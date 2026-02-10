自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》改善「瘦瘦針」亂象，應建立合理監督制度

2026/02/10 10:00

◎ 黃金舜

愛美是人的天性，不同時代所崇尚之美，亦影響當代之藝術風格、文學作品等。近代部分觀點崇尚健康、輕盈體態，則使許多人無不想方設法減重，除民間偏方外，亦為醫藥科技致力研發的目的之一。無論由抑制食慾、抑制吸收油脂或延緩胃排空等，皆殊途同歸。

因此，當有助減重的藥品上市時，總引發震撼，近年又以橫空出世，俗稱「瘦瘦針」之「注射型腸泌素藥物（GLP-1）」最受矚目。目前臺灣食藥署核准的數種成分，對應約40張藥證。早期用於第二型糖尿病、血糖控制等適應症，後續則有部分藥證核准用於體重控制。

當有助減重的藥品上市時，總引發震撼，近年又以橫空出世，俗稱「瘦瘦針」之「注射型腸泌素藥物（GLP-1）」最受矚目。（資料照）當有助減重的藥品上市時，總引發震撼，近年又以橫空出世，俗稱「瘦瘦針」之「注射型腸泌素藥物（GLP-1）」最受矚目。（資料照） 然國人對減重趨之若鶩下，導致部分藥品發生缺藥、價格上漲外，甚至導致真正有需求，合於核准之肥胖患者難以取得相關藥物之缺藥危機；亦有並未符合核准肥胖之情形者，透過網路拍賣平臺、一頁式網站或社群等管道購買等亂象。

若要有效控管相關藥品流向，應由合理開放以及有效監督為主軸，以美國為例，目前已可在部分大型賣場內附設之藥局看到相關藥品，但仍須持處方箋才可購買，臺灣亦可考量於分配上，能否使價格及分配更加透明；亦可考量將肥胖相關問題及定義，納為《全民健康保險醫療辦法》第14條第2項之慢性病範圍，使部分真正有需求的國人得以受到保障；就自費部分，亦明定自費處方箋之規範，讓自費市場能有明確準則。

於管制面，可考量將相關藥品列為《管制藥品管理條例》第3條第1項第3款之「其他認為有加強管理必要之藥品。」，使相關藥品之進、出得以受到監督，避免私下挪為他用或流入地下市場。至於充斥在網路拍賣平臺、一頁式網站或社群等管道之真假難辨，極可能為偽禁藥品之情形，則與我日前撰文提及過的網購偽禁藥物相同，有賴包含數位發展部、法務部、食藥署等機關共組跨部會平臺，方能有效打擊該類不法行為。

自由開講》改善「瘦瘦針」亂象，應建立合理監督制度食藥署提醒，瘦瘦針屬處方用藥，民眾切勿透過網路或來路不明管道購買。（食藥署提供）
減重相關藥品並非仙丹妙藥，然亦非洪水猛獸，須審慎衡量實際用藥需求及合理管制手段，否則恐將重演如美國禁酒令一般，適得其反的政策鬧劇。無論年代，美感終究牽涉個人主觀想法，然世界衛生組織已正式指出「肥胖是一種慢性疾病」，並呼籲重視肥胖對健康的危害。在健康臺灣的政策目標上，亦應正視相關問題，以及因此導致的藥品潛在危害及政策。

（作者為總統府國策顧問暨藥師公會全聯會榮譽理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書