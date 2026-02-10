自由開講》只會喊「大撒幣」 黃國昌偷懶拿算帳當口號

◎ 再米

把老人缺牙的提問，第一時間翻成「沒財政規劃就是不負責任、大撒幣」，黃國昌看似握著算盤，實則按下的是貼標籤的快捷鍵：只要喊出「大撒幣」，就不必把制度講清楚。財政紀律若淪為口號，會比支出更快破產。

一位豬肉攤老闆當眾詢問黃國昌「假牙你要補助多少？」黃國昌用「大撒幣」三個字終結討論。（資料照）

黃國昌以新北65歲以上人口「突破90萬」、推估「50%需要假牙」、再乘上「每人5萬」粗算，稱一年約220億、社福將被排擠。粗算不是罪，但把粗算當恐慌器才是問題：把「最高」當「人人領滿」、把「需求」當「同年全面到位」、把政策設計抹成現金普發，數字當然只會越喊越大，最後再用三個字「大撒幣」終結討論。這不是把關，是把門關上。

請繼續往下閱讀...

更尷尬的是，他一面說政策「一點都不新」，點名2018、2022都有人談過；一面又把「不新」當成罪名。公共議題本就會反覆被提出，真正該被檢驗的是假設、分層與優先序，而不是誰先搶到道德制高點。更何況，新北針對中、低收入長者的假牙補助，本就有清楚的資格與上限；爭議核心其實是「普遍性」與「對象限定」的選擇，不是把數字喊大就自動贏。

新北市長參選人蘇巧慧所出「長者假牙補助5萬」，黃國昌不能偷懶只拿算帳當藉口。（資料照）

這場市場問答也曝露另一種偷懶：把提問者先貼成「對手支持者」，彷彿民眾的需求必先通過敵我檢測才值得回答。當政治人物忙著辨認立場、忙著丟標籤，老人缺牙的現實不會因此消失，只會被更快推回市場角落。

「沒有財政規劃」可以追問，但標準必須對等：黃國昌要求別人交代財源，同樣也該攤開自己的假設與成本。否則財政只是武器——用來攻擊別人、用來結束對話。選舉可以尖銳，不能偷懶；可以算帳，不能只拿算帳當口號。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法