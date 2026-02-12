自由開講》對中共統戰軟趴趴的Labubu市長

◎ 柯嘉偉

自台北市公布2026燈節與中國品牌「泡泡瑪特」合作後，引發輿論譁然，也給中共見縫插針的空間，國台辦對此事回應是：兩岸同文同種，喜歡中國商品很正常。把聯名視為中國文化輸出的勝利，並將「喜歡中國商品」，惡意連結到「兩岸都是中國人」的統戰主旋律上，打壓台灣主權。

遺憾的是，蔣萬安大可以說「燈節是台北人的燈節，不需要國台辦的指點」，但他卻對中共統戰言論視若無睹，還對監督的聲音重拳出擊，譏諷「民進黨的叔叔阿姨很沒自信」，試圖將焦點轉移至文化自信心上。

台北市長蔣萬安指出，2026年台北燈節將與中國品牌「泡泡瑪特」合作，引起外界熱議。（資料照）

筆者請教蔣市長：既然這麼有自信，燈會為何不選擇與台灣本土的文創或IP合作？面對中共官方跨海干涉，將燈會上綱到同文同種的統戰行徑，為何不替國家、城市尊嚴出言反駁？真正的文化自信，是在當中共打壓台灣文化時挺身而出，而非默不作聲，甘願替獨裁者的言論背書、共同矮化台灣。

與唱和國台辦大相徑庭的，是蔣萬安一直以來面對市民意見的傲慢：從2025年中公館圓環拆除，後續交通混亂、民眾苦不堪言、到年底總預算短編450億統籌分配款，預算計劃交代不清，蔣萬安的回應，每每都是高高在上的依法行政，無怪乎市民稱之為「蔣」不聽。

蔣萬安聲稱與泡泡瑪特合作能讓台北走進世界、世界看見台北，實際只見走進中國，淪為統戰宣傳。台北城建城迄今140餘年，有豐富的歷史文化、也吸引了許多創作者，蔣萬安不好好關心台北市內文創、文化的發展，更遑論Labubu過氣、價格崩盤的討論已經持續已久。當施政被國台辦操作成統戰話術，市長又毫無作為，首善之都就這樣被罩上一層紅色陰霾。

台北建城迄今140餘年，有豐富的歷史文化及在地創作者，蔣萬安為何不好好關心台北文化發展，要選擇過氣、價格崩盤的Labubu？（資料照）

蔣萬安不明白，他領的是台北市民的薪水，而不是國台辦的讚賞，於是市民得到與城市脈絡斷裂的詭異燈節，及永遠無法聆聽的城市父母官，身為市民，筆者要告訴蔣萬安：你就是一個對市民意見

