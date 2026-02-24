自由電子報
自由開講》安得廣廈千萬間，社會住宅正是答案

2026/02/24 10:30

◎ 曾仕邦

1月22日，台南市長黃偉哲親自率隊勘查小東路社會住宅，逐一檢視建築細部與公共空間配置。從現場觀察，市府專業局處與建築師團隊全程把關，施工品質來自制度運作，而非宣傳語言。此類兼顧設計、機能與生活品質的社會住宅，若能持續推動，對青壯世代與育兒家庭具有實質助益，也讓城市未來更具想像空間。

台南市長黃偉哲（右）視查宜居小東社宅建築細節及公共空間規劃情形。（資料照，台南市府提供）台南市長黃偉哲（右）視查宜居小東社宅建築細節及公共空間規劃情形。（資料照，台南市府提供） 隨著教育普及與家庭觀念轉變，傳統偏鄉大家庭逐漸式微，小家庭成為主流。近十年來，都市住宅需求長期處於高檔，房價同步攀升，高額房貸成為年輕世代難以跨越的門檻，延後婚育甚至選擇單身，往往是對現實條件的回應。

若從基本統計切入，將一名孩子扶養至大學畢業，支出約落在600萬至1,200萬元之間，差距取決於居住城市與家庭選擇。在薪資成長有限的情況下，許多年輕人傾向將收入用於自身累積，少子化的成因，與其說來自價值轉變，不如說源於結構性成本壓力。在台灣，養育子女考驗的往往是家庭承受力。

「宜居小東」此次釋出 376戶，吸引3,150件申請，充分顯示市中心優質社宅的迫切需求。此一結果也說明，社會住宅並非冷門政策，而是回應真實生活條件的必要工具。

台南「宜居小東」社宅位於台南公園對面，緊鄰台南火車站，共3150人申請，搶租376戶。（資料照，台南市府提供）台南「宜居小東」社宅位於台南公園對面，緊鄰台南火車站，共3150人申請，搶租376戶。（資料照，台南市府提供）穩定、安全的居所，本就是基本民生需求。社會住宅透過租期與租金制度，降低任意調漲與不續租風險，其公共性角色，與台電、台水相同，確保關鍵民生資源不被市場壟斷。再加上中央推動的婚育家庭租屋協助政策，納入婚育戶保障 10% 的設計，讓成家與育兒不再只是口號。

杜甫所言「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」，至今仍具現實意義。政府所能扮演的角色，正是在制度層次實踐這份胸懷。透過社會住宅推動聯盟、OURs 都市改革組織與崔媽媽基金會的長期倡議，以公平、合理方式取得土地興建社宅，抑制投機炒作、平穩房市，才能為下一代留下真正站得住腳的公共投資。

（作者為公共服務業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

