自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「期待統一與感謝祖國」進中常會 國民黨亮「紅」燈

2026/02/22 09:00

◎ 葉昱呈

國民黨新一屆中常委名單出爐，表面看似黨內權力結構的正常更迭，實則暴露出一項無法迴避的憲政與民主警訊。多名長期在中國經營事業、公開表態支持「祖國統一」、甚至肯定中國官方「惠台政策」之中常委，正式進入決定國民黨提名布局與選戰方向的核心權力圈，這已非單純的黨務選擇，而是涉及國家忠誠與民主防線的制度問題。

中配勤彭蓁曾公開主張「期盼兩岸能夠早日統一」，出任國民黨中常委，這已非單純的黨務選擇，而是涉及國家忠誠與民主防線的制度問題。（取自中國台企聯官網）中配勤彭蓁曾公開主張「期盼兩岸能夠早日統一」，出任國民黨中常委，這已非單純的黨務選擇，而是涉及國家忠誠與民主防線的制度問題。（取自中國台企聯官網）

依我國憲政秩序，政黨固然享有高度結社與政治活動自由，但該自由必須受到國家存續與民主安全的憲政節制。當政黨核心決策者，長期與中國統戰體系保持高度互動，並在公開場合附和中共對台主權與統一的政治敘事，社會提出質疑，並非抹紅操作，而是基於憲政責任的合理追問：這樣的政黨，是否仍清楚地以中華民國憲政秩序，作為其所有政治行動的最終底線？

更值得關注的是，中常委並非象徵性職位，而是實質影響縣市長提名、選戰策略與兩岸政治論述的權力中樞。今年正值地方選舉年，當「期待統一」「感謝祖國」的政治語言，與台灣地方治理與民主選舉同時出現在決策會議中，其荒謬性已超越政治攻防，成為制度層級的明確警訊。

國民黨中常委支持「祖國統一」，國民黨將外界質疑簡化為「抹紅」，卻迴避了真正的核心問題。圖為國民黨中央黨部外觀。（中央社資料照）國民黨中常委支持「祖國統一」，國民黨將外界質疑簡化為「抹紅」，卻迴避了真正的核心問題。圖為國民黨中央黨部外觀。（中央社資料照）

國民黨將外界質疑簡化為「抹紅」，卻迴避了真正的核心問題：關鍵從來不在標籤，而在其具體行為與政治立場。民主社會的底線，不是壓制不同意見，而是要求掌握政治權力者，在國家忠誠議題上，至少展現清楚立場與必要的自制。當這條界線被反覆踐踏，社會的質疑便不再是政治攻擊，而是公民社會無可迴避的責任。

百年政黨走到今日，若無法清楚界定「我們代表哪一個國家、守護哪一套制度」，真正的危機，早已不在選舉輸贏，而在民主信任的全面流失。

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書