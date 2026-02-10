自由開講》改善「瘦瘦針」亂象，應建立合理監督制度

◎ 黃金舜

愛美是人的天性，不同時代所崇尚之美，亦影響當代之藝術風格、文學作品等。近代部分觀點崇尚健康、輕盈體態，則使許多人無不想方設法減重，除民間偏方外，亦為醫藥科技致力研發的目的之一。無論由抑制食慾、抑制吸收油脂或延緩胃排空等，皆殊途同歸。

因此，當有助減重的藥品上市時，總引發震撼，近年又以橫空出世，俗稱「瘦瘦針」之「注射型腸泌素藥物（GLP-1）」最受矚目。目前臺灣食藥署核准的數種成分，對應約40張藥證。早期用於第二型糖尿病、血糖控制等適應症，後續則有部分藥證核准用於體重控制。

當有助減重的藥品上市時，總引發震撼，近年又以橫空出世，俗稱「瘦瘦針」之「注射型腸泌素藥物（GLP-1）」最受矚目。（資料照） 然國人對減重趨之若鶩下，導致部分藥品發生缺藥、價格上漲外，甚至導致真正有需求，合於核准之肥胖患者難以取得相關藥物之缺藥危機；亦有並未符合核准肥胖之情形者，透過網路拍賣平臺、一頁式網站或社群等管道購買等亂象。

若要有效控管相關藥品流向，應由合理開放以及有效監督為主軸，以美國為例，目前已可在部分大型賣場內附設之藥局看到相關藥品，但仍須持處方箋才可購買，臺灣亦可考量於分配上，能否使價格及分配更加透明；亦可考量將肥胖相關問題及定義，納為《全民健康保險醫療辦法》第14條第2項之慢性病範圍，使部分真正有需求的國人得以受到保障；就自費部分，亦明定自費處方箋之規範，讓自費市場能有明確準則。

於管制面，可考量將相關藥品列為《管制藥品管理條例》第3條第1項第3款之「其他認為有加強管理必要之藥品。」，使相關藥品之進、出得以受到監督，避免私下挪為他用或流入地下市場。至於充斥在網路拍賣平臺、一頁式網站或社群等管道之真假難辨，極可能為偽禁藥品之情形，則與我日前撰文提及過的網購偽禁藥物相同，有賴包含數位發展部、法務部、食藥署等機關共組跨部會平臺，方能有效打擊該類不法行為。

食藥署提醒，瘦瘦針屬處方用藥，民眾切勿透過網路或來路不明管道購買。（食藥署提供）

減重相關藥品並非仙丹妙藥，然亦非洪水猛獸，須審慎衡量實際用藥需求及合理管制手段，否則恐將重演如美國禁酒令一般，適得其反的政策鬧劇。無論年代，美感終究牽涉個人主觀想法，然世界衛生組織已正式指出「肥胖是一種慢性疾病」，並呼籲重視肥胖對健康的危害。在健康臺灣的政策目標上，亦應正視相關問題，以及因此導致的藥品潛在危害及政策。

（作者為總統府國策顧問暨藥師公會全聯會榮譽理事長）

