自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

照護線上》這類黃斑部病變亞洲人風險較高！眼科醫師治療解析，守護視力健康關鍵５大問題（圖文懶人包）

台灣大學醫學院附設醫院眼科主治醫師賴佐庭指出，老年性黃斑部病變可分成乾性與濕性。在濕性老年性黃斑部病變中，「多足型脈絡膜血管病變」在亞洲人中較常見，大約佔了二成至六成。
照護線上

照護線上

2026/02/18 08:30

◎ 照護線上

台灣大學醫學院附設醫院眼科主治醫師賴佐庭，以圖文解析黃斑部病變問題。（取自貼文）台灣大學醫學院附設醫院眼科主治醫師賴佐庭，以圖文解析黃斑部病變問題。（取自貼文）

老年性黃斑部病變會嚴重危害視力，甚至導致失明。本次特別邀請台灣大學醫學院附設醫院眼科主治醫師賴佐庭醫師回答老年性黃斑部病變的關鍵五大問題。

第一問：請問什麼是多足型脈絡膜血管病變（Polypoidal choroidal vasculopathy，PCV）？

醫師解答：

賴佐庭醫師指出，老年性黃斑部病變（Age-related Macular Degeneration，AMD）可分成乾性與濕性。在濕性老年性黃斑部病變AMD中，「多足型脈絡膜血管病變（PCV）」在亞洲人中較常見，大約佔了二成至六成，在台灣約五成濕性老年性黃斑部病變屬於多足型脈絡膜血管病變。

多足型脈絡膜血管病變的致病原因與脈絡膜血管的異常、老化、代謝產物沉積有關。（取自貼文）多足型脈絡膜血管病變的致病原因與脈絡膜血管的異常、老化、代謝產物沉積有關。（取自貼文）

多足型脈絡膜血管病變（PCV）的致病原因與脈絡膜血管的異常、老化、代謝產物沉積有關。賴佐庭醫師說，其惡性度、治療難度較高的原因在於患者的脈絡膜血管除了異常增生外，常合併有息肉狀病變（血管瘤）形成，當血管瘤破裂、出血，可能造成突發性視力喪失。如果病灶位於黃斑部中心區域，對視力的影響會更大。

多足型脈絡膜血管病變（PCV）的危險因子包括抽菸、年齡、高血壓、肥胖、慢性發炎等。

第二問：多足型脈絡膜血管病變（PCV）對患者有何衝擊？

醫師解答：

黃斑部則是視網膜中最敏感的感光區域，當黃斑部發生病變，會對視力造成嚴重影響，甚至導致失明。

「最近有位57歲男性，抽菸多年。某天在工作時突然發現一眼的正中間黑掉，看不清楚，而緊急就醫。」賴佐庭醫師表示，「透過血管攝影與光學斷層掃描，發現是多足型脈絡膜血管病變（PCV）破裂出血，於是便安排眼內注射藥物治療，幫助穩定病情、改善視力。」

第三問：多足型脈絡膜血管病變（PCV）該如何治療？

醫師解答：

針對多足型脈絡膜血管病變（PCV），目前的主流治療為標靶藥物注射治療，藥物以抗血管新生因子藥物為主，亦有較新的雙標靶藥物，各種藥物均以眼內注射的方式給予。賴佐庭醫師說，眼內注射藥物可以抑制不正常的血管新生，幫助消除黃斑部水腫，控制疾病進展。

針對多足型脈絡膜血管病變，目前的主流治療為標靶藥物注射治療，藥物以抗血管新生因子藥物為主。（取自貼文）針對多足型脈絡膜血管病變，目前的主流治療為標靶藥物注射治療，藥物以抗血管新生因子藥物為主。（取自貼文）

眼內注射藥物已納入健保給付，須經事前審查核准後使用。病眼之最佳矯正視力要介於0.05至0.5之間，且要完成眼底光學斷層掃瞄及血管攝影等檢查，確定有疾病活性者（如視網膜內積液、視網膜下積液、視網膜色素上皮層下積液、黃斑部出血，或黃斑新生血管等病灶）。如果已產生中央窩下結痂者不得申請使用。每眼給付最多14支（需分次申請），須於第一次申請核准後5年內使用完畢。

只要符合條件，醫師便會協助向健保申請使用。賴佐庭醫師說，由於多足型脈絡膜血管病變（PCV）是慢性且可能反覆復發的疾病，許多病人需要長期治療。因此不少病人會在健保額度用完後，需改以自費治療。

除了眼內注射藥物治療，患者平常也要禁菸、控制血壓、減少心血管風險因子，幫助維持病情穩定。

第四問：黃斑部病變患者該如何保養？保健食品可以控制黃斑部病變？

醫師解答：

依照國際大型研究AREDS2配方的營養補充品（葉黃素、玉米黃素、鋅、維生素等），可降低部分病人從早期進展到晚期老年性黃斑部病變AMD的風險。賴佐庭醫師提醒，這些營養補充品並非藥物，不能治療黃斑部病變。

多足型脈絡膜血管病變（PCV）一旦有滲漏、出血，就必須盡快接受眼內注射藥物治療，才是有效的治療方式。

第五問：要如何及早發現黃斑部病變？

醫師解答：

大家可以經常使用阿姆斯勒方格表（Amsler grid）自我檢測。檢測方式是將方格表放在距眼睛約30公分處，先遮住一隻眼睛，用另一隻眼睛注視表格中心的圓點，如果發現方格中的線條有扭曲、變形、缺損、或出現暗影，請務必盡快就醫。

想及早發現黃斑部病變，民眾可以使用阿姆斯勒方格表來自我檢測。（取自貼文）想及早發現黃斑部病變，民眾可以使用阿姆斯勒方格表來自我檢測。（取自貼文）

多足型脈絡膜血管病變（PCV）是眼底長出一些結構不穩定的新生血管，就像容易滲水、破裂的水管。這些不正常的血管會滲水（造成水腫）、滲血（造成局部出血），若破裂時會造成大出血，這些變化都會對視力造成明顯影響。及早發現、積極治療才能達到較佳的預後！

本文經授權轉載自【照護線上】這類黃斑部病變亞洲人風險較高！眼科醫師治療解析，守護視力健康關鍵５大問題（圖文懶人包）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書