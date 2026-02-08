沈榮欽國際視野》這是一場文化戰爭 要奪回獨裁時代的話語權

電影《世紀血案》內容涉及1980年「林宅血案」，近日被踢爆從未知會當事人、前立委林義雄及家屬，引爆巨大爭議。然而，這不只是對歷史記憶的改寫，更是一場文化戰爭，目的在奪回獨裁時代的話語權。

◎ 沈榮欽

電影《世紀血案》企圖改寫歷史記憶、姚文智的電影公司企劃的紀錄片遭紅色攻擊，恰恰都證明了這是一場文化戰爭。（取自貼文）

1980年發生的林宅血案，就在我家不遠處。我記得當時稱為林宅滅門血案，因為林義雄已經因為美麗島事件被以叛亂罪起訴，由戒嚴時期的軍事法庭審理，林義雄的妻子方素敏到場旁聽，所以家中只剩下林義雄的母親以及三個女兒。

兇手選在228當天下手，要將家中人員屠殺殆盡，林義雄的老母與雙胞胎幼女均當場斃命，長女則身中六刀，倒臥在床，幾乎喪命。

事發之後，我忍不住想：究竟是什麼樣的人才會對老人與小孩下此狠手？這不是地痞流氓，就算是流氓，也很難泯滅人性到對老人小孩滅門。只有以正義之名的獨裁政權兇手，才可能做出這樣可怕的事情。

當時警總發言人徐梅鄰的孫子徐琨華擔任導演，在完全沒有和林義雄家屬聯絡的情形下翻拍此片，加上寇世勳與李千娜的發言，令人深感不安。

民進黨立委林楚茵起底說，《世紀血案》導演徐琨華被揭露是當年警總發言人徐梅鄰的後代。（取自林楚茵臉書）

如今演員楊小黎、簡嫚書與李千娜相繼致歉，但是她們的聲明中卻引來一個令人不寒而慄的問題：導演在未通知家屬的情況下拍片，而演員卻紛紛表示演出的是現實生活中不存在的虛構人物。為什麼一部根據真實事件拍攝的片子，卻充斥著虛構人物？

電影《世紀血案》近日遭炎上，演員楊小黎、簡嫚書與李千娜相繼致歉。（取自臉書，本報合成）

我認為最可能的情形是，這是一場文化戰爭，目的在奪回獨裁時代的話語權。這不僅發生在林宅血案的電影，也同時發生在對姚文智的攻擊上。

姚文智與柯文哲競選市長，即使早知道情況不利，落敗後依舊遵守諾言，退出政壇，言出必行。

而更令人敬佩的是，市長落選後，他並不是到企業或政府部門做事，而是投身最不賺錢的文化事業，而且是風險極高的電影事業。《流麻溝15號》上映時，我有幸受邀參加首映，是一部極佳但不容易回本的電影，但他至今仍不改其志。

如今不僅林宅血案的記憶可能要重寫，連姚文智的電影公司也不放過。

姚文智說，先是有人刻意將紀錄片《甘露水》的紀錄片（金馬創投參與的作品）和他尚未開拍的同名電影混淆，達成與目混珠的效果。

之後國民黨接手抽離脈絡，以「姚文智拿7000萬補助」發文。

然後藍白與側翼加碼，「退休爽領民進黨補助7000萬」、「有黨證就有錢」、「政治退休安家費」，在網路上大造其謠。

退出政壇開電影公司拍片的前立委姚文智在社群平台指出，所屬公司企劃案《甘露水》獲得文化部7千萬補助，卻遭藍白兩黨抨擊。（取自臉書@姚文智）

這是巧合嗎？我不這麼認為，我更傾向這是一場已經開打的文化戰爭，從改寫歷史記憶到攻擊宣揚台灣文化的電影公司。

相較於獨裁歷史相近的韓國而言，解嚴後的台灣人對政治電影可說相當冷感，從《悲情城市》到《大濛》，其實寥寥可數，遠不如韓國精彩，別讓香火就在我們這一代斷了。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

