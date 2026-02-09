黃澎孝練「孝」話》笑談助成高市早苗 大獲全勝的功臣們

雖然，習近平在中國一言九鼎，宛如「大帝」。但是，「倭國」小女子首相就是不鳥你，就是不撤回「台灣有事」言論。習大帝又耐日本首相何？尤其，「倭民」頂著大雪也要投票相挺他們的首相！根本就沒把你習大帝的淫威放在眼裡！你又其耐日本人民何？

◎ 黃澎孝

日本眾議院改選結果正式公佈了：

在眾院465個席次中，自民黨獲得316席，佔比67.96%，已超過310席的三分之二門檻。不僅高市早苗的首相大位穩當當，而且還可以不受參院席次影響，通過任何法案。更重要的是達到了修憲的提案門檻。

執政聯盟總席次高達352席。佔眾院總席位465席的75.69%。高市早苗大獲全勝。（美聯社檔案照） 更何況，加上維新會獲得的36席，讓執政聯盟總席次高達352席。佔眾院總席位465席的75.69%。高市早苗大獲全勝，一舉掌握了如此超高席次的國會支持下，簡直可以成為真正的「車力巨人」！具備了可讓日本成為正常國家的政治基礎。

當大家都在為高市早苗慶賀之際，當然不可忘記那些幫助高市早苗登峰造極的「功臣」們，他們的偉大貢獻。

請繼續往下閱讀...

◆堪稱立第一功的是岡田克也◆

去年11月7日岡田克也在眾議院預算委員會質詢高市早苗「台灣有事」相關問題時，高市早苗回答：相關情況「可能構成存亡危機事態」，日本可行使集體自衛權。從而引爆了日中關係一系列緊張衝突。

去年11月7日岡田克也在眾議院質詢高市早苗，引發「台灣有事」相關爭論，他在此次大選中落敗。（彭博檔案照）

後來岡田克也呼應中國要求高市收回「台灣有事」引起網路一片罵聲。最終這位自1990年從政以來，連續當選12屆眾議員的資深政客，竟然在他三重縣第三選區落選了！嗚乎哀哉！

◆第二位功臣，則是中國駐大阪府的總領事薛劍◆

去年11月8日薛劍在自媒體上針對高市早苗「台灣有事」主張，竟以極端粗暴的語句回應：「主動衝過來的，那顆骯髒的頭顱，除了毫不猶豫地砍下它別無選擇。做好覺悟了嗎？」

這種恐嚇式發言，出自一位現任總領事之口，立刻引起日本民眾異常強烈的反應。網路上憤怒質疑的聲音：直指：「這不是個人意見，而是中國政府的真實想法」、「外交官揚言砍下日本首相的頭，這已是對主權國家宣戰了！」「這個人在日本已經構成了對日本安全的威脅了」。許多日本人強烈要求中國政府正式道歉，並將薛劍調離日本。

中國駐大阪總領事薛劍脫序發表恐嚇性內容，揚言「斬首」高市，許多日本人強烈要求中國政府正式道歉。（美聯社檔案照） 如今的薛劍面對高市早苗的狂勝，將要如何面對北京的憤怒？想必薛劍此刻悔不當初「揮劍」造成如今「自宮」的結果。

◆第三位功臣，則是中國外交部亞洲司司長劉勁松◆

去年11月18日日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰前往北京中國外交部拜會外交部亞洲司長劉勁松時，這位曾在2004年任駐日本大使館一等秘書後又升任政務參贊的亞洲司司長竟然雙手插在褲袋，一副吊兒郎當輕蔑態度與金井正彰交談的畫面，引發日本輿論與網民一片罵聲！充分發揮了提油救火的戰狼外交本色。隨著高市早苗的旗開中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋」，金井正彰低頭的畫面，被認為是刻意羞辱日方。（資料照，取自微博） 得勝，這位名揚世界的「口袋哥」其仕途是否會偃旗息鼓？值得拭目以待！

◆最大功臣：當然是「總加速師」習近平大帝◆

去年11月13日中國外交部副部長孫衛東「奉指示」召見日本駐中國大使金杉憲治，就高市早苗言論，提出「嚴正交涉與強烈抗議」。中共官媒《人民日報》也接著在14日公開指控，高市早苗11月7日的「台灣有事」言論是1945年日本戰敗以來，日本領導人首次在正式場合在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心、對中國發出武力威脅，「用心極其險惡、性質極其惡劣」。

既然中國認為高市11月7日的「台灣有事」論如此「惡劣」，那為什麼直到11月13日中國外交部副部長孫衛東才「奉指示」召見日本大使抗議呢？顯然是因為習近平親自介入的結果，所以孫衛東才會有「奉指示」之說。

中國領導人習近平是成就高市早苗選舉大勝的最重要「功臣」。（美聯社檔案照） 雖然，習近平在中國一言九鼎，宛如「大帝」。但是，「倭國」小女子首相就是不鳥你，就是不撤回「台灣有事」言論。習大帝又耐日本首相何？尤其，「倭民」頂著大雪也要投票相挺他們的首相！根本就沒把你習大帝的淫威放在眼裡！你又其耐日本人民何？

總而言之，希望習近平這位成就高市早苗選舉大勝的最重要「功臣」，不要氣壞了身體！以免加速中國在「丙午年」又再面臨「甲午戰爭2.0」的敗跡！

（作者為印太戰略智庫顧問）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法