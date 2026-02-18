自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》拒絕「鹹魚式」觀光：花蓮需要一場有靈魂的公共節慶

2026/02/18 10:00

◎ 林則葹

近日，花蓮太平洋燈會的裝置藝術在社群平台上引發高度討論，「鹹魚」、「粗糙」等批評迅速擴散。這些聲音不應被簡化為網路戲謔，而是反映出大眾對花蓮觀光長期停滯、公共質感下滑的集體焦慮。當縣府投入近兩千萬元公帑，卻端出與社會期待存在明顯落差的成果，問題的核心早已超越美醜爭辯，而是公共預算在觀光策展上的效能與治理能力。

花蓮太平洋燈會斥資1980萬元，被民眾形容成「鹹魚」、「粗糙」，問題的核心早已超越美醜爭辯，而是公共預算在觀光策展上的效能與治理能力。圖為主燈「花好」。（資料照）花蓮太平洋燈會斥資1980萬元，被民眾形容成「鹹魚」、「粗糙」，問題的核心早已超越美醜爭辯，而是公共預算在觀光策展上的效能與治理能力。圖為主燈「花好」。（資料照）

在後疫情時代與地震重建交織的壓力下，花蓮觀光正面臨嚴峻挑戰，旅宿與相關產業鏈皆在苦撐。在這樣的關鍵時刻，大型公共活動不只是節慶，更是重建旅人信心、修復城市品牌的重要訊號。然而，從近年的燈會策展中，我們卻反覆看見材質廉價、結構凌亂、敘事薄弱的問題，這樣的既視感不僅無法為花蓮加分，反而逐步消耗外界對花蓮的期待。

面對外界質疑，縣府往往強調專業設計團隊的參與。但專業不應只存在於投標文件，而應體現在作品的完成度、文化脈絡與社會溝通上。公共策展不同於私人創作，當作品肩負的是行銷城市、帶動觀光的任務時，就必須承受更高標準的檢視。如果最終呈現無法引發認同，甚至成為嘲諷對象，這正顯示策展評選與監造機制仍有必要全面檢討。

花蓮觀面臨嚴峻挑戰，旅宿與相關產業鏈皆在苦撐。但是近年的燈會中，卻反覆看見材質廉價、結構凌亂、敘事薄弱的問題。（資料照）花蓮觀面臨嚴峻挑戰，旅宿與相關產業鏈皆在苦撐。但是近年的燈會中，卻反覆看見材質廉價、結構凌亂、敘事薄弱的問題。（資料照）

觀光預算不該只是完成標案、結案了事，而應被視為帶動在地產業與文化能量的長期投資。花蓮擁有深厚的原住民文化底蘊，以及充滿活力的在地青年創作能量，這些都是城市最具辨識度的資產。若公共活動持續與在地文化脫節，只仰賴外包工程式的拼裝呈現，產出的自然是缺乏溫度、難以累積品牌價值的作品。

公共美學不是裝飾，而是治理能力的具體展現。觀光也不應只是開幕式短暫的煙火，而是一項能夠累積城市信任與自信的長期工程。縣府有責任重新檢視公共策展的評選標準、在地參與比例與美學門檻，讓公帑真正成為文化深耕與觀光重建的推力。花蓮人期待的，不是被調侃的話題，而是一場足以承載地方驕傲、也讓旅人願意再度回來的公共節慶。

（作者為花蓮縣議員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書