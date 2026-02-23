自由電子報
自由開講》我們活在一個羅斯福新政的世界

2026/02/23 18:00

◎ 林筑量

羅斯福的新政，最著名的就是「以工代賑」，他是讓一個市場系統可以擁有需求的一個方法，白話解釋就是，僱用人去挖土，在把土填回去，給你錢，雖然成果幾乎無意義，但創造了許多的財富，給予工人錢、給予鏟子商錢、給予鑄鐵公司錢、給予木棍公司錢、給予種植林業錢、給予礦物商錢……這就是系統，整個系統，動力卻是需求，就只是那幾乎沒有目的的需求。

美國總統川普曾經說過「關稅」是最為美麗的詞。（法新社檔案照）美國總統川普曾經說過「關稅」是最為美麗的詞。（法新社檔案照）現今我們遇到的最大議題，也是讓美國總統川普可以成為最為強大的影響者，關稅，他曾經說過這個詞是最為美麗的詞，因為這個字，就是整個貿易、經濟系統裡的燃料，需求。

一台車沒有石油就無法發動，不管是多麼精美的引擎、軸承系統、渦輪加壓、空氣動力……都無法讓車子動起，這就是美國的偉大與強大，一座最偉大的工廠、最偉大的公司、最強大的國家，沒有訂單就是無用武之地，沒有訂單就是在空轉，這讓我更加地讚嘆我這發現，我們活在一個以工代賑的世界。

這讓我想起我的工作，護理，整個醫護行業，整個醫院整個醫療體系，每個人都不想讓疾病發生，但整個系統卻是因為疾病而奠基起來的，這是個震撼的洞見，我們為了醫療系統的維持，居然需要疾病！

我們是個需求的社會，每個人都不想生病，我們為了醫療系統的維持，居然需要疾病。圖為烏克蘭一名護士。（美聯社）我們是個需求的社會，每個人都不想生病，我們為了醫療系統的維持，居然需要疾病。圖為烏克蘭一名護士。（美聯社）這讓我不經想到，我們難道真的是個需求的社會嗎？唯有需求才能讓世界運轉？我想關於節儉的名言︰別講想要什麼，要講需要什麼。這句話是個最大的騙局，在我們還不會飛時，萊特兄弟創造了飛機，在我們還不需要便宜汽車時，福特創造了福特汽車流水線，在我們不需要AI時，我們卻創造了AI，歷史一再再證明我們是創造性的，我們是想要的，我想，如果我們有未來，在未來是個人人都會思考我們想要什麼的世代。

川普已經告訴我們需要是如此不堪一擊，而現今也告訴我們，想要的AI是如此的有經濟創造力，以工代賑的世界後續是什麼，一個只有想要的世界。

（作者為軍人）

