自由開講》林宅血案的悲慘給現世台灣人的警示

◎ 陳啟濃

當世的台灣人之所以能享受民主，是因為曾經有一群人為此而努力奮鬥，甚至遭受身陷牢獄、家破人亡，其中，最令人痛心的當屬林宅滅門血案；示意圖。（歐新社檔案照）

當我們此刻在台灣享受民主的生活，對掌權者可以提出改革的意見，不用擔心說錯話和受到迫害與清算，我們應該要常常想到，當年台灣有一群人，為了台灣的民主奮鬥，因此身陷牢獄甚至家破人亡的民主鬥士。他們當中遭受人生最大的苦難的，當屬林義雄受到的滅門血案。

林家的滅門血案，不由分說，只有當時的國民黨掌權者的情治系統，才有能力完成這項任務。加上後來在美國發生的江南案，更印證了國民黨發動情治系統，利用暴力進行殺害，甚至滅門慘案，壓制對掌權者造成權力威脅的異議份子。只是江南案在美國能破案，在台灣的林宅血案卻無法破案，可見這水深到動搖權力核心，也可說是當權者發動的。

針對林宅血案發生至今，以高檢署及監察院分別在98年及102年的兩次調查報告最為關鍵，其中，高檢署在重啟偵查後認定，受限於關鍵物證流失與年代久遠，無法確認具體兇嫌，也無證據足以證明情治人員於案發當時縱放兇手。（資料照）

即使後來歷經兩次政黨輪替，政府還是沒有能力還給林家一個公道與真相。但近日卻有一部上映的電影《世紀血案》，是在影射林宅血案事件，拍映前沒徵求當事人的同意，而且傾向於對當時發動暴力當權者的理解與同理。除了對當事人沒有任何尊重，更無法藉電影讓台灣人對民主的珍貴，得來不易的過程，能有更深一層的體認。

國民黨是外來政權，逃難到台灣後，搖身一變成為高高在上的統治者，不圖實施民主制度，卻把日治時期台灣建立的法治社會完全抹滅。現在的台灣民主也是處於風雨飄搖的危機時刻，國民黨自甘成為中共在台灣的代理人，意圖讓台灣成為中共的附庸。挑動台灣的反美民意，更想恢復以前的黨國體制，霸佔國家財產，在立法院侵蝕台灣的民主體制。

林家血案給現世台灣人的最大警示就是，期待專制政權出身的國民黨能尊重台灣人、不要自甘淪為中共的打手，這是完全不可能的事。

林家血案給當代台灣人最大的警示是，不要期待專制政權出身的國民黨能尊重台灣人，這是完全不可能的事；圖為國民黨主席鄭麗文、總召傅崐萁。（資料照）

（作者為政治評論員）

