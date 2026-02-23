自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》選什麼科系 學測成績公布前的警訊

2026/02/23 07:30

◎ 郭冠廷（Gerald Kuo）

大學學測成績將於2月25日公布，無數家庭正為「選什麼科系才不會走錯路」而焦慮。（資料照）大學學測成績將於2月25日公布，無數家庭正為「選什麼科系才不會走錯路」而焦慮。（資料照）2026年學測成績將於2月25日公布，無數家庭正為「選什麼科系才不會走錯路」而焦慮。就在此時，高雄林園工業區傳出長春集團旗下信昌化工整廠結束、部分員工面臨優退的消息。

如果你只學會執行，風險不亞於被關廠

這起事件不只是產業新聞，也是一則極具現實感的警訊：即便是一家長期以執行力、良率與效率聞名的績優工廠，只要站錯產業位置，依然可能被迫退出舞台

而這個邏輯，其實與今天許多學生正在面對的選擇，高度相似。

一、關廠不是因為不夠努力，而是方向錯置了

信昌化工並非不努力，也不是技術落後。它代表的是台灣產業最擅長的模式——把事情做到最好、最有效率。但在全球產能過剩、碳邊境調整機制與供應鏈重組的壓力下，單靠執行力，已不足以決定存亡。

高雄林園工業區傳出長春集團旗下信昌化工整廠結束、部分員工面臨優退的消息。（資料照）高雄林園工業區傳出長春集團旗下信昌化工整廠結束、部分員工面臨優退的消息。（資料照） 真正致命的，不是「做不好」，而是「該不該繼續做」。

這正是產業從「執行競爭」進入「決策競爭」的現實寫照。

二、這個風險，其實也存在於我們的升學選擇中

在高等教育體系中，也出現一個值得社會深思的現象：有些具備完整化工、法學與AI背景，同時理解工程、碳排、永續法規與資料分析的跨域人才，未必被視為最適合某些商學高階研究培育體系的對象。

這並不是因為他們能力不足，而是因為當競爭的層次提升時，評估的重點也隨之改變——從「你會做什麼」，轉向「你如何判斷該做什麼」。

對正在選填志願的學生而言，這是一個極其重要、卻常被忽略的訊號：

如果你的學習路徑，只是把自己訓練成一個「更強的執行者」，卻從未接觸如何理解產業方向、國際規則與決策邏輯，那麼你的風險，並不會比一座被關閉的績優工廠低。

三、台灣的大學，其實已經準備好教「更高層次的能力」

必須強調的是，這並不是對大學的指責。

事實上，台灣的大學長期在工程、醫學、法學與資訊等領域，累積了極為扎實的實力。近十年來，各校積極推動跨域學程、雙主修與AI課程，正是因為大學早已意識到：單一技能，無法應對全球競爭

問題不在於學校教得不夠，而在於整體制度是否鼓勵大學進一步培養學生具備「國際化兼容視角」——能理解不同產業、法規與市場邏輯，並在不確定環境中做出方向判斷的能力。

四、國際現實：世界已經在比「誰更會做決策」

放眼國際，日本與韓國的化工集團，已陸續調整業務重心，降低對泛用塑膠的依賴，轉向半導體材料與生醫應用；歐盟則透過數位產品護照與碳邊境機制，把競爭推升到結合法律、數據與AI的層次。

這些轉型，靠的不是更努力加班，而是對方向的集體判斷。

在這樣的世界裡，大學的角色不只是培養專業人才，更是協助學生理解「全球正在往哪裡走」。

迎接AI數位科技快速變化之挑戰，各大學積極推動AI課程。（資料照）迎接AI數位科技快速變化之挑戰，各大學積極推動AI課程。（資料照） 五、給2026年考生與家長的一個現實提醒

在填寫志願時，與其只問「這個系學什麼技能」，不如多問一個問題：

這個學習環境，是否會讓我理解產業如何做選擇、社會如何做決策、世界如何重寫規則？

信昌化工的關廠提醒我們，真正的風險，往往不是能力不足，而是方向錯置。

學會如何思考與判斷的路勝過選熱門技能

台灣的大學其實已經站在培養決策型人才的門口，現在更需要的是一個支持大學國際化、支持學生走向更高層次思考的教育與產業政策。

 對學生而言，選對「學會如何思考與判斷的路」，可能比選對一項熱門技能，更重要。

對學測考生而言，選對「學會如何思考與判斷的路」，可能比選對一項熱門技能，更重要。（資料照）對學測考生而言，選對「學會如何思考與判斷的路」，可能比選對一項熱門技能，更重要。（資料照）（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書