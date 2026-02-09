自由電子報
評論 > 投書

自由開講》高市的海嘯式勝利 帶來台日產業經濟合作新契機

2026/02/09 17:00

◎ 鄭宗宜

日本眾議院改選，首相高市早苗率領自民黨取得壓倒性勝利。（美聯社檔案照）日本眾議院改選，首相高市早苗率領自民黨取得壓倒性勝利。（美聯社檔案照）

2026年2月8日，將成為日本重獲新生的關鍵日期！日本眾議院改選後，首相高市早苗率領自民黨取得壓倒性勝利，意味著未來幾年日本在產業政策、預算投入與制度調整上，將會持續加速升溫。對需要長期資本支出與研發投入的科技產業而言，「政策的一致性與穩健」往往比漂亮口號與短期措施更重要。

因此，這次日本旋風式改變的選舉結果，讓國際社會更容易判斷日本接下來的政策方向，也為台日經貿合作提供了更清晰的落點與契機。

我們台灣官方對此亦展現高度期待，總統賴清德在X平台致賀高市首相勝選，強調台日共享民主、自由與法治價值，期盼攜手促進印太和平與繁榮。這份祝賀不只是外交禮節而已，它所傳遞的，更是台灣對日本的長期信任與合作意願！

日本大選過後，總統賴清德在社群平台祝賀高市早苗。（擷取自X@ChingteLai）日本大選過後，總統賴清德在社群平台祝賀高市早苗。（擷取自X@ChingteLai）

然而，理念一致只是起點；能否友誼長久，積沙成塔！關鍵仍在於雙邊能否把「互利互惠、共榮共好」的八字箴言，從口號變成行動—深化共同研發、擴大投資設廠、強化市場連結，才能讓二國關係每況愈佳、越走越穩。

其實，產業界更是早已用行動表達，台積電董事長魏哲家日前在東京釋出熊本二廠升級導入3奈米擴建的訊息，象徵台日半導體合作已然走向「先進製程」的嶄新開始。這個象徵意義非常巨大：一般認為，台灣強在先進製程量產管理、先進封裝與系統整合；日本強在材料、設備與精密製造。而當台積電先進製程在日本落地，雙方合作不再只是單純供應鏈買賣關係，而是共同面對本輪AI產業革命，所帶動的半導體快速拓展與擴廠壓力的關鍵夥伴！雙邊官方的期待與產業的實際行動，在這一刻明顯形成了同頻共振。

更值得把握的是「半導體×AI」所帶動的國際間新一輪生產力再定義與重構競賽中，擁有密度極高的中小企業與眾多技術新創的台灣，擅長的是快速量產製造能力與快速迭代的機動靈活；日本則擅長深化基礎研究、長週期市場經營與國際資源及通路。

台積電董事長魏哲家近日宣布，熊本2廠有望改採3奈米製程，象徵台日半導體合作已然走向「先進製程」的嶄新開始。（法新社檔案照）台積電董事長魏哲家近日宣布，熊本2廠有望改採3奈米製程，象徵台日半導體合作已然走向「先進製程」的嶄新開始。（法新社檔案照）

其實，若能把台灣的「速度與熱情」與日本的「技術跟品牌」來結合，將最有機會形成一條完整的價值鏈：從共同界定市場需求與規格、到共同研發與試產驗證、再到量產導入與海外市場拓展。這也將使台美日三方在供應鏈、基礎建設與科技投資上形成更緊密的合作格局，為亞太區域提供更穩定的成長動能。

在這樣的背景下，台灣若要把握機不可失的窗口期，政策工具必須更具系統性，並且把重點放在「中小企業與新創也能用得到」。以下三項作法若能彼此扣合，將能把合作從個案推進到可複製的制度成果：

一、台日科技共同研發補助

深切建言，台日政府應把雙邊共同研發補助做成常態性的項目，而非一次性的表面交流與參訪，故可以共同研發創新題目、共同驗證應用場域為核心價值，並配套智慧財產權安排、產業資源挹注與後續導入量產拓銷的全方位路徑

對中小企業海外業務拓展而言，最需要的是能「開大門、走大路；進得去、長得大」：能夠順利進入日本大型企業供應鏈體系，能在日本找到適合試驗與客戶驗證的場域，能在完成驗證後順利走向量產與採購。共同研發補助若能把這三段串起來，就能有效放大「中小及新創」的國際化能量。

二、台日專項投資基金：協助台灣企業在日本的投資與併購

投資基金的功能不應只停留在資金投入與對接當地政府，更要扮演「落地加速器」的關鍵角色：協助企業找標的、找合作夥伴、找在地客戶與通路，並把法務、財務、合規、人才等落地問題一併整合。日本市場對品質、交付與長期服務的要求很高，這對台灣中小企業是挑戰，也是升級的機會。若能透過專項基金降低進場門檻，鼓勵合資、設點與策略併購，進而把合作擴大到全球市場。

三、台日融資專項協助：與研發補助、投資基金環環相扣

半導體、AI與供應鏈擴張都需要長週期資本，單靠補助或單一基金不足以支撐後續的擴廠與營運資金。更有效的做法，是把「研發補助—投資基金—融資支持」設計成接力機制研發補助負責把技術做出來、把驗證做紮實；投資基金負責把市場與合作型態（合資、併購、設點）推進到可量產；融資專項則在此基礎上承接擴產與全球交付的資本需求，透過銀行團、信保與跨境聯貸工具，讓企業在關鍵時刻拿得到資金、擴得起產能、守得住交期。三者若能扣合，台日合作就能從「好的方向」走到「可規模化的成果」。

半導體擴張需要長週期資本，較有效的做法是，把「研發補助—投資基金—融資支持」設計成接力機制；示意圖。（歐新社檔案照）半導體擴張需要長週期資本，較有效的做法是，把「研發補助—投資基金—融資支持」設計成接力機制；示意圖。（歐新社檔案照）

台日之間有共同價值，也有共同利益。對國際友人而言，我們不能只談理念，更應用實績說話：互利互惠、共融共好，才能長長久久更加深厚！

也很榮幸，在這個關鍵時刻，能與眾多「台日半導體科技促進會」理監事與夥伴們一起站出來，積極來扮演雙邊產業界的實務接口，協助把半導體供應鏈整合、尖端科技合作研發與企業落地專案輔助來快速推動，並期盼與政府共同協力，將產官學研的眾多連結合作，轉化為更具規模與可擴散的亮眼成果。

「世界已經看見台灣」，而我們台灣也應把這份能量與期待，真正用在連結夥伴、共同成長上；在日本政治結構走向穩定、產業發展快速升溫的此刻，正是把握新契機、加速雙邊鏈結，二國攜手前進的最佳時機。

（作者為台日半導體科技促進會秘書長、企管博士候選人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投,文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

