美台觀測站》蘭德報告：對中經濟嚇阻仰賴美國領導力

這份報告對台灣的啟示是：與其把希望放在別人願不願意為台灣犧牲國內民生，不如更現實地理解，預防性制裁的門檻極高，真正較有可能發生的，是衝突爆發後各國才啟動的經濟制裁與出口管制。這類制裁，未必能把時間倒轉或停止中國動武，卻仍能實質拉高中國的軍事成本，間接替台灣的防衛與反擊爭取一些時間。

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

2月4日晚間，習近平在下午與俄羅斯總統普丁視訊會晤後，時隔2個多月再度與美國總統川普通話。隨後各方對外說明仍如同過往各說各話。中方所公布內容聚焦台灣，中國官媒新華社指出內容提及過去一年，美中保持著良好溝通，但後續表示「台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題」。

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美中領導人通話，美國總統川普稱談及貿易、軍事、4月訪中行程及台灣等多項議題。（取自貼文）

而根據川普的Truth Social發文，他和習近平討論了許多重要議題，包括貿易、軍事、四月訪問中國行程、台灣、俄烏戰爭、目前伊朗局勢、中國向美國採購石油與天然氣、中方考慮加碼購買美國農產品、飛機引擎交付，以及其他許多議題。這當中，並沒有提及有關台灣的具體討論內容。

川普的發文延續其交易式風格，多涉及美方訴求之採購，在台灣方面也延續他去年十月在釜山的「川習會」發表「台灣是台灣」（Taiwan is Taiwan）的態度，展現對於台灣議題就是按自己的步調。

《觀測站》多次提到川普是「議題設定」（Agenda Setting）的超級強者，這樣的領導風格確實能為台灣開創機會，除了在第一任期加速對中態度典範轉移，川普不顧各界執意在全球各地揮舞關稅帝君大刀，雖對台灣造成壓力，卻也讓台美朝FTA近了很多步。不過，我們仍要提醒，川普對於盟友、民主陣營的衝擊，是會對台灣帶來風險，並影響嚇阻中國的能力。

川普在全球各地揮舞關稅大刀，雖對台灣造成壓力，卻也讓台美朝FTA近了很多。圖為加州奧克蘭港。（法新社檔案照）

本篇，我們就摘要華府智庫蘭德公司（RAND Corporation）去年11月發表的研究報告，從形塑國際對中經濟制裁，說明美國領導力的重要性。

（話說我們最近開始啟動了智庫報告的摘要寫作計劃，接下來會不定期推出國際智庫針對台海局勢的研究報告摘要。這是系列的第一篇～灑花）。

◆以下為智庫報告：當中國動武時，民主國家是否會祭出經濟制裁？（Economic Deterrence in a China Contingency）



出版單位：RAND



原報告出版：2025年11月



一、若北京準備動武，民主國家會以經濟制裁「先發制人」嗎？



本報告從經濟面切入，核心問題是：在危機爆發前，美國及其盟友是否願意承擔經濟成本、採取高強度制裁嚇阻北京。分析聚焦三個面向：



1. 制裁可能啟動的時點

2. 制裁本身的有效性

3. 「先發制人」制裁措施的可行性



➔ 結論指出：美國的領導能力，以及其對盟友施加的誘因（positive）與壓力（negative），將是形塑多邊制裁架構、並最終決定嚇阻成效的核心因素。



本報告在假設情報顯示中國可能於三至六個月內採取行動，並據此進一步評估美國是否具備能力與意願結合盟友，提前採取預防性經濟制裁。

美國工業實力強勁，台海爆發衝突前，美國在戰前採取高強度制裁的門檻依然偏高。圖為鋼鐵廠。（法新社檔案照）

美國擁有全球最強大的金融與經濟制裁工具，美元仍是國際金融體系的核心。儘管自2017年以來美國更頻繁運用制裁與出口管制，但美國從未在衝突爆發前，對另一個大國啟動預防性制裁。限制不在能力，而在政治門檻：政府必須說服國會和選民承擔經濟後果，而單靠經濟制裁通常難以達成獨立的嚇阻效果，多半需作為軍事與外交手段的補充。因此，若將此邏輯套用至台海，美國在戰前採取高強度制裁的門檻依然偏高。

與此同時，日、澳、英三國雖握有有效槓桿，但都面臨明顯的政治與經濟約束：

日本 → 經濟安保架構本質上並非用來「懲罰對手」。儘管握有半導體設備及材料（如光阻劑、氟化氫）上具備關鍵制裁能力，技術上完全有能力配合美國與盟國對中國施加實質打擊，但制裁意味著日企失去龐大中國市場，中國占日本整體貿易（進出口合計）約20%，因此，日本幾乎不可能「衝第一」或單獨行動，只有在美國強力主導、多邊架構明確、且台海危機被視為接近「自身存亡等級」時，工具箱才可能真正被打開。

澳洲 → 雖然擁有中國短期難以替代的鐵礦、對中國科技發展極為重要的鋰與鎳，然而這些槓桿一旦被動用，澳洲自身承受的反噬會大到足以震動國內經濟並引發政治不穩定。澳洲對中國的出口約相當於全國GDP 的 8% 左右。2020 年中國的報復性貿易措施已對澳洲造成明顯經濟衝擊，並在國內形成持續至今的政治記憶與風險敏感度。因此，即使台海危機升高，澳洲更可能透過情報分享、外交協調、軍事與盟友合作等方式支持台灣，而非率先發動制裁，更不會單方面推動高強度經濟脫鉤。



