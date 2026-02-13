自由開講》限縮物流工時 自削競爭力和民怨 建請改善

◎ 蔡國顯

自政府顧及勞工實施限縮工時，通過立法實施後，產生了若干問題，如近年春節前電子媒體報導郵局貨物堆積如山，許多宅配物流貨運公司也一樣，現在物流公司常常休假，不能逾時加班，違者一經查獲就祭出重罰，企業主不敢冒然以身試法，但不能加班的結果，很多貨物都停滯遲緩配送，一到時間就下班不送貨。

宅配員限縮工時，不能加班，但是他們收入根本無法養家糊口，政府和立法部門原本的美意卻為德不卒，對民眾和宅配業而言，適得其反。（資料照）

很多宅配員向筆者抱怨，限縮工時，不能加班，他們雖常常休息，但收入和過去能加班相比較起來，根本無法養家糊口，他們還得利用休假的時間，向外尋找兼差補貼家用，臨時打工兼差又不易找，其他企業因成本負荷過重，產業被逼外移，員工只得長期放無薪假了，政府和立法部門原本的美意卻為德不卒，對民眾和宅配業而言，適得其反 。

過去宅配公司都秉持著以客為尊的服務精神，在年節增調派人手和車輛加班，在年節日逼近時，不管深山和離島地區，均將貨物儘量使命送達，送禮和受贈者額手稱慶，和現在相比實在不可同日而語，筆者經常宅配物件，感受最深，很多商家和企業，經常抱怨，光等物件到就等了一整天還沒送達，工作因此耽擱而白耗時間。

貨物幾乎都堆積滿物流業倉儲，業者和宅配人員叫苦連天，民眾也怨聲四起，過往宅配服務的活力不見了。示意圖。（新北市勞工局提供）

臺灣是個海島國家，仰賴和憑藉的就是這些中小企業的競爭力，過去才有亞洲四小龍和豐盈的外匯存底之榮景，現宅配物流貨物業不能加班，多次年節前夕，筆者曾走訪多家物流公司，每家物流業貨物幾乎都堆積滿倉儲，業者和宅配人員也甚感無奈，叫苦連天，民眾也怨聲四起，過往宅配服務的活力不見了。

立法委員和行政部門，應重視這貨運公司流通的問題，應速修法或者是以行政規章和命令等，來彌補此法施行後的缺失，貨物不能暢其流，經濟就不能活絡，國家的競爭自然大幅削減並生民怨，非國家人民之福，建請速速改善 。

（作者為導演、芭樂農，著有「拔仔狀元」）

