自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》對中共統戰軟趴趴的Labubu市長

2026/02/12 10:00

◎ 柯嘉偉

自台北市公布2026燈節與中國品牌「泡泡瑪特」合作後，引發輿論譁然，也給中共見縫插針的空間，國台辦對此事回應是：兩岸同文同種，喜歡中國商品很正常。把聯名視為中國文化輸出的勝利，並將「喜歡中國商品」，惡意連結到「兩岸都是中國人」的統戰主旋律上，打壓台灣主權

遺憾的是，蔣萬安大可以說「燈節是台北人的燈節，不需要國台辦的指點」，但他卻對中共統戰言論視若無睹，還對監督的聲音重拳出擊，譏諷「民進黨的叔叔阿姨很沒自信」，試圖將焦點轉移至文化自信心上。

台北市長蔣萬安指出，2026年台北燈節將與中國品牌「泡泡瑪特」合作，引起外界熱議。（資料照）台北市長蔣萬安指出，2026年台北燈節將與中國品牌「泡泡瑪特」合作，引起外界熱議。（資料照）

筆者請教蔣市長：既然這麼有自信，燈會為何不選擇與台灣本土的文創或IP合作？面對中共官方跨海干涉，將燈會上綱到同文同種的統戰行徑，為何不替國家、城市尊嚴出言反駁？真正的文化自信，是在當中共打壓台灣文化時挺身而出，而非默不作聲，甘願替獨裁者的言論背書、共同矮化台灣。

與唱和國台辦大相徑庭的，是蔣萬安一直以來面對市民意見的傲慢：從2025年中公館圓環拆除，後續交通混亂、民眾苦不堪言、到年底總預算短編450億統籌分配款，預算計劃交代不清，蔣萬安的回應，每每都是高高在上的依法行政，無怪乎市民稱之為「蔣」不聽

蔣萬安聲稱與泡泡瑪特合作能讓台北走進世界、世界看見台北，實際只見走進中國，淪為統戰宣傳。台北城建城迄今140餘年，有豐富的歷史文化、也吸引了許多創作者，蔣萬安不好好關心台北市內文創、文化的發展，更遑論Labubu過氣、價格崩盤的討論已經持續已久。當施政被國台辦操作成統戰話術，市長又毫無作為，首善之都就這樣被罩上一層紅色陰霾

台北建城迄今140餘年，有豐富的歷史文化及在地創作者，蔣萬安為何不好好關心台北文化發展，要選擇過氣、價格崩盤的Labubu？（資料照）台北建城迄今140餘年，有豐富的歷史文化及在地創作者，蔣萬安為何不好好關心台北文化發展，要選擇過氣、價格崩盤的Labubu？（資料照）

蔣萬安不明白，他領的是台北市民的薪水，而不是國台辦的讚賞，於是市民得到與城市脈絡斷裂的詭異燈節，及永遠無法聆聽的城市父母官，身為市民，筆者要告訴蔣萬安：你就是一個對市民意見

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書