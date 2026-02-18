自由開講》拒絕「鹹魚式」觀光：花蓮需要一場有靈魂的公共節慶

◎ 林則葹

近日，花蓮太平洋燈會的裝置藝術在社群平台上引發高度討論，「鹹魚」、「粗糙」等批評迅速擴散。這些聲音不應被簡化為網路戲謔，而是反映出大眾對花蓮觀光長期停滯、公共質感下滑的集體焦慮。當縣府投入近兩千萬元公帑，卻端出與社會期待存在明顯落差的成果，問題的核心早已超越美醜爭辯，而是公共預算在觀光策展上的效能與治理能力。

花蓮太平洋燈會斥資1980萬元，被民眾形容成「鹹魚」、「粗糙」，問題的核心早已超越美醜爭辯，而是公共預算在觀光策展上的效能與治理能力。圖為主燈「花好」。（資料照）

在後疫情時代與地震重建交織的壓力下，花蓮觀光正面臨嚴峻挑戰，旅宿與相關產業鏈皆在苦撐。在這樣的關鍵時刻，大型公共活動不只是節慶，更是重建旅人信心、修復城市品牌的重要訊號。然而，從近年的燈會策展中，我們卻反覆看見材質廉價、結構凌亂、敘事薄弱的問題，這樣的既視感不僅無法為花蓮加分，反而逐步消耗外界對花蓮的期待。

面對外界質疑，縣府往往強調專業設計團隊的參與。但專業不應只存在於投標文件，而應體現在作品的完成度、文化脈絡與社會溝通上。公共策展不同於私人創作，當作品肩負的是行銷城市、帶動觀光的任務時，就必須承受更高標準的檢視。如果最終呈現無法引發認同，甚至成為嘲諷對象，這正顯示策展評選與監造機制仍有必要全面檢討。

花蓮觀面臨嚴峻挑戰，旅宿與相關產業鏈皆在苦撐。但是近年的燈會中，卻反覆看見材質廉價、結構凌亂、敘事薄弱的問題。（資料照）

觀光預算不該只是完成標案、結案了事，而應被視為帶動在地產業與文化能量的長期投資。花蓮擁有深厚的原住民文化底蘊，以及充滿活力的在地青年創作能量，這些都是城市最具辨識度的資產。若公共活動持續與在地文化脫節，只仰賴外包工程式的拼裝呈現，產出的自然是缺乏溫度、難以累積品牌價值的作品。

公共美學不是裝飾，而是治理能力的具體展現。觀光也不應只是開幕式短暫的煙火，而是一項能夠累積城市信任與自信的長期工程。縣府有責任重新檢視公共策展的評選標準、在地參與比例與美學門檻，讓公帑真正成為文化深耕與觀光重建的推力。花蓮人期待的，不是被調侃的話題，而是一場足以承載地方驕傲、也讓旅人願意再度回來的公共節慶。

（作者為花蓮縣議員）