英國 → 雖具備完整制裁工具，但在台海議題上刻意保持模糊，也部分產品高度依賴中國進口（ICT 設備、電子產品、鋰電池、太陽能板、機械設備等），一旦採取制裁，特定產業將面臨顯著衝擊。因此，英國的立場將高度取決於美國的政策方向及危機的嚴重程度。



也就是說，日、澳、英並非缺乏工具，而是缺乏政治決心與承受代價的意願。

中國的報復性貿易措施已對澳洲造成明顯經濟衝擊，澳洲可能透過情報分享、外交協調、軍事與盟友合作等方式支持台灣。圖為澳洲鐵礦砂。（路透檔案照）





在沒有美國明確領導與多國共同架構前，三國都不可能單獨對中國做出激烈動作。對台灣來說，關鍵不在寄望盟友提前對北京「重拳出擊」，而是降低它們介入台海的政治與經濟成本，並在供應鏈與安全上建立更深層的利益連結，把支持台灣從「高風險豪賭」轉變為「符合自身利益的理性選擇」。



至於中國，北京已將武力統一視為民族復興核心任務，經濟制裁的嚇阻效果勢必有限。中國會在行動前預期最壞情境，並透過宣傳強調「為國家大業承受代價」的必要性。在此情況下，制裁最多只能削弱其戰時取得資源、零組件與市場的能力，難以逆轉既定決策。



然而，若中國僅針對金門等外島採取有限行動，而美國成功串聯盟友推出真正多邊、具高強度的制裁，情勢則大不相同：中國短期內可能面臨經濟危機，國際一致的反應也會提高北京內部的政治壓力，使原本主張強硬的官員重新估算成本。

經濟模型估算顯示，英國、日本等國同步制裁中國，中國GDP每年可能下跌逾 2.5%。圖為英國央行。（彭博檔案照）





經濟模型估算顯示，在最理想情境下（美國、台灣、英國、日本、澳洲與EU27同步制裁），中國GDP每年可能下跌逾2.5%。全球 GDP亦會縮減超過0.5%，相當於約 6,500億美元的損失。其中特別關鍵的是歐盟是否加入，因為歐盟的參與會極大放大制裁衝擊。



總結而言，經濟制裁無法單獨嚇阻中國，但多邊制裁仍能提升北京的戰略成本。台灣的外交政策及國際論述重點應放在深化與歐盟及關鍵盟友的經濟與安全連結，提高它們加入制裁聯盟的誘因。這不僅削弱中國，也能強化美國的整體戰略利益，使其在台海危機中更有意願投入行動。



二、價值不敵利益？研究揭示國際政治現實



這份研究對台灣最重要的提醒是：若過度依賴「民主價值」作為國際支援的基礎，就會忽略「經濟衝擊」在民主國家決策中的優先性。

如果未來是先知道中國侵台情報，台灣本身是否具備運用經濟手段的可能性？圖為解放軍。（法新社檔案照）

當對中國施加制裁意味著自身經濟必須承受代價時，民主國家的領導人自然會優先回應選民的生計壓力，而非抽象的價值訴求。本研究設定的是「戰爭尚未爆發、但風險升高」的前危機情境，因此推論出「多數國家在戰前會猶豫甚至退縮」其實完全符合民主政治的運作邏輯。對台灣而言，這是一次校準期待的重要契機：不應僅依靠價值共同體的論述，而必須凸顯台海安全與全球經濟的高度連動性，讓各國清楚理解——一旦台海爆發衝突，其代價將由全球共同承擔，從能源、供應鏈到物價皆會受到重大衝擊。唯有讓其他國家預期到自身利益也將受到威脅，台灣安全才會真正被納入其國家利益的權衡之中。

這份報告提醒了一個值得台灣反思的一點：若未來掌握可信的中國侵台情報，台灣本身是否具備運用經濟手段的可能性？

現實是，台灣無法在戰前對中國採取大規模制裁，因為衝擊會首先落在自身。更可行的方向是在平時降低對中國市場的依賴，減少遭北京以經貿手段施壓的脆弱性；同時在科技與關鍵零組件等仍具掌握力的領域，與美、日、歐協作設計防護與緩衝機制。

唯有讓其他國家預期到自身利益也將受到威脅，台灣安全才會真正被納入其國家利益的權衡之中。圖為美國輸中大豆。（法新社檔案照）





整體而言，這份報告對台灣的啟示是：與其把希望放在別人願不願意為台灣犧牲國內民生，不如更現實地理解，預防性制裁的門檻極高，真正較有可能發生的，是衝突爆發後各國才啟動的經濟制裁與出口管制。這類制裁，未必能把時間倒轉或停止中國動武，卻仍能實質拉高中國的軍事成本，間接替台灣的防衛與反擊爭取一些時間。

因此，台灣的重點並非等待盟友提前行動，而在於：

經濟面 平時降低脆弱性、分散風險、降低對中國依賴；外交面：積極提升自身戰略價值與不可替代性；利益連結面：與美國、歐盟及其他關鍵夥伴建立更深層的國家利益連結。



讓支持台灣成為各國的理性選擇，而非一場高風險的政治豪賭。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

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