自由開講》善意要對等 觀光別當政治交換

◎ 陳言

北京在與國民黨人士會面後，文旅部即宣布，將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，時機點耐人尋味；示意圖。（路透檔案照）

中國文旅部宣布，近期將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。表面看來是觀光利多，但時機點耐人尋味：前腳北京高規格會見國民黨人士，後腳立刻拋出政策訊號，並反覆強調「九二共識、反台獨」，彷彿在暗示──想交流，就得先接受政治前提。

多數台灣人其實不反對交流。觀光、醫療、防災、民生合作，能談就談；對話取代對抗，也符合社會期待。但關鍵不在「要不要交流」，而在交流是不是對等、透明、可長可久，而不是把「善意」包成政治糖衣，要台灣吞下既定框架。

這次最讓人憂心的，並非國民黨赴陸交流本身，而是對外表述明顯壓低台灣立場。相關人士對中方表示「兩岸均堅持一個中國原則」，聽起來更像是在替北京的一中論述背書，還把台灣內部多元民意簡化成一句「共同政治基礎」。這不是爭取空間，而是主動縮小空間。更現實的是，北京從未真正接受所謂「各自表述」，而是長期將九二共識直接連結一中原則，這正是台灣社會不安的根源。

面對這顆球，執政黨確實應該「接球」，但不是照單全收，而是把規則講清楚。政府已多次說明，我方對中客赴金馬並未設省份限制，技術上循小三通即可；同時也指出，早已透過「小兩會」提出溝通邀請，卻長期未獲陸方回應，這才是卡關關鍵。更別忘了，2025年陸方也曾宣稱要恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，結果政策未落地、協商沒下文，台灣社會當然有權質疑，這次會不會又是「只說不做」。

筆者支持政府在四個原則上站穩：

第一，民生先行、政治歸政治，觀光交流不該成為統戰工具。

第二，對等互惠、資訊透明，要談就公開，避免黑箱操作。

第三，安全與品質到位，交通量能、住宿承載、保險與消費爭議機制都要事先談清楚。

第四，走向世界不設限，觀光市場要分散，不能把經濟活水押在單一來源。

面對中共丟的這顆交流球，執政黨應該「接」，但需把握四個重點：民生先行、資訊透明、安全與品質到位及分散觀光市場；示意圖。（資料照）

如果中方真有誠意，下一步就該回到正常協商機制，把航班、團客、自由行制度一次談清楚，甚至開放到台灣本島，對觀光與內需當然有幫助。但前提是，別再把「交流」當成要台灣退讓的籌碼。

和平不是口號，交流也不是投名狀。台灣要的是有尊嚴的往來，而不是被設定前提的善意。政治人物若真心為台灣好，就該把台灣利益放在最前面，而不是急著替對方鋪路，最後讓全民承擔風險、少數人收割政治紅利。

（作者為文字工作者）

