自由開講》海關執法背後的政治訊號：解析中共的主權紅線策略

中共京唐港海關日前查扣兩張「問題地圖」，稱其在國界線、釣魚臺與赤尾嶼標註、南海九段線，以及臺灣名稱等方面存在錯誤，並以「侵犯國家主權與領土完整」為由依法扣留處理，同時重申危害主權的物品一律禁止入境。此事件表面屬海關監管下的「個案」執法，實際上反映北京在主權與領土議題上，逐步將政治立場制度化、行政化的治理取向。

中共京唐港海關日前查扣兩張「問題地圖」，圖為去年中國海關人員查扣一批有問題的地圖。（資料照，取自中國海關總署「海關發布」微博）從內部政治與社會治理的角度觀察，中共透過將地圖、名稱與象徵性符號納入主權與國家安全框架，有助於持續鞏固民族主義動員，並強化「一中原則」的官方敘事。此類作法回應中共內部對領土完整高度敏感的政治氛圍，藉此鞏固其正當性。

中共高調處理「問題地圖」案件，具有明確的政策溝通功能。透過嚴格執法與公開宣示，北京向國際社會傳遞其對領土主張不容挑戰的強硬立場，並形塑明確而高壓的政治紅線。此舉可提高他國政府、企業與個人在主權議題上的行為成本，促使其進行預防性調整，從而產生寒蟬效應，擴大中共主權主張在制度與實務層面的外溢影響。

北京向國際社會傳遞其對領土主張不容挑戰的強硬立場，並形塑明確而高壓的政治紅線。（路透檔案照） 北京透過行政執法、法律詮釋與對外宣傳的相互配合，逐步將主權敘事轉化為可操作、可懲處的治理工具，使其適用範圍從傳統外交與軍事領域，延伸至貿易流通、文化產品與資訊傳播等非傳統安全場域。此事件是中共進行輿論管理與認知戰布局的一環，未來將持續影響區域互動模式，長遠觀之，此舉恐重塑區域秩序與國際表述空間。

（作者為自由業）

