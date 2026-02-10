自由開講》高市早苗大勝啟示：從日本稀土危機看台灣產業安全

◎ 江泰槿 （Taichin CHIANG）

日本首相高市早苗在此次眾議院改選中，獲得壓倒性勝利。（法新社檔案照）

日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院選舉中斬獲316席，取得三分之二的絕對多數。各大外媒爭相報導這場政治勝利，而中國網內卻一片靜悄悄。這種刻意的冷處理，恰恰反映了經濟制裁未能達成預期效果的現實。自2025年11月高市早苗對「台灣有事」表態後，中國展開全方位抵制：要求公民避免赴日、禁止水產品進口、封殺日本藝人、威脅切斷稀土供應。然而這些手段不僅未能削弱高市支持度，反而再次強化了日本社會對供應鏈安全的重視。

從全面管制到部分放寬的雙重解讀

根據2月6日共同社報導，中國在年初的加強兩用物項對日出口管制後，現已批准多項稀土出口，但日中貿易仍接連出現通關延遲等狀況。從一月的「全面管制」到二月「部分放寬」的轉變耐人尋味：一方面可解讀為北京在為選後對高市政府釋放的善意訊號，試圖重建對話空間。但，在維持供應的同時，讓企業深刻感受供應鏈的不確定性，保留持續施壓的空間。

據共同社報導，中國1月對日本加強兩用物項出口管制後，現已批准多項稀土出口。（擷取自《共同社》）

日本十五年供應鏈重組工程

日本並非毫無準備。2010年釣魚台事件後的稀土危機，促使東京展開長達十五年的供應鏈重組工程。從投資澳洲礦場、法國精煉廠，到研發非晶質合金等替代技術，再到制定《經濟安全保障推進法》，日本建構了「分散來源、技術自主、制度保障」的多方防禦體系。

政府透過JOGMEC承擔投資風險，企業專注營運效率，成功將金屬態稀土的對中依賴度從九成降至六成。但挑戰依然嚴峻，2025年年底中國亦值逐步升級將管制範圍從稀土擴大到鎵、鍺、石墨等數百種關鍵材料，並宣示「長臂管轄」權，禁止第三國轉出口，這也是未來日本急需突破的主要課題。

結構性困境仍待突破

筆者認為，日本經驗凸顯一個關鍵事實，當企業與國家具備替代方案與戰略韌性時，單一來源供應的槓桿效果將大幅減弱。對台灣而言，其經驗提供三項關鍵啟示：

首先，供應鏈重組需要數十年以上的長期投入，需要政府建立專責機構，整合產官學資源進行戰略性投資。

其次，技術突破才是擺脫依賴的根本解方，台灣應加速關鍵材料替代技術研發，特別是半導體製程所需的化合物態稀土與特殊氣體領域。

第三，區域合作是分散風險的必要手段，友台等新興供應鏈夥伴的在地精煉合作，應成為優先布局方向。台灣必須將供應鏈安全提升至國家戰略層次，唯有戰略自主，才能確保長期的產業競爭力與經濟安全。

日本耗時十五年重組供應鏈，提供台灣三項關鍵啟示：此工程需要長期投入、技術突破方能擺脫依賴，以及必須透過區域合作分散風險；示意圖。（法新社檔案照）

（作者為財團法人中華經濟研究院第二研究所兼任日本中心主任）

