政府也透過公務預算持續挹注醫療與長照體系。這些安排顯示，醫療支出逐漸被視為支撐社會運作與國家韌性的必要投資，而不再只是需要壓縮的財政負擔。

在資源逐步到位的情況下，醫療環境是否同步改善，成為更值得追問的問題。實務上，新增的給付進入醫院體系後，如何被使用與分配，往往決定了第一線人員是否能實際感受到改變。

健保署的職責在於支付醫療費用，資金一旦撥付，是否轉化為合理薪資、人力配置與安全的工作條件，實際上取決於醫院內部的管理決策。當新增資源主要用於整體營運平衡，醫療勞動條件自然難以獲得改善，制度上的投資也就難以產生預期效果。

這樣的現象，提醒社會重新檢視醫療體系中的責任結構。當政策方向已開始支持增加醫療投入，改善醫療環境的關鍵，逐漸集中在醫院治理與資源分配方式之上。管理階層如何看待人力成本、如何理解專業價值，將直接影響醫療體系的穩定與永續。

改善醫療環境的關鍵，逐漸集中在醫院治理與資源分配。圖為高雄醫學大學醫療企業工會日前喊話，「拒絕跨科、還我休假、守護醫護病人安全」。（資料照）改善醫療環境的關鍵，逐漸集中在醫院治理與資源分配。圖為高雄醫學大學醫療企業工會日前喊話，「拒絕跨科、還我休假、守護醫護病人安全」。（資料照）台灣的醫療改革，需要走出長期單一責怪政府的討論模式。當社會已願意為醫療多付出，接下來更重要的課題，是確保這些投資能真正回到撐起醫療體系的人身上，讓制度調整轉化為實際可感的改善。

（作者為皮膚科助理教授）

