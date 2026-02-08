自由電子報
名家分享～邱萬興》想念妳，天堂的孩子

「我的天啊！怎麼忍心奪去我的女兒...」這是1980年2月28日「林宅血案」後，林義雄在長庚醫院寫給年僅七歲便死去的一對雙胞胎女兒的家書，現在重讀，依舊令人傷感。
2026/02/08 18:00

◎ 邱萬興

林義雄律師的全家福照片。（取自貼文，圖為慈林教育基金會提供）林義雄律師的全家福照片。（取自貼文，圖為慈林教育基金會提供）

「爸爸工作忙，陪你們的時間少。可是一有假日，我們全家就會一齊去放風箏、捉迷藏、賽跑，帶著相機拍下我們在一起的點點滴滴……看到妳們那種歡樂神情，爸爸就更想為妳們去追求一個更完美的社會，為了這個想法，工作得更認真、更忙碌了。」

「每天晚餐和餐後，是我們一家團聚最快樂的時光。餐桌上你們會告訴爸媽幼稚園裏老師和小朋友的故事……。餐後，我們全家就擠在奐均的小房間裡談琴唱歌……爸爸媽媽現在每天晚上都會想起這段快樂時光，『亮均、亭均！妳們想不想？ 想不想？ 』『乖女兒，怎麼不回答？回答呀！』啊！我的天啊！怎麼忍心奪去我的女兒.....」

這是林義雄律師於1980年3月15日，在長庚醫院寫給死去的一對雙胞胎女兒一封家書，距離她們離奇死亡時間（1980年2月28日林宅血案）僅15天

這是當年我為黨外雜誌《台灣評論》美編，王美琇側寫林義雄與「慈林基金會」一篇專訪文章，現在重讀1992年這份血淚的家書，還是會令人非常傷感。

林義雄，1941年出生於宜蘭縣五結鄉，台大法律系畢業後，他以第一名成績通過律師高考，在台北和宜蘭擔任律師，他與姚嘉文律師共同主持「台北貧民法律服務中心」，免費為貧困民眾解決法律疑問，希望能為台灣弱勢民眾伸張公義

林義雄律師會開始投入政治，事實上和宜蘭黨外前輩郭雨新先生有關，1975年郭雨新先生參選增額立委，他和姚嘉文擔任郭雨新競選總部法律顧問，郭雨新被作票落選。1976年他與姚嘉文為郭雨新打選舉官司，和著了一本「虎落平陽」。

1977年林義雄繼承郭雨新先生在宜蘭縣的民意基礎，以黨外身分，第一高票當選宜蘭省議員

1975年郭雨新參選增額立委，林義雄和姚嘉文擔任郭雨新競選總部法律顧問，郭雨新被作票落選。1976年他與姚嘉文為郭雨新打選舉官司。（取自貼文，圖為姚嘉文資政提供）1975年郭雨新參選增額立委，林義雄和姚嘉文擔任郭雨新競選總部法律顧問，郭雨新被作票落選。1976年他與姚嘉文為郭雨新打選舉官司。（取自貼文，圖為姚嘉文資政提供）

林義雄在省議會正直不妥協的作風，令人印象深刻，他和張俊宏在省議會聯合質詢「大軍壓境」，向軍方威權挑戰

1979年12月10日，爆發高雄事件，林義雄應康寧祥立委之邀，到人權之夜遊行現場看一看，並未演講。12月13日警總全台大逮捕黨外菁英，林義雄認為：「只要解釋一下就會沒事，但是到了警總一星期後，事情並沒有他想的那麼簡單。」

結果，林義雄在保安處被偵訊四十多天，他經歷長時間刑求偵訊與身心折磨。警總將黃信介、林義雄、張俊宏、姚嘉文、呂秀蓮、陳菊、施明德、林弘宣八人，以叛亂罪送軍事法庭提起公訴。當時被關在景美看守所的陳菊，附近牢房關著林義雄律師，有一天她聽到外面林阿嬤來看兒子林義雄，那個悲淒的哭喊聲音，她至今難以忘記

