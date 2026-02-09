自由電子報
名家分享～陳方隅》分期付款式的民主化：黨國體制還沒有離開

這就是我們必須要一起償還的代價，民主化的未竟之業。除了我們國家還是很不正常、還是一堆人整天幻想自己是中國的一部份之外，最嚴重的事情就是黨國體制隨時都在，而且還隨時幻想著要與中共一起統治。
2026/02/09 10:00

◎ 陳方隅

台灣是現今全世界最民主、最自由的國家，在所有國際評比當中，不管是學術的（V-Dem、Polity IV）、智庫的（Freedom House）、媒體與智庫的（Economist），全部都名列全球最民主自由的國家之一，而且是最頂尖的那種。

台灣自由國際評比當中，全部都名列全球最民主自由的國家之一。圖為自由廣場。（資料照）台灣自由國際評比當中，全部都名列全球最民主自由的國家之一。圖為自由廣場。（資料照）

這是一件多麼不容易的事？現在被列名最民主最自由的國家，只有不到20個，總人口佔全世界人口的7%左右而且考慮到台灣是一個民主化僅30年左右的超級年輕民主國家，這真的是很不容易的一件事

我們是怎麼做到的呢？

就是國內外無數的民主前輩們前仆後繼地爭取來的，配合上的是國際環境的轉變。

當然也有獨裁者自己犯蠢的部份（例：江南案），然後美國和許多海外來的壓力，最終迫使獨裁者必須要宣布改革開放。

但我們的民主化也是一種「分期付款式」的民主化。（語出若林正丈教授）

台灣的民主化與去除威權體制的過程，會被學者認為是一種「由上而下式」地進行，雖然我們非常和平地、非常寧靜地、沒有流血代價就成功完成民主化，但是這個過程與同時期的一些國家相比，例如韓國或者許多東歐國家，最大的不同在於台灣的舊政權沒有崩潰，前獨裁政黨也沒有消失，舊政權菁英們繼續主導台灣大部份層級的政治權力，甚至直到今天。而我們今天都還要付出龐大的代價，等同是一種延後攤提成本的概念。

台灣沒有流血代價就成功完成民主化，但是這個過程與同時期的韓國或者許多東歐國家相比，最大的不同在於台灣的舊政權沒有崩潰。圖為韓國1980年5月光州事件。（圖取自南韓國家檔案局）台灣沒有流血代價就成功完成民主化，但是這個過程與同時期的韓國或者許多東歐國家相比，最大的不同在於台灣的舊政權沒有崩潰。圖為韓國1980年5月光州事件。（圖取自南韓國家檔案局）

所謂由上而下式的民主化，並不是說人民的力量不重要，剛好相反，台灣的民主化一直以來都有各種公民的力量投入，但是，在民主化的過程中，所有體制的改革，幾乎都是由舊黨國體制的菁英們主導。

李登輝前總統當然是最關鍵的人物，但他手上並沒有實權，他透過指定行政院長以及其他的方式，讓國民黨內的派系互鬥，而最後的大魔王是軍隊。

全世界所有獨裁國家若要進行民主化，最大的障礙永遠就是軍隊，從獨裁政治過渡到民主化的過程當中，軍隊往往是最無法掌握的一股力量，因為他們很可能不願意交出權力，不讓軍隊「國家化」，而只是效忠特定的領導者，在黨國體制下，這群人就是最鞏固的既得利益者。

李登輝做了兩件大事來削弱軍隊的力量︰第一是任命郝柏村為行政院長，讓他必須要辭去軍職（參謀總長，最高的軍職）；第二是與社會上的公民團體以及大規模社會運動做結合，用野百合學運匯集起來的民意，推動國是會議，進而推動修憲。

軍隊是獨裁國家民主化最大的障礙，李登輝任命時為參謀總長郝柏村為行政院長，讓他必須要辭去軍職，削弱軍隊的力量。圖為郝柏村。（資料照）軍隊是獨裁國家民主化最大的障礙，李登輝任命時為參謀總長郝柏村為行政院長，讓他必須要辭去軍職，削弱軍隊的力量。圖為郝柏村。（資料照）

但是，不管是修憲或者修法的過程，仍然是由黨國體制菁英主導的。

從理論上來看，如果要進行民主化，也只能讓舊政權的菁英繼續保持其優勢地位，或者必須要說服他們，民主化之後既有的菁英仍然可以維持上層優勢位置，這樣子他們才不會對民主化有所反撲。

從政治現實的狀況來看，這可能是一種不得不的妥協和選擇，於是我們看到的是，從修憲到所有法律的修訂，即使中華民國無法統治中國，但卻以增修條文的方式保留了整個憲法本文，明定增修條文是「因應統一前之需要」，試圖繼續宣稱自己代表全中國，還有最近很紅的「兩岸人民關係條例」也是這樣背景下的產物。

另一方面，籍由主導修憲以及國家體制調整的過程，舊有優勢階級確立了長久以來的政治優勢能夠繼續維持，其中最關鍵的就是沒有進行太多的轉型正義，也沒有除垢，讓舊體制下的菁英們仍然長期佔據著各行各業最優勢的位置，在很多的部門都還是如此。

舊體制下的菁英們仍然長期佔據著各行各業最優勢的位置，例如影視產業及救國團等組織。圖為救國團劍潭青年活動中心。（資料照）舊體制下的菁英們仍然長期佔據著各行各業最優勢的位置，例如影視產業及救國團等組織。圖為救國團劍潭青年活動中心。（資料照）

