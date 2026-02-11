自由開講》恭喜中國國籍的中華民國立法委員誕生！

◎ 林省吾（Shogo Lim）

民眾黨不分區立委李貞秀（右1）3日上午在立法院宣誓就職。（中央社資料照）

民眾黨不分區立法委員輪替，擁有中華人民共和國國籍的李貞秀遞補，宣誓就職為中華民國立法委員。

2024年選舉過後，筆者多次受邀於日本人團體針對台灣國內情勢進行演講。每當筆者舉出中國人李貞秀隨時可以遞補成為台灣的立法委員之例時，與會者都會露出不可置信的表情。如今生米煮成熟飯，筆者認為，對台灣而言，此事並非完全悲觀。

李貞秀於1993年與台灣人結婚，移居台灣。根據《兩岸人民關係條例》，中國籍配偶最短可以在6年內取得中華民國身分證。李貞秀亦依此規定取得中華民國國籍及參政權，並於2020年加入民眾黨。2024年立法院選舉中，李貞秀名列民眾黨不分區名單第15名。

根據李貞秀向媒體表示，她曾「飛回出生地，先後向衡南縣及衡陽市公安局申請放棄中華人民共和國國籍，並取得其出具的不受理證書文件。」「不受理」即代表李貞秀仍保有中華人民共和國國籍。而中華民國立法院於2026年 2月2日頒發當選證書予李，表示中華民國立法院同意具有中華人民共和國國籍者出任中華民國立法委員。在邏輯上，唯一能解釋以上現象的敘述只有一個：

中華民國就是中國。

在立法院已經做出以上見解之後，行政院若無法以法源依據取消李貞秀的當選資格或將其解職，即意味著民進黨所稱的「中華民國台灣」只是謊言；實際上，目前台灣的政治體制就是「中華民國＝中國」，再次證明台灣只是中華民國的殖民地。

內政部長劉世芳表示，未來內政部將不會提供機密以上資料給李貞秀，並喊話各部會比照辦理。（行政院提供）

筆者認為，若因中華民國史上首位中華人民共和國籍立法委員的誕生，能讓台灣人從「中華民國台灣」的大夢中驚醒，乃是可喜可賀之事，應該放鞭炮慶祝。

就讓我們誠摯祝賀首位中國國籍的中華民國立法委員誕生，也期望台灣人能早日脫離「兩個中國」的糾纏，成為真正獨立自主之人。

（作者為台灣獨立建國聯盟日本本部中央委員）