陳菊身後的這張美麗島軍法大審照片，是1980年3月18日美麗島軍法大審出庭，林義雄律師因2月28日家中滅門慘案，申請保外，所以大家所看到這張軍法大審八人照片，獨缺林義雄。（取自貼文）陳菊身後的這張美麗島軍法大審照片，是1980年3月18日美麗島軍法大審出庭，林義雄律師因2月28日家中滅門慘案，申請保外，所以大家所看到這張軍法大審八人照片，獨缺林義雄。（取自貼文）

真正撕裂林家命運的，是林義雄入獄第七十七天。1980年2月28日的「林宅血案」，兇手闖入台北信義路林宅，殺害林義雄的母親游阿妹以及年僅七歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均，九歲的長女林奐均也身中六刀，她被父親林義雄的秘書田秋堇發現送醫，最後送往台北仁愛醫院驚險救活，妻子方素敏因為召開第一次調查庭，可以到景美看守所探監而倖免。兇手至今仍是個謎，這樁血案，是最令台灣人心痛的苦難史

姚嘉文律師的女兒姚雨靜，回憶那段日子，她說：「爸爸被捉了，老師在教室裡公開罵他爸爸，林宅血案後，媽媽和長老教會擔心她也會遭到不測，發動教會人士窩藏她，她當時就像流浪兒一樣，輪流住在不認識的教會阿姨家。」

案發當晚，林義雄獲得交保回家治理喪事。1980年3月18日美麗島軍法大審，林義雄律師因2月28日家中滅門慘案，申請保外，所以大家所看到這張軍法大審八人照片，獨缺林義雄。5月1日，林義雄拒絕假釋，堅持回到獄中，和美麗島難友一齊接受軍法審判，最後確定判刑12年。他再度入獄後，粒米不進，經過21天後，才在親友努力勸進下進食，黑牢讓林義雄進入沉寂無聲的生命歲月。

林義雄的妻子方素敏和倖活的大女兒奐均，移居美國三年，林義雄都沒有寫過隻字片語的信給她們，讓方素敏有極度不安的心，決定在1983年底回台參選立法委員，當時的美麗島辯護律師江鵬堅與方素敏的立委競選文宣，要求國民黨「把林義雄還給台灣」。他在獄中才驚覺方素敏與長女奐均需要他的關愛，林義雄在女兒12歲生日時，寫出三年多來的第一封家書，這是他人生中最沈痛陰暗的歲月。

1983年美麗島辯護律師江鵬堅參選台北市立委，競選總部高掛「釋放林義雄是全民的心聲」看板，要求國民黨「把林義雄還給台灣」。（取自貼文，圖為江彭豐美提供）1983年美麗島辯護律師江鵬堅參選台北市立委，競選總部高掛「釋放林義雄是全民的心聲」看板，要求國民黨「把林義雄還給台灣」。（取自貼文，圖為江彭豐美提供）

方素敏以「苦難、救台灣」的形象，在競選的演講會就以小提琴演奏「望你早歸」作為伴奏，她說：親眼看到林義雄刑求的傷痕和家庭遭受的苦難和不幸時，忍不住淚流滿面，方素敏大聲告訴支持者：「我的丈夫林義雄是無罪的！今天看到這麼多人，就證明義雄所追求的民主理想是對的！願我家的悲劇，不要再發生在任何人身上。」在宜蘭、基隆、台北縣的每一場演講會都會讓人感動落淚，方素敏最後以12萬多票，第一高票當選立委。

1983年底，林義雄妻子方素敏回台參選立法委員，她大聲告訴支持者：我的丈夫是無罪的，令人動容。（取自貼文，圖為慈林教育基金會提供）1983年底，林義雄妻子方素敏回台參選立法委員，她大聲告訴支持者：我的丈夫是無罪的，令人動容。（取自貼文，圖為慈林教育基金會提供）

1984年8月15日，林義雄假釋出獄後，讓母親與雙胞胎女兒安葬於宜蘭林家墓園，他選擇出國遊學。他留下一句給大家：「不要看我的一時，要看我的一生。」

1989年11月6日帶著他在國外撰寫的「台灣共和國基本法草案」返回台灣發表，也重新投入了台灣的政治運動，之後再發表《心的錘鍊》一書，專心致力於「非武力抗爭」與核四公投運動，他以寬容和樂觀的心對台灣人說：「有一天，我們會作主人。」

