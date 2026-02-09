黑熊學院》 高市早苗大勝 從左右之爭走向日本優先

高市早苗的國會重組之路取得勝利，表示日本選民決定從傳統左右之爭，轉向對國家生存的關注。更進一步說，改組成功其核心理念就是「日本人優先」，反映出日本民眾普遍對移民政策寬鬆化與全球化的不滿等主張，迫使高市內閣在移民監管（如土地收購限制）等方面，都必須採取更強硬立場。

◎ 黑熊學院

高市早苗的國會重組之路取得勝利，表示日本選民決定從傳統左右之爭，轉向對國家生存的關注。



日本眾議院改選，自民黨大勝，國防將從戰略模糊到戰略清晰。（取自貼文）更進一步說，改組成功其核心理念就是「日本人優先」，反映出日本民眾普遍對移民政策寬鬆化與全球化的不滿等主張，迫使高市內閣在移民監管（如土地收購限制）等方面，都必須採取更強硬立場。



＃國防將從戰略模糊到戰略清晰



過往的自民黨主要方針簡要歸結為：「專守防衛、經濟外交為主，視台灣為重要夥伴。」



2026年高市上任後，則將逐步調整成：「擁有反擊能力，重視經濟安保（如半導體管制）。」



對台灣的態度則是以「危機事態」看待，也就是去年高市引起中共強烈不滿的「台灣有事，日本有事」一說。

日本強化南西諸島軍事部署，圖為宮古島陸上自衛隊。（路透檔案照）如今自民黨過半，可能代表日本會將「台灣有事」納入安保法制定義、強化南西諸島軍事部署、針對經濟方面如半導體設備出口管制、甚至台積電供應鏈防護等等。



高市早苗政府重視經濟安保，如日本台積電廠的供應鏈防護。（資料照）

另外若達到310席就能修憲，對日本來說是絕對性的突破。



未來如何，或許仍難蓋棺論定。可以確定的是改變勢在必行，日本人已經用選票表達態度。



當獨裁者會學習並且進化，長成無法忽視的龐然巨物，民主國家當然也要想盡辦法另闢保家衛國的蹊徑。



日本人已經用選票表達態度，自民黨領軍的執政聯盟達到提案修憲席次，對日本來說是絕對性的突破。（美聯社檔案照） 這次的內閣重組可能將再踩中共痛處，同時更鞏固了台日生死與共的友好關係。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法