自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享～劉哲瑋》我絕對拒看《世紀血案》，林宅血案是什麼？

林宅血案至今都沒有真相，凶手依然逍遙法外，但現在竟然還有人想以「民主自由」拍一部扭曲歷史的電影《世紀血案》！
名家分享

名家分享

2026/02/08 13:30

◎ 劉哲瑋

現在很多台灣人都知道228事件，因為歷史課本都有，而且是國定假日；但有一件事很多人卻不知道，那就是「林宅血案」，而這事件也發生在228

當時，擔任台灣省議會議員的林義雄，因為美麗島事件被拘禁於景美軍法看守所候審，許多民主前輩也都在當時被抓，原因在於政府當年以美國斷交為由取消選舉。

1980年3月1日的《臺灣時報》記錄了林義雄年幼女兒林奐均在病榻上告訴父親的話：「我不認識那個人」，直接回擊了當年情治單位企圖栽贓林家友人的卑劣手段。（取自貼文，資料來自國家發展委員會檔案管理局）1980年3月1日的《臺灣時報》記錄了林義雄年幼女兒林奐均在病榻上告訴父親的話：「我不認識那個人」，直接回擊了當年情治單位企圖栽贓林家友人的卑劣手段。（取自貼文，資料來自國家發展委員會檔案管理局）

1979年，當年的選舉不是像現在，而是增額補選，採取增額補選的原因是：

當時中央民意代表（國大代表、立委）大多是1948年在大陸地區選出的「第一屆」代表。國民政府遷台後，政府以「戡亂時期無法在淪陷區改選」為由，讓這批委員無限期延任（俗稱「萬年國會」）

這些代表，都是大陸地區人民選出來，結果因為動員戡亂，卻無限期延長任期統治台灣，一直到許多老賊委員登出人生，以及為了平息台灣本土民眾對參政權的不滿，並解決人口增長問題，政府才依據《臨時條款》在台灣舉行「增額補選」。

所以，當時選舉很離奇，像是：僑選選區從全世界選出立委來統治台灣，選區包含東北亞、港澳、亞洲其他地區、北美洲、中南美洲、歐洲、非洲、大洋洲…等。

縱使是這麼離奇的選舉，黨外人士也盡力爭取民主化，但因為美國斷交，導致蔣經國政府宣布取消選舉，因此黨外人士在國際人權日（12/10）當天在高雄上街，訴求民主與自由，終結黨禁和戒嚴

然而，政府早就準備好軍警對著手無寸鐵的群眾，鎮暴警察直接包圍群眾，最終引爆警民衝突。事件後，台灣警備總司令部大舉逮捕黨外人士，並進行軍事審判，美麗島事件為台灣自二二八事件後規模最大的一場警民衝突事件

當時，蔣經國政府將美麗島事件的偵辦重點，導向中國共產黨勾結台獨企圖顛覆政府，以坐實叛亂罪。而叛亂罪在當時是唯一死刑，是的也就是法官只能判決死刑跟無罪兩種選擇。

許多民主前輩都在那場運動被逮捕，而林義雄就是當時被逮捕的人，且期間多人曾遭多次不正當刑求：疲勞審訊、侮辱、罰站、不准進食、強迫進食、連續拳打腳踢、用香菸燙臉、燒鬍子、毆打、鼻孔灌辣椒水、嘴塞桌球…。

甚至，有人被打到耳聾、下體被攻擊至受傷、擊打至口吐鮮血…等。更不用說，親友被政府情治單位恐嚇、威脅，甚至連工作都不保，這就是所謂「白色恐怖」。

而就在隔年（1980），發生一件震驚全台灣社會的事件，2月28日那天，林義雄還在看守所時，林母游阿­妹被殺，身中十四刀（前胸六刀、後背三刀、右手一刀、左手臂三刀、頸部一刀），倒斃於住家地下室樓梯旁；林義雄雙胞胎幼女林亮均與林亭均各被­刺一刀由後背貫穿前胸喪命，而林奐均被刺六刀（前胸一刀深及肺部，後背五刀）重傷。

「林宅血案」震驚國內外，由於凶手手法俐落，因此輿論普遍認為是政府下手，而當時情治機構則試圖將輿論帶向曾到林家拜訪的美國籍友人、長期關心人權問題的澳洲學者家博（J.Bruce Jacobs）身上。

家博跟林家關係甚好，而他被拘捕三個月後，以查無實據，遭驅逐出境，列名不受歡迎名單，禁止入境台灣。直到1992年，李登輝總統讓他從名單除名，才真正解禁。多年後，家博接受訪問曾表示，當時情治機關表示如果承認是他做的，就給他100萬新台幣

直到2020年促轉會公布資料澄清家博嫌疑，但家博已於2019年罹癌逝世。家博在2018年11月最後一次訪問台灣，同年11月16日，台灣外交部長吳釗燮代表中華民國政府頒贈大綬景星勳章給家博。