1989年11月6日，林義雄帶著他在國外撰寫的「台灣共和國基本法草案」返回台灣發表。（取自貼文）1989年11月6日，林義雄帶著他在國外撰寫的「台灣共和國基本法草案」返回台灣發表。（取自貼文）

1991年林義雄創立了「慈林教育基金會」，設置了「台灣社會運動史料中心」與「台灣民主運動館」，四年前（2022），我也捐出五千張社會運動重要影像和數位化社運傳單，給慈林教育基金會典藏。

1994年林義雄推動「核四公投千里苦行」行動，我幫忙設計「核四公投」logo。看見奐均戴著斗笠，跟著父親林義雄宣揚核四公投理念，那個畫面至今令人感動

1994年林義雄推動「核四公投千里苦行」行動，其女林奐均戴著斗笠，跟著父親林義雄在立法院前宣揚核四公投理念。（取自貼文）1994年林義雄推動「核四公投千里苦行」行動，其女林奐均戴著斗笠，跟著父親林義雄在立法院前宣揚核四公投理念。（取自貼文）

1994年林義雄推動「核四公投千里苦行」行動，在立法院前遭到鎮暴部隊的包圍。（取自貼文）1994年林義雄推動「核四公投千里苦行」行動，在立法院前遭到鎮暴部隊的包圍。（取自貼文）

1994年民進黨推動419總統直選運動，林義雄擔任決策小組召集人。總領隊黃信介與先後擔任總指揮的許信良、施明德、林義雄等4人，被以違反集會遊行法「妨害公務」的罪名，遭到台北地方法院起訴。（取自貼文）1994年民進黨推動419總統直選運動，林義雄擔任決策小組召集人。總領隊黃信介與先後擔任總指揮的許信良、施明德、林義雄等4人，被以違反集會遊行法「妨害公務」的罪名，遭到台北地方法院起訴。（取自貼文）

1996年2月28日，林義雄夫婦與張俊宏、高俊明牧師、廖中山教授等人前往總統府前為二二八受難者默哀時與憲兵對峙。林義雄律師在衝往總統府前，與憲兵追逐時，有一腳的鞋子不見了。（取自貼文）1996年2月28日，林義雄夫婦與張俊宏、高俊明牧師、廖中山教授等人前往總統府前為二二八受難者默哀時與憲兵對峙。林義雄律師在衝往總統府前，與憲兵追逐時，有一腳的鞋子不見了。（取自貼文）

1999年12月10日，民主進步黨在高雄市舉辦「美麗島事件20週年紀念系列活動」，以「歷史終究是美麗的，我們還是會歡喜的走下去」為主題，追思、懷念這位民主進步黨前主席、「永遠的精神領袖」黃信介。（取自貼文）1999年12月10日，民主進步黨在高雄市舉辦「美麗島事件20週年紀念系列活動」，以「歷史終究是美麗的，我們還是會歡喜的走下去」為主題，追思、懷念這位民主進步黨前主席、「永遠的精神領袖」黃信介。（取自貼文）

2000年林義雄在民進黨主席任內，民進黨歷經十三年的民主改革之路後，陳水扁、呂秀蓮當選中華民國第十任總統，讓民進黨首度成為執政黨，為台灣歷史寫下關鍵性的一頁

2000年林義雄在民進黨主席任內，歷經十三年的民主改革之路後，讓民進黨首度成為執政黨，為台灣歷史寫下關鍵性的一頁。（取自貼文）2000年林義雄在民進黨主席任內，歷經十三年的民主改革之路後，讓民進黨首度成為執政黨，為台灣歷史寫下關鍵性的一頁。（取自貼文）

2000年2月28日慈林教育基金會出版的「想念妳，天堂的孩子」。（取自貼文，圖為慈林教育基金會提供）2000年2月28日慈林教育基金會出版的「想念妳，天堂的孩子」。（取自貼文，圖為慈林教育基金會提供）

（作者為民主運動影像紀錄者）

本文經授權轉載自邱萬興臉書

