自由開講》AI：是下一次泡沫，還是下一層基礎設施？

◎ 陳重仁

每一個世代，都會出現一項被宣稱「將改變一切」的關鍵技術。二、三十年前是網路，十多年前是物聯網，近年則是元宇宙。這些技術往往伴隨高度期待與資本湧入，估值快速擴張，最後再由現實條件校正。

因此，當AI被形容為「新電力」、「新工廠」，不僅是產業議題，也牽動國家投資方向與公共資源配置。問題在於：AI對台灣而言，究竟是長期基礎建設，還是另一場過熱的政策競逐？

請繼續往下閱讀...

AI對台灣而言，究竟是長期基礎建設，還是另一場過熱的政策競逐。（路透檔案照）判斷關鍵，不在話語強度，而在投資報酬率（ROI）。歷史經驗顯示，真正能留下來的技術，必須在合理時間內，轉化為可驗證的經濟與治理效益。

網路泡沫破裂後，留下的是能創造穩定回報的企業與基礎架構；物聯網雖技術可行，但多數消費型應用難以形成明確ROI，真正落地的是工業與能源場景。元宇宙則因投入成本與實際效益長期失衡，難以支撐原先的政策期待。

相較之下，AI已開始在實際運作中產生效果。從流程自動化、行政與客服效率提升，到醫療影像判讀與研發加速，AI正逐步影響組織成本與決策結構，並反映在實際損益上。

然而，台灣當前的政策風險，不在於是否投入AI，而在於是否過度將「半導體優勢」簡化為「AI優勢」。先進晶片與算力供應固然重要，但晶片不等於應用，應用也不等於治理能力。若政策焦點僅停留在硬體投資與補助規模，卻忽略資料治理、制度設計與實際採用能力，即使擁有全球領先的製造優勢，也難以轉化為長期國家競爭力。

台灣當前的政策風險，不在於是否投入AI，而在於是否過度將「半導體優勢」簡化為「AI優勢」。（路透檔案照）

AI或許存在估值與政策期待上的泡沫，但真正值得警惕的，並非技術本身，而是政策是否誤將硬體優勢視為治理完成。歷史反覆提醒我們，國家真正需要的，不是最響亮的技術口號，而是能把技術落實到實際運作中的治理能力——晶片可以買到，應用可以開發，但治理能力無法用補助堆出來。

（大學教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法