2018年11月16日，當時的外交部長吳釗燮（右）向澳洲退休學者家博（左）敬酒，此前他被授予了大綬景星勳章。（中央社資料照）2018年11月16日，當時的外交部長吳釗燮（右）向澳洲退休學者家博（左）敬酒，此前他被授予了大綬景星勳章。（中央社資料照）

家博長期關注台灣民主發展，縱使被抹黑栽贓也不曾放棄對台灣民主的支持，他生前出版自傳「美麗島事件與大鬍子家博回憶錄」（The Kaohsiung Incidentin Taiwan and Memoirs of a Foreign Big Beard），記錄下他在台灣時所經歷的美麗島事件與林宅血案

家博在離世前設立了一個「Taiwan Discussion Group」，裡面有上百位關心台灣的外國學者專家熱烈討論台灣議題，家博生前都會即時提供台灣的民主發展及國際困境給外國友人參考。

而「林宅血案」凶手至今逍遙法外，外界強烈質疑「林宅血案」就是情治系統所為，為何選這天？因為，政府逮捕民主運動鬥士後，為了殺雞儆猴、警告台灣人，所以政府選擇在228這天再次殺人，請問各位228這天再次殺人是什麼意思？

不就是要你們這些搞民主運動的美麗島份子安分點，乖乖地就不會活受罪。有沒有跟中共現在威嚇台灣人的方式一樣？但追求民主自由有罪嗎？

從過去到現在，很多人把蔣經國當成民主推手在拜，這完全愚弄歷史。甚至，現在還有企圖扭曲這段歷史的電影，以為民主自由社會就可以為所欲為？

如果蔣經國支持民主，那他還會鎮壓爭取民主選舉的遊行參與者？甚至，事後發動全台大逮捕，逮捕美麗島事件的參與者？甚至還刑求這些人，這是所謂的民主推手？

而「林宅血案」發生一年後，1981年5月，一位天才教授從美國返台，7月2日被三名警備總部人員帶走約談，隔日清晨（0703）被人發現陳屍於台大研究生圖書館旁，這就是陳文成事件

政府當時說，陳是畏罪自殺。而他有什麼罪？就是在美國時支持台灣民主運動

促轉會揭開警備總司令部當年監聽陳文成動態行蹤的「彩虹資料」。（本報合成）促轉會揭開警備總司令部當年監聽陳文成動態行蹤的「彩虹資料」。（本報合成）

陳文成事件過三年（1984），情治機構再次派出殺手遠赴美國殺人，因在美國本土殺人觸怒美方，政府才逮捕情報局長汪希苓、副局長胡儀敏、第三處副處長陳虎門等人，這就是著名的江南案

台灣很多人每每遇到228就要其他人放下，但死的不是你家人，你當然可以這樣簡單的說。如果台灣社會對於死刑這麼支持，為何當時威權統治的國民黨政府，沒有人該死？甚至至今還繼續被台灣人支持？

而林宅血案、陳文成命案至今都沒有真相，沒有真相，如何放下？如何和解？更何況，現在還有一堆人否認228的歷史事實、現在竟然還有人想透過台灣的民主自由扭曲這段歷史！！！

而林宅血案後，1980年立委增額補選舉行，黨外人士獲得超過三成選票，但只拿到97席中的14席，然而，當年台灣人並沒有因為恐懼、害怕而放棄民主自由

現在，有些有心人士想以民主自由來扭曲我們的認知、企圖篡改歷史，我相信他們也不會成功。且這種行徑也並非民主自由！

歷史，就是記憶與遺忘的鬥爭。現在有人想以民主自由拍一部扭曲歷史的電影，企圖製造白色恐怖不可怕…等，很多人會怪政府沒全面執行轉型正義，然而民主化後，我們總是期盼政府主導轉型正義，卻導致政黨輪替後，很可能當年的加害者就會透過掌權來扭曲歷史，形成一種倒退

電影《世紀血案》改編自台灣「林宅血案」歷史事件，近日爆出翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，引發各界撻伐。（資料照）電影《世紀血案》改編自台灣「林宅血案」歷史事件，近日爆出翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，引發各界撻伐。（資料照）

真正的轉型正義就是，每位台灣人都真心了解這段歷史，因為當你去了解這段歷史，你自己就會做出價值判斷，我相信沒有任何人希望再發生這些事，因為爭取民主自由被政府暴力對待、監禁，乃至於趁你被抓的時候殺光你的家人。

而為了避免這些事發生，人民就得守護自由民主，並且透過自由民主設計制度來避免這些事再發生。所以，我才說自由民主不包含扭曲歷史真相的自由，這也是避免遺忘！台灣人不可不知台灣事。

（作者為教師）

本文經授權轉載自Lâu Thiat Uí臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書