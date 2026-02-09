自由電子報
自由開講》台積電熊本廠增設3奈米製程 是一石二鳥之計

2026/02/09 08:30

◎ 常遇秋

日本眾議院大選於今日（0208）投開票，而在5日，大選倒數關鍵時刻，台積電董事長魏哲家與首相高市早苗會面，並送給高市一份「驚喜」！他直接向高市說明台積電「3奈米製程」打算赴日設廠的「最新投資」規畫，這對高市選情絕對是「大加分」

台積電董事長魏哲家向日本首相高市早苗說明台積電「3奈米製程」打算赴日設廠的規畫，對高市選情有加分作用。（歐新社檔案照）台積電董事長魏哲家向日本首相高市早苗說明台積電「3奈米製程」打算赴日設廠的規畫，對高市選情有加分作用。（歐新社檔案照）

對此，筆者提出幾點看法。

首先，台積電對高市即時送暖，是分散風險的智舉

台積電對高市早苗的即時送暖，對台日而言，是「互蒙其利」，更是台積電企業「分散風險」的智舉！

試想，美中大戰未歇，川普的決策又充滿「不確定性」，如果台積電「加深」對日本的布局，總比把「雞蛋放在台美兩個籃子」更好

其次，台積電「四成產能」放美國，不是「市場擴大」，而是「獲利縮小」

台積電是「民營產業」，他是要對「投資者」負責，「獲利」與企業成長才是首選；台積電不是「國營產業」，根據政「府政策」去布局，不顧獲利、不管未來是否會倒閉？不是嗎？

其三、台積電赴美國亞利桑那州設置晶圓廠投資，「獲利」如何？

根據科技媒體《Wccftech》最新統計資訊，美國廠的擴張，嚴重損害台積電的利潤，美國晶圓毛利率與台灣本地生產相比，縮水了將近「8倍」，嚇不嚇人？

據科技媒體《Wccftech》統計指出，台積電赴美國設廠投資，獲利卻大幅縮水。（擷取自《Wccftech》）據科技媒體《Wccftech》統計指出，台積電赴美國設廠投資，獲利卻大幅縮水。（擷取自《Wccftech》）

台積電是「護國神山」，我們不能讓「神山」獲利縮水，根莖腐爛！台灣很難再「複製」出一個牽動世界局勢的台積電！只有台積電「護國神山」強健永存，台灣才可以「永保安康」！

魏哲家對日本政府表示，原本熊本第二工廠生產「6至12奈米」直接「升級為3奈米」製程；投資計畫從原本的122億美元增加到170億美元；在熊本縣將設立日本「首座3奈米」最先進半導體量產基地，這是向高市早苗遞出「友善的橄欖枝」。

最後，高市早苗「承接」日本前首相安倍晉三於2021年提出的「台灣有事，就是日本有事」的戰略觀點，日本是「台灣的重要友人」！日本由誰掌權？更是台灣的「重中之重」！

台灣在這次日本眾議院選舉，必須送上「利多」消息，幫助日本這場選舉，向台灣傾斜！只要高市早苗持續掌權，台積電魏哲家在日本「升級為3奈米」製程，對高市早苗是「喜出望外」，對台積電的國際布局，更是「獲利保障」！不是嗎？

日本罕見在寒冬中舉行眾議院大選。（彭博檔案照）日本罕見在寒冬中舉行眾議院大選。（彭博檔案照）

（作者為教育人員）

