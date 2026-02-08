自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

沈榮欽國際視野》這是一場文化戰爭 要奪回獨裁時代的話語權

電影《世紀血案》內容涉及1980年「林宅血案」，近日被踢爆從未知會當事人、前立委林義雄及家屬，引爆巨大爭議。然而，這不只是對歷史記憶的改寫，更是一場文化戰爭，目的在奪回獨裁時代的話語權。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2026/02/08 21:00

◎ 沈榮欽

電影《世紀血案》企圖改寫歷史記憶、姚文智的電影公司企劃的紀錄片遭紅色攻擊，恰恰都證明了這是一場文化戰爭。（取自貼文）電影《世紀血案》企圖改寫歷史記憶、姚文智的電影公司企劃的紀錄片遭紅色攻擊，恰恰都證明了這是一場文化戰爭。（取自貼文）

1980年發生的林宅血案，就在我家不遠處。我記得當時稱為林宅滅門血案，因為林義雄已經因為美麗島事件被以叛亂罪起訴，由戒嚴時期的軍事法庭審理，林義雄的妻子方素敏到場旁聽，所以家中只剩下林義雄的母親以及三個女兒。

兇手選在228當天下手，要將家中人員屠殺殆盡，林義雄的老母與雙胞胎幼女均當場斃命，長女則身中六刀，倒臥在床，幾乎喪命。

事發之後，我忍不住想：究竟是什麼樣的人才會對老人與小孩下此狠手？這不是地痞流氓，就算是流氓，也很難泯滅人性到對老人小孩滅門。只有以正義之名的獨裁政權兇手，才可能做出這樣可怕的事情。

當時警總發言人徐梅鄰的孫子徐琨華擔任導演，在完全沒有和林義雄家屬聯絡的情形下翻拍此片，加上寇世勳與李千娜的發言，令人深感不安。

民進黨立委林楚茵起底說，《世紀血案》導演徐琨華被揭露是當年警總發言人徐梅鄰的後代。（取自林楚茵臉書）民進黨立委林楚茵起底說，《世紀血案》導演徐琨華被揭露是當年警總發言人徐梅鄰的後代。（取自林楚茵臉書）

如今演員楊小黎、簡嫚書與李千娜相繼致歉，但是她們的聲明中卻引來一個令人不寒而慄的問題：導演在未通知家屬的情況下拍片，而演員卻紛紛表示演出的是現實生活中不存在的虛構人物。為什麼一部根據真實事件拍攝的片子，卻充斥著虛構人物？

電影《世紀血案》近日遭炎上，演員楊小黎、簡嫚書與李千娜相繼致歉。（取自臉書，本報合成）電影《世紀血案》近日遭炎上，演員楊小黎、簡嫚書與李千娜相繼致歉。（取自臉書，本報合成）

我認為最可能的情形是，這是一場文化戰爭，目的在奪回獨裁時代的話語權。這不僅發生在林宅血案的電影，也同時發生在對姚文智的攻擊上

姚文智與柯文哲競選市長，即使早知道情況不利，落敗後依舊遵守諾言，退出政壇，言出必行。

而更令人敬佩的是，市長落選後，他並不是到企業或政府部門做事，而是投身最不賺錢的文化事業，而且是風險極高的電影事業。《流麻溝15號》上映時，我有幸受邀參加首映，是一部極佳但不容易回本的電影，但他至今仍不改其志。

如今不僅林宅血案的記憶可能要重寫，連姚文智的電影公司也不放過。

姚文智說，先是有人刻意將紀錄片《甘露水》的紀錄片（金馬創投參與的作品）和他尚未開拍的同名電影混淆，達成與目混珠的效果。

之後國民黨接手抽離脈絡，以「姚文智拿7000萬補助」發文。

然後藍白與側翼加碼，「退休爽領民進黨補助7000萬」、「有黨證就有錢」、「政治退休安家費」，在網路上大造其謠。

退出政壇開電影公司拍片的前立委姚文智在社群平台指出，所屬公司企劃案《甘露水》獲得文化部7千萬補助，卻遭藍白兩黨抨擊。（取自臉書@姚文智）退出政壇開電影公司拍片的前立委姚文智在社群平台指出，所屬公司企劃案《甘露水》獲得文化部7千萬補助，卻遭藍白兩黨抨擊。（取自臉書@姚文智）

這是巧合嗎？我不這麼認為，我更傾向這是一場已經開打的文化戰爭，從改寫歷史記憶到攻擊宣揚台灣文化的電影公司

相較於獨裁歷史相近的韓國而言，解嚴後的台灣人對政治電影可說相當冷感，從《悲情城市》到《大濛》，其實寥寥可數，遠不如韓國精彩，別讓香火就在我們這一代斷了。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書