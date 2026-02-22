自由開講》「期待統一與感謝祖國」進中常會 國民黨亮「紅」燈

◎ 葉昱呈

國民黨新一屆中常委名單出爐，表面看似黨內權力結構的正常更迭，實則暴露出一項無法迴避的憲政與民主警訊。多名長期在中國經營事業、公開表態支持「祖國統一」、甚至肯定中國官方「惠台政策」之中常委，正式進入決定國民黨提名布局與選戰方向的核心權力圈，這已非單純的黨務選擇，而是涉及國家忠誠與民主防線的制度問題。

中配勤彭蓁曾公開主張「期盼兩岸能夠早日統一」，出任國民黨中常委，這已非單純的黨務選擇，而是涉及國家忠誠與民主防線的制度問題。（取自中國台企聯官網）

依我國憲政秩序，政黨固然享有高度結社與政治活動自由，但該自由必須受到國家存續與民主安全的憲政節制。當政黨核心決策者，長期與中國統戰體系保持高度互動，並在公開場合附和中共對台主權與統一的政治敘事，社會提出質疑，並非抹紅操作，而是基於憲政責任的合理追問：這樣的政黨，是否仍清楚地以中華民國憲政秩序，作為其所有政治行動的最終底線？

更值得關注的是，中常委並非象徵性職位，而是實質影響縣市長提名、選戰策略與兩岸政治論述的權力中樞。今年正值地方選舉年，當「期待統一」「感謝祖國」的政治語言，與台灣地方治理與民主選舉同時出現在決策會議中，其荒謬性已超越政治攻防，成為制度層級的明確警訊。

國民黨中常委支持「祖國統一」，國民黨將外界質疑簡化為「抹紅」，卻迴避了真正的核心問題。圖為國民黨中央黨部外觀。（中央社資料照）

國民黨將外界質疑簡化為「抹紅」，卻迴避了真正的核心問題：關鍵從來不在標籤，而在其具體行為與政治立場。民主社會的底線，不是壓制不同意見，而是要求掌握政治權力者，在國家忠誠議題上，至少展現清楚立場與必要的自制。當這條界線被反覆踐踏，社會的質疑便不再是政治攻擊，而是公民社會無可迴避的責任。

百年政黨走到今日，若無法清楚界定「我們代表哪一個國家、守護哪一套制度」，真正的危機，早已不在選舉輸贏，而在民主信任的全面流失。

（作者為公務員）