影視產業正是一個例子，台灣的影視產業長期掌控在竹聯幫老大手中，這是獨裁者給予他們的酬謝禮（例：陳文成案、江南案），獨裁者運用黑道白道各種手段來控制人民，這在許多獨裁國家也都不是新鮮事，而且事後還會把過去黨國統治時期美化成什麼治安良好，根本相反好嗎？

這陣子吵很大的救國團，以前是用來監控與洗腦青年學生們的，這個在國民黨內部的文件都寫得很清整，各行各業都有這樣的組織在監控著所有人，所以我們花了40多年的時間才總算開啟民主化的大門。

但是因為沒有除垢、沒有想辦法讓舊政權的人認同民主體制，沒有轉型正義，雖然我們的民主化過程非常平和，在全世界來說都是一個典範等級的存在，但是代價就是到現在都還有非常多人不了解過去到底發生什麼事，然後以前為獨裁者服務的人們，從來都沒有付出過任何代價，也得以繼續在體制內阻止人們獲得真相，一般大眾也不會知道這些事情是錯誤的（甚至還會覺得國民黨一直在「照顧」自己）。

林宅血案及長達40年的白色恐怖時期，有幾萬人入獄，海外也有很多人回不了家。圖為前民進黨主席林義雄（右）與夫人方素敏每年都在「慈林紀念林園」舉辦追思會。（資料照）林宅血案及長達40年的白色恐怖時期，有幾萬人入獄，海外也有很多人回不了家。圖為前民進黨主席林義雄（右）與夫人方素敏每年都在「慈林紀念林園」舉辦追思會。（資料照）

例如，林宅血案是在國家24小時監控下闖入，殺害了年幼的小朋友和年長的母親，長達40年的白色恐怖時期，有幾萬人入獄，影響了數十萬人的生活，海外也有很多人回不了家，只因為像是馬英九這樣的職業學生到處照相監控打小報告。

而現在鄭麗文主席這些掌握權力與媒體聲量的人，則是拚命地要扭曲歷史，她說這些黑名單的人們都只是想要選舉奪權，妳要不要自己試試看被放逐海外永遠回不了家、家人生病過世都無法探視的體驗？

好幾年前我曾經到某一個社區大學演講，談的是獨裁者的主題，台下觀眾大概都是平均年齡超過6、70歲的長輩們，我問大家說知不知道長期（30年）掌控台灣情治機關的人是誰？除了蔣介石之外，是誰應該要為數萬件政治案件負責，為了無數人家破人亡負責？

「答案是蔣經國」

結果台下8、9成的聽眾露出一種「你說什麼！！！！我從來沒聽過」的超級驚訝表情，我自己當然也是超級驚訝，這是我第一次感受到「中國國民黨的教育真的是超級無敵大成功啊」的親身體驗

但這就是整個社會的常態，轉型正義這幾年開始推動，但整個腳步還是太慢了，尤其2016年後的8年，雖然有很多工作推動，但整體而言真的是太慢了。

正是因為歷史會被遺忘，還會被許多人試圖竄改，所以我們更要努力去認識屬於我們自己的歷史。

舊黨國體制的菁英把二二八事件輕描淡寫，為的就是要掩飾當年三月開始的清鄉大屠殺的慘痛經歷。圖為二二八和平公園二二八紀念碑廣場。（資料照）舊黨國體制的菁英把二二八事件輕描淡寫，為的就是要掩飾當年三月開始的清鄉大屠殺的慘痛經歷。圖為二二八和平公園二二八紀念碑廣場。（資料照）

事實上過去就已經發生過很多次了，舊黨國體制的菁英們寫了超多關於二二八事件的書，把二二八事件輕描淡寫，他們甚至還大張旗鼓地開了很多正經八百的研討會，用學術的規格以及無數的資源要洗記憶，為的就是要掩飾當年三月開始的清鄉大屠殺，把一整代台灣菁英們抹除的慘痛經歷。

林宅血案刻意選在另一個228，目的不就是要殺給全台灣人看嗎？你看，不聽黨國的話，下場就是這樣。

更嚴重的事情是，這個分期付款還有一些額外的利息要還。

舊黨國體制的菁英們仍然幻想自己是中國也就算，但以前國民黨宣稱自己才是正統中國，但現在一堆人爭先恐後地要與中國共產黨合作，有沒有搞錯？以前國民黨用匪諜為名到處亂抓人、胡亂把人槍斃，現在每個高層都甘願當匪諜，我們的媒體高層、經濟相關部門的高層，有多少是每年都固定要去中共聽訓的？國安部門這我不敢想啦…。

我們的媒體高層、經濟相關部門的高層，有多少是每年都固定要去中共聽訓的？圖為首屆粵港澳大灣區媒體峰會。（圖取自網路）我們的媒體高層、經濟相關部門的高層，有多少是每年都固定要去中共聽訓的？圖為首屆粵港澳大灣區媒體峰會。（圖取自網路）

更誇張的是，這群人現在指責台灣政府是獨裁，指責民選領袖是獨裁者，然後把獨裁者說成民選領袖，很多人會相信喔！各種資訊繭房是很嚴重的。

這就是我們必須要一起償還的代價，民主化的未竟之業。除了我們國家還是很不正常、還是一堆人整天幻想自己是中國的一部份之外，最嚴重的事情就是黨國體制隨時都在，而且還隨時幻想著要與中共一起統治。

台灣社會多數人還是不知道這個屬於這個島嶼傷痛的歷史，知道的人都必須要繼續說，繼續這個「記憶與遺忘的鬥爭」，還不了解的人們，開始讀相關的素材也永遠不嫌遲，因為這是我們的國家、我們的土地。

繼續完成民主化與民主鞏固之路，是每一個民主社會公民的責任啊。

（作者為東吳大學政治系副教授）

本文經授權轉載陳方隅臉書

