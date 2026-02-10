自由電子報
評論 > 投書

自由開講》20年刑期「形同死刑」！ 解析黎智英案背後的中共法治邏輯

2026/02/10 09:30

◎ Lin

重判本身就是訊息

78歲的黎智英因「串謀勾結外國勢力」等罪遭香港法院判刑20年，刑期不僅為同案被告中最重，且無法折抵羈押時間。對一名健康狀況惡化、已被關押5年的高齡被告而言，這樣的判決，實質上等同終身監禁

華爾街日報以「被判死刑」形容此案，並非修辭誇張，而是點出判決的政治本質。

香港媒體大亨黎智英因「勾結外國勢力」遭重判有期徒刑20年，《華爾街日報》形容，這就像「被判死刑」。（擷取自《華爾街日報》）香港媒體大亨黎智英因「勾結外國勢力」遭重判有期徒刑20年，《華爾街日報》形容，這就像「被判死刑」。（擷取自《華爾街日報》）

司法外觀仍在 實權早已移轉

外界曾期待香港司法能在《國安法》下保留最低限度的獨立性，但黎智英案顯示，最終裁量權並不在法院，而在北京。從長期單獨囚禁、審前羈押，到重判無折抵，程序本身已成為懲罰的一環。

這也宣告，所謂「依法審判」在高度政治案件中，只剩形式意義。

新聞自由的終章

保護記者委員會直言，這項判決是為香港新聞自由「釘上最後一根釘子」。黎智英不只是企業家或政治人物，更是新聞出版象徵；對他的處置，等同向所有媒體與公民社會傳遞明確警告：挑戰政權敘事，將付出無可承受的代價。

保護記者委員會直言，黎智英的判決，為香港新聞自由「釘上最後一根釘子」。（美聯社檔案照）保護記者委員會直言，黎智英的判決，為香港新聞自由「釘上最後一根釘子」。（美聯社檔案照）

「治港模式」的對外示範

值得注意的是，判決出爐之際，西方社會正討論是否啟動營救與外交談判，而北京則堅稱審判公平。這種落差本身，就是中共治理邏輯的縮影。

正如外媒所言，黎智英案傳遞的，不只是香港的結局，更是一種政治預告——在中共直接統治下，法律不再是保障權利的工具，而是服從權力的手段

對台灣而言，黎智英的遭遇不只是同情對象，而是一面現實鏡子：當制度失去制衡，個人命運便不再由法律決定，而由政治需要裁量。

黎智英案顯示，在中共直接統治下，法律是服從權力的手段；示意圖。（路透檔案照）黎智英案顯示，在中共直接統治下，法律是服從權力的手段；示意圖。（路透檔案照）

（作者為研究生）

