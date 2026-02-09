自由電子報
汪浩時間》黎智英比習近平自由

在極權體制下，真正危險的不是外國勢力，而是仍然相信自由的人。黎智英身陷囹圄，精神卻站在歷史正確的一方；習近平看似無所不能，卻永遠活在對自由的恐懼之中。
汪浩時間

汪浩時間

2026/02/09 19:00

◎ 汪浩

壹傳媒創辦人黎智英，因觸犯國安法遭重判20年，可他卻比坐在權力之巔的中國領導人習近平更自由。（取自貼文）壹傳媒創辦人黎智英，因觸犯國安法遭重判20年，可他卻比坐在權力之巔的中國領導人習近平更自由。（取自貼文）

78歲的壹傳媒創辦人黎智英，被以《港版國安法》判刑20年，等同終身監禁。他的「罪名」，不是貪污、不是暴力，而是辦報、說話、與世界接觸。這起香港首宗「勾結外國勢力」案件，不只是一場審判，更是一個制度對自由的宣判。

諷刺的是，在鐵窗之內的黎智英，反而比坐在權力之巔的習近平更自由。黎智英失去的是行動自由，但他保有思想的自主；習近平擁有無限權力，卻必須依賴國安機器、思想審查與終身統治來維持恐懼。他不能容忍不同聲音，因為他內心充滿恐懼。

黎智英選擇承擔代價，拒絕認罪換取減刑，這是自由意志的展現；而習近平取消任期限制、全面壓制異議，恰恰證明他被權力綁架，無法承受失去控制的可能。

當多國領事排隊旁聽、國際社會持續關注，世界看見的不是一名「罪犯」，而是一個象徵：在極權體制下，真正危險的不是外國勢力，而是仍然相信自由的人。黎智英身陷囹圄，精神卻站在歷史正確的一方；習近平看似無所不能，卻永遠活在對自由的恐懼之中。

習近平看似無所不能，但他卻被權力綁架，無法承受失去控制的可能，永遠活在對自由的恐懼之中。（圖取自路透，本報合成）習近平看似無所不能，但他卻被權力綁架，無法承受失去控制的可能，永遠活在對自由的恐懼之中。（圖取自路透，本報合成）

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

