自由開講》選什麼科系 學測成績公布前的警訊

◎ 郭冠廷（Gerald Kuo）

大學學測成績將於2月25日公布，無數家庭正為「選什麼科系才不會走錯路」而焦慮。（資料照）2026年學測成績將於2月25日公布，無數家庭正為「選什麼科系才不會走錯路」而焦慮。就在此時，高雄林園工業區傳出長春集團旗下信昌化工整廠結束、部分員工面臨優退的消息。

如果你只學會執行，風險不亞於被關廠

這起事件不只是產業新聞，也是一則極具現實感的警訊：即便是一家長期以執行力、良率與效率聞名的績優工廠，只要站錯產業位置，依然可能被迫退出舞台。

而這個邏輯，其實與今天許多學生正在面對的選擇，高度相似。

請繼續往下閱讀...

一、關廠不是因為不夠努力，而是方向錯置了

信昌化工並非不努力，也不是技術落後。它代表的是台灣產業最擅長的模式——把事情做到最好、最有效率。但在全球產能過剩、碳邊境調整機制與供應鏈重組的壓力下，單靠執行力，已不足以決定存亡。

高雄林園工業區傳出長春集團旗下信昌化工整廠結束、部分員工面臨優退的消息。（資料照） 真正致命的，不是「做不好」，而是「該不該繼續做」。

這正是產業從「執行競爭」進入「決策競爭」的現實寫照。

二、這個風險，其實也存在於我們的升學選擇中

在高等教育體系中，也出現一個值得社會深思的現象：有些具備完整化工、法學與AI背景，同時理解工程、碳排、永續法規與資料分析的跨域人才，未必被視為最適合某些商學高階研究培育體系的對象。

這並不是因為他們能力不足，而是因為當競爭的層次提升時，評估的重點也隨之改變——從「你會做什麼」，轉向「你如何判斷該做什麼」。

對正在選填志願的學生而言，這是一個極其重要、卻常被忽略的訊號：

如果你的學習路徑，只是把自己訓練成一個「更強的執行者」，卻從未接觸如何理解產業方向、國際規則與決策邏輯，那麼你的風險，並不會比一座被關閉的績優工廠低。

三、台灣的大學，其實已經準備好教「更高層次的能力」

必須強調的是，這並不是對大學的指責。

事實上，台灣的大學長期在工程、醫學、法學與資訊等領域，累積了極為扎實的實力。近十年來，各校積極推動跨域學程、雙主修與AI課程，正是因為大學早已意識到：單一技能，無法應對全球競爭。

問題不在於學校教得不夠，而在於整體制度是否鼓勵大學進一步培養學生具備「國際化兼容視角」——能理解不同產業、法規與市場邏輯，並在不確定環境中做出方向判斷的能力。

四、國際現實：世界已經在比「誰更會做決策」

放眼國際，日本與韓國的化工集團，已陸續調整業務重心，降低對泛用塑膠的依賴，轉向半導體材料與生醫應用；歐盟則透過數位產品護照與碳邊境機制，把競爭推升到結合法律、數據與AI的層次。

這些轉型，靠的不是更努力加班，而是對方向的集體判斷。

在這樣的世界裡，大學的角色不只是培養專業人才，更是協助學生理解「全球正在往哪裡走」。

迎接AI數位科技快速變化之挑戰，各大學積極推動AI課程。（資料照） 五、給2026年考生與家長的一個現實提醒

在填寫志願時，與其只問「這個系學什麼技能」，不如多問一個問題：

這個學習環境，是否會讓我理解產業如何做選擇、社會如何做決策、世界如何重寫規則？

信昌化工的關廠提醒我們，真正的風險，往往不是能力不足，而是方向錯置。

學會如何思考與判斷的路，勝過選熱門技能

台灣的大學其實已經站在培養決策型人才的門口，現在更需要的是一個支持大學國際化、支持學生走向更高層次思考的教育與產業政策。

對學生而言，選對「學會如何思考與判斷的路」，可能比選對一項熱門技能，更重要。

對學測考生而言，選對「學會如何思考與判斷的路」，可能比選對一項熱門技能，更重要。（資料照）（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法