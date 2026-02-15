自由電子報
自由開講》列管對象「漏通報」釀禍 苗栗社安網破洞連連

2026/02/15 12:30

◎ 古志誠

4日，苗栗縣苗栗市一名40歲鍾姓男子持刀闖入市場還傷警，被警方、民眾制伏。（民眾提供）4日，苗栗縣苗栗市一名40歲鍾姓男子持刀闖入市場還傷警，被警方、民眾制伏。（民眾提供）

苗栗縣苗栗市發生隨機傷人案，震驚全台。這位被列管的40歲鍾姓男子，不明原因持刀闖入南苗市場，不知何故先和路人借手機未果，再指控攤商欠錢，，引發民眾恐慌報警。轄區二名警方獲報趕往現場，鍾男對峙時竟持刀朝其中一名朱姓員警頭部猛刺，遭到警方執法開槍，送醫後宣告不治。

媒體報導，這位犯嫌，苗栗縣府2025年就啟動跨機關勾稽，毒品和傷害紀錄的高風險個案，但未被心理健康中心及警方列為加強訪查對象，令人詫異，苗栗縣府相關單位，哪裡出了紕「漏」？

再者，犯嫌多年前持鐮刀砍傷病友，法院調查審理，犯嫌不按照規定就醫、服藥，數次持刀攻擊，及脫序行為等，這顯然是苗栗治安不定時炸彈；誠然我們的社會和新聞媒體都不應該汙名化「精神病、思覺失調症」，病友有被害妄想症狀所帶來的病痛和苦痛。但第一線把管與關懷是否能更精進，這是民眾與苗栗鄉親想要問責的。

地方與政府機關社會安全網沒有及時掌握，心健中心列管輔導訪視成了最後一道關卡，但當社工訪視接獲通報「人不見蹤影」，實情是由於本案犯嫌因當時沒有自傷或傷人之虞，因此社工「沒有通報」，錯失後續關懷的黃金時間，演變成跑去菜市場「大開殺戒」的悲劇

苗栗市區不久前才發生過再犯者出來砍傷女童，人心惶惶，苗栗縣府似乎沒有相關積極作為，筆者認為，這樣的社會安全網「盲點」卻抓不到「隱形的高風險者」，安全網破洞連連，地方政府只喊祭出高度見警率，看似立竿見影，卻是是最短視作法罷了

苗栗市區近日攻擊案件頻傳，引得人心惶惶，而苗栗縣府似乎沒有相關積極作為，社安網破洞連連。（資料照）苗栗市區近日攻擊案件頻傳，引得人心惶惶，而苗栗縣府似乎沒有相關積極作為，社安網破洞連連。（資料照）

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

（作者為文字工作者）

