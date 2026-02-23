自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》發錢也難「催生」？ 育兒政策缺「制度信任」這塊拼圖

2026/02/23 11:00

◎ 黃嘉音

近年來，政府在育兒津貼、公托準公共化以及課後照顧的資源投入上有目共睹，確實減輕了許多家長的即時負擔。然而，即便紅包發得再多，新生兒出生數仍持續探底。這顯示了一個殘酷的事實：單靠「補貼型」政策，已不足以撫平家庭對未來的不安。

自由開講》發錢也難「催生」？ 育兒政策缺「制度信任」這塊拼圖近年來即便紅包發得再多，新生兒出生數仍持續探底。。（資料照）

 我們必須看見，許多家庭並非不願生養，而是因為身處「非典型就業」的風險中。舉凡自營作業者、零工經濟、攤販或接案工作者，這群人長期處於正式制度的邊緣。他們難以完整參與社會保險，也不易被既有的福利體系接住。當育兒的風險與成本完全落在家庭內部，而缺乏制度性的分擔時，「不敢生」自然成為理性的避險決定。

因此，除了發現金，我們更需要一個以「兒童福祉」為入口的制度設計。我建議政府應研擬建立「最低社會分攤＋子女福利連動」的機制。這並非要對弱勢家庭增加稅負，而是提供一個可負擔、非懲罰性的「制度入口」。

具體而言，可以設計讓非典型就業者繳納小額、基礎的互助分攤金（類似微型保費概念），一旦完成此最低分攤，其子女即可「優先」或「加碼」獲得公托名額、課後照顧、營養午餐或學習扶助資源。這是一種以誘因為主、以孩子利益為中心的設計，讓家長感受到：「只要我願意踏入制度一步，國家就會幫我照顧孩子。」

「非典型就業」者難以完整參與社會保險，也不易被福利體系接住。（資料照）「非典型就業」者難以完整參與社會保險，也不易被福利體系接住。（資料照） 為了降低行政衝擊與政治風險，此計畫不必躁進。建議採「一年地方試辦、四年全國推動」的模式，先選定三至五個具有城鄉代表性的縣市，測試資料串接與流程，再逐步標準化推廣。此構想與現行的國民年金並不衝突：國民年金守護的是家長的老年，而本計畫守護的是孩子的童年。透過階梯式的銜接，反而能引導更多制度外的家庭，逐步進入完整的社會安全網。

少子化不只是人口統計的問題，更是「制度信任」的問題。當家庭相信國家會長期、穩定地支持孩子，生育才會從沉重的壓力轉為可期的幸福。台灣需要的，不只是更多的津貼，而是一個讓人願意信任、也安心參與的育兒制度，這才是值得跨黨派共同努力的方向。

（作者為教育工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書