名家分享~James Jseng》賈永婕，才是大多數的我們

但，其實，賈永婕，才是大多數的我們，你站在街頭，雙眼望去，絕大多數的人，對於228，對於陳文成，對於彭明敏，對於史明，對於林義雄，他們怎麼會認識？

◎ James Jseng

「林宅血案」的討論，在社群媒體上爆發，忽然間，賈永婕發文，表示她對這個跟她出生年齡相仿的事件，居然毫不知情，更對當時的政治氛圍感到訝異，彷彿，跟她成長生活的，是不同一個台灣。

「林宅血案」的討論，在社群媒體上爆發，忽然間，賈永婕發文，表示她對這個跟她出生年齡相仿的事件，居然毫不知情。（取自賈永婕臉書）很多人因為這樣的內容而感到憤怒，認為一個成熟的台灣公民，應該對自己的歷史，有著基本的認知，同樣的，對於那些接戲演出的演員也是一樣，說自己不知道，並不是可以被接受、被原諒的藉口跟原因。

但，其實，賈永婕，才是大多數的我們，你站在街頭，雙眼望去，絕大多數的人，對於228，對於陳文成，對於彭明敏，對於史明，對於林義雄，他們怎麼會認識？

請繼續往下閱讀...

陳文成（右）逝世超過44週年，此事攸關民主發展，歷史課本鮮少提及。（資料照，取自陳文成博士紀念基金會臉書）有太多次我都回憶起我就讀的高中那個班級，省中，升學班，一半的人來自鹿港，全部都是台灣人，在那個時代，老師上歷史課需要兩種說詞，一種依照課本講給同學聽，一種只講給我聽，因為她知道，知道真實內容的，只有我一個人，而我們的同學們根本不屑什麼台灣歷史，他們比較在乎的是籃球、撞球，還有罵民進黨。

如今，在所有人的身邊也是一樣，不信，你轉頭問問你的同事，台灣最清廉的政治人物是誰？他們一定會說蔣經國、孫運璿，不然就是李國鼎，這些，都是多少年埋下的深層記憶，洗不掉的共同基因，直到現在，國民黨選舉的時候，還在靠著那個永遠是神話的孫運璿，但其實，他們根本就不知道他只是蔣家威權王朝的僕人而已。

國民黨選舉時，還在靠著那個永遠是神話的政治人物前行政院長孫運璿。（資料照）所以，如果你不相信賈永婕才是大多數的我們，都需要至少36個小時紮紮實實的認識台灣課程，那我們可以再舉一個例子，2014年4月，林義雄在義光教會禁食反核，當時的行政院院長江宜樺親自去探視林義雄，離開時問了牧師：「義光教會怎麼會借場地給林義雄禁食？」牧師當場傻住，好久才回覆他：「這裡本來就是林義雄的住宅」。

2014年4月，前民進黨主席林義雄（中）抵達義光教會，展開反核禁食活動。（資料照攝） 如果連台大政治系教授都不知道這段歷史，如果連台灣人都不知道這段歷史，我們要怎麼要求一個在城市求學長大的人知道台灣的歷史，而他們又怎麼會懂得，多年來，我們為何抗爭？為何爭取？為何要與國民黨勢不兩立。

別忘了，他們都是既得利益者，他們都是國家重點培養的目標，他們都是黨國的菁英，也因為這樣，台灣永遠存在著兩個世界，無法溝通，互不理解，台灣人不斷掙扎，但他們卻不斷生產出一個又一個的羅智強、王鴻薇、翁曉玲……

台灣認同的路還很遙遠，歷史的詮釋權跟國民教育仍舊牢牢的掌握在舊勢力手裡，要改變這一切，需要長期穩定過半的立法院，跟具有一定素質能力的立法委員，而眼前的我們距離這個目標，還好遠好遠，賈永婕才是此時台灣的真正多數，而殘害台灣的，正是不努力投票的我們。

國民黨立委王鴻薇（左）和羅智強（右）都是黨國培養的菁英。（資料照）

本文經授權轉載自James Jseng臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法