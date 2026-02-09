美台觀測站》日本眾議院改選速評

此次日本眾議院改選結果會如此一面倒，首要因素當然是高市團隊所帶來的全新氣象，各種鮮明活潑的語言與形象，與過去日本政治的老成氣氛完全不一樣，因此讓年輕族群都動了起來。而在這樣的壓倒性多數加持下，幾乎可以確定高市接下來會優先推進三大政策。

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站



日本首相高市早苗在上任短短三個月後，罕見選擇在寒冬解散眾議院，打一場高風險的提前改選賭局。開票結果證實這場豪賭成功，自民黨在眾議院拿下壓倒性的多數席次，成為名符其實的「超級執政黨」。而高市本人在地盤穩固的家鄉選區中，更以接近九成得票的壓倒性支持率輕鬆連任，象徵她個人魅力與政權正當性雙雙獲得選民背書。

本次大選的開票結果顯示，自民黨在總席位465席中獲得了超過310席，在東京都與神奈川縣，自民黨都實現了「全席獨佔」的壯舉，加上合作的日本維新會，總共有望達到352席，成爲眾議院中的超級多數。

請繼續往下閱讀...

日本首相高市早苗在這次眾議院改選中，率領自民黨在總席位465席中獲得了超過310席，實現「全席獨佔」的壯舉。（取自貼文）

這次的選舉結果會如此一面倒，首要因素當然是因為高市團隊所帶來的全新氣象，各種鮮明活潑的語言與形象，與過去日本政治的老成氣氛完全不一樣，因此讓年輕族群都動了起來。

而在競選內容方面，在野黨聯盟雖然不斷批評物價高漲與民生困境，卻拿不出具體可行的經濟藍圖，遭選民批評只是為了選舉而進行的「野合」；高市則主打減稅與針對性補貼等政策，相對是比較明確，也因為執政的優勢而有所加乘。

另一方面，高市在國家安全上，明確把日本綁入美國主導的印太秩序，對台海安全議題毫不退縮，甚至直指「台灣有事」將牽動日本安保，對中國展現罕見的強硬姿態，成功在地緣政治風險升高的氛圍中凝聚保守派與觀望的選民，將這些選票有效匯聚成一場歷史性大勝。

中國因素與地緣政治無疑是這次選舉的隱形推手，高市早苗在2025年十一月的國會答辯中，明確將台灣有事與日本「存立危機事態」掛鉤，引發中國強烈不滿，然而中國外交人員對高市的激烈言論，以及後續一系列大動作的制裁手段，但反而助長了這次的自民黨選情。高市內閣明確的處理方針，以及堅持原則的論述，每個人都讓中國視為頭痛人物，在日本選民眼中卻是一股穩定與安心的力量。

在這樣的壓倒性多數加持下，高市政權接下來幾乎可以確定會優先推進三大方向：持續把國防預算往GDP 2%以上的目標提升，並加速修訂安保三文件與相關法律，放寬自衛隊支援美軍的空間，並強化南西諸島一帶的基地與民防部署，讓日本在台海與東海危機中扮演更前線的角色。由於這次執政陣營拿下足以啟動修憲程序的席次（三分之二），原本只停留在討論層面的自衛權議題也變得更加具體；防衛大臣小泉進次郎在開票當晚受訪時，已明白表示希望「迅速推進日本的國防政策」，顯示安保與憲政路線很可能出現實質加速。

高市接下來可能會持續把國防預算往GDP 2%以上的目標提升，並放寬自衛隊支援美軍的空間；圖為日本防衛大臣小泉進次郎，體驗跳傘訓練畫面。（路透）

同時，這次選舉也顯現美日關係的再鞏固：美國總統川普在投票前替高市背書，財政部長貝森特（Scott Bessent）在結果明朗的第一時間即向東京發出祝賀，高市也在勝選後提到預計於三月訪問白宮，延續並升級日美在國防與經濟安全上的緊密合作。

對台灣而言，高市普遍被視為承接安倍晉三路線的友台首相，她與自民黨的大勝，讓台灣在當前軍購受阻、內部角力頻仍的這個當下，多了一個願意在台海問題上公開發聲、強調嚇阻的重要盟友，對正在尋求提升嚇阻力的台灣而言，日本這次的選舉結果無疑是一劑強心針。

日本大選過後，總統賴清德在社群平台上祝賀高市早苗，並盼台日能持續對話，攜手促進印太和平與繁榮。（取自X@ChingteLai）

不過當然，這是我們從台灣看日本，許多人們會希望有一個區域的、強而有力的領導者，這樣才能夠具備穩定局勢的力量。

接下來對高市首相來說，在治理上仍然會面臨許多重大挑戰，尤其在於面臨全球通膨的危機，現在打算要推出「擴張性」的財政政策，也就是讓政府預算增加，這樣在學理上會更加刺激通膨的作法，會考驗高市政權的平衡智慧。

台灣當前的執政者面對國會少數的狀況，並沒有辦法像日本一樣主動解散國會來尋求重新選舉，因為我們的憲政體制並不是像日本一樣的議會內閣制，而是偏向總統制的雙首長制，然後憲法規定總統只能在行政院長被投票不信任案通過後才能被動解散國會。

其實，主動解散國會也不一定能解決僵局，像法國就是如此。法國總統可以主動解散國會重選，但解散完之後重選的國會，可能席次分布跟重選之前差不多，總統所屬政黨不一定會多贏得席次。

台灣當前憲政僵局下，在野黨又不願意使用倒閣權來重啟國會，近日面對行政院長卓榮泰使用憲法當中所明訂的「不副署」的憲政手段，在野黨也並沒有提出倒閣，而是講說「等政黨輪替」，這看起來會讓不副署成為一個憲政實踐上的「否決權」，接下來肯定會有更多的法案卡關。

台灣執政者面對國會少數的狀況，並不能像日本一樣主動解散國會，因為我們的憲政體制是偏向總統制的雙首長制，然後憲法規定總統只能在行政院長被投票不信任案通過後才能被動解散國會。（資料照）

但是高市首相帶給政治領導者的啟示在於，如果能夠好好地去想說要如何能夠主動出擊、設定議程，並且用鮮明的個人特色去創造出聲量，引領議題的討論，那才能夠逆轉局勢。這段時間以來，過去常常被做成迷因的小泉進次郎，在擔任國防大臣後也是以各種妙語如珠加上專業的發言而讓人更加支持。選民希望看到專業的、堅定的領導者，也會希望看到親切的、接地氣的領導者。說來容易，但做來很不容易。這或許就是高市旋風對政治工作者們最大的啟示。

（另個啟示就是應該要好好研究一下日本半導體業或傳統產業相關的ETF？）

（中國政府現在應該是超級不開心吧！）

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法