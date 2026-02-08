名家分享～劉哲瑋》我絕對拒看《世紀血案》，林宅血案是什麼？

林宅血案至今都沒有真相，凶手依然逍遙法外，但現在竟然還有人想以「民主自由」拍一部扭曲歷史的電影《世紀血案》！

◎ 劉哲瑋

現在很多台灣人都知道228事件，因為歷史課本都有，而且是國定假日；但有一件事很多人卻不知道，那就是「林宅血案」，而這事件也發生在228。

當時，擔任台灣省議會議員的林義雄，因為美麗島事件被拘禁於景美軍法看守所候審，許多民主前輩也都在當時被抓，原因在於政府當年以美國斷交為由取消選舉。

1980年3月1日的《臺灣時報》記錄了林義雄年幼女兒林奐均在病榻上告訴父親的話：「我不認識那個人」，直接回擊了當年情治單位企圖栽贓林家友人的卑劣手段。（取自貼文，資料來自國家發展委員會檔案管理局）

1979年，當年的選舉不是像現在，而是增額補選，採取增額補選的原因是：

當時中央民意代表（國大代表、立委）大多是1948年在大陸地區選出的「第一屆」代表。國民政府遷台後，政府以「戡亂時期無法在淪陷區改選」為由，讓這批委員無限期延任（俗稱「萬年國會」）。

這些代表，都是大陸地區人民選出來，結果因為動員戡亂，卻無限期延長任期統治台灣，一直到許多老賊委員登出人生，以及為了平息台灣本土民眾對參政權的不滿，並解決人口增長問題，政府才依據《臨時條款》在台灣舉行「增額補選」。

所以，當時選舉很離奇，像是：僑選選區從全世界選出立委來統治台灣，選區包含東北亞、港澳、亞洲其他地區、北美洲、中南美洲、歐洲、非洲、大洋洲…等。

縱使是這麼離奇的選舉，黨外人士也盡力爭取民主化，但因為美國斷交，導致蔣經國政府宣布取消選舉，因此黨外人士在國際人權日（12/10）當天在高雄上街，訴求民主與自由，終結黨禁和戒嚴。

然而，政府早就準備好軍警對著手無寸鐵的群眾，鎮暴警察直接包圍群眾，最終引爆警民衝突。事件後，台灣警備總司令部大舉逮捕黨外人士，並進行軍事審判，美麗島事件為台灣自二二八事件後規模最大的一場警民衝突事件。

當時，蔣經國政府將美麗島事件的偵辦重點，導向中國共產黨勾結台獨企圖顛覆政府，以坐實叛亂罪。而叛亂罪在當時是唯一死刑，是的也就是法官只能判決死刑跟無罪兩種選擇。

許多民主前輩都在那場運動被逮捕，而林義雄就是當時被逮捕的人，且期間多人曾遭多次不正當刑求：疲勞審訊、侮辱、罰站、不准進食、強迫進食、連續拳打腳踢、用香菸燙臉、燒鬍子、毆打、鼻孔灌辣椒水、嘴塞桌球…。

甚至，有人被打到耳聾、下體被攻擊至受傷、擊打至口吐鮮血…等。更不用說，親友被政府情治單位恐嚇、威脅，甚至連工作都不保，這就是所謂「白色恐怖」。

而就在隔年（1980），發生一件震驚全台灣社會的事件，2月28日那天，林義雄還在看守所時，林母游阿­妹被殺，身中十四刀（前胸六刀、後背三刀、右手一刀、左手臂三刀、頸部一刀），倒斃於住家地下室樓梯旁；林義雄雙胞胎幼女林亮均與林亭均各被­刺一刀由後背貫穿前胸喪命，而林奐均被刺六刀（前胸一刀深及肺部，後背五刀）重傷。

「林宅血案」震驚國內外，由於凶手手法俐落，因此輿論普遍認為是政府下手，而當時情治機構則試圖將輿論帶向曾到林家拜訪的美國籍友人、長期關心人權問題的澳洲學者家博（J.Bruce Jacobs）身上。

家博跟林家關係甚好，而他被拘捕三個月後，以查無實據，遭驅逐出境，列名不受歡迎名單，禁止入境台灣。直到1992年，李登輝總統讓他從名單除名，才真正解禁。多年後，家博接受訪問曾表示，當時情治機關表示如果承認是他做的，就給他100萬新台幣。

直到2020年促轉會公布資料澄清家博嫌疑，但家博已於2019年罹癌逝世。家博在2018年11月最後一次訪問台灣，同年11月16日，台灣外交部長吳釗燮代表中華民國政府頒贈大綬景星勳章給家博。

2018年11月16日，當時的外交部長吳釗燮（右）向澳洲退休學者家博（左）敬酒，此前他被授予了大綬景星勳章。（中央社資料照）

家博長期關注台灣民主發展，縱使被抹黑栽贓也不曾放棄對台灣民主的支持，他生前出版自傳「美麗島事件與大鬍子家博回憶錄」（The Kaohsiung Incidentin Taiwan and Memoirs of a Foreign Big Beard），記錄下他在台灣時所經歷的美麗島事件與林宅血案。

家博在離世前設立了一個「Taiwan Discussion Group」，裡面有上百位關心台灣的外國學者專家熱烈討論台灣議題，家博生前都會即時提供台灣的民主發展及國際困境給外國友人參考。

而「林宅血案」凶手至今逍遙法外，外界強烈質疑「林宅血案」就是情治系統所為，為何選這天？因為，政府逮捕民主運動鬥士後，為了殺雞儆猴、警告台灣人，所以政府選擇在228這天再次殺人，請問各位228這天再次殺人是什麼意思？

不就是要你們這些搞民主運動的美麗島份子安分點，乖乖地就不會活受罪。有沒有跟中共現在威嚇台灣人的方式一樣？但追求民主自由有罪嗎？

從過去到現在，很多人把蔣經國當成民主推手在拜，這完全愚弄歷史。甚至，現在還有企圖扭曲這段歷史的電影，以為民主自由社會就可以為所欲為？

如果蔣經國支持民主，那他還會鎮壓爭取民主選舉的遊行參與者？甚至，事後發動全台大逮捕，逮捕美麗島事件的參與者？甚至還刑求這些人，這是所謂的民主推手？

而「林宅血案」發生一年後，1981年5月，一位天才教授從美國返台，7月2日被三名警備總部人員帶走約談，隔日清晨（0703）被人發現陳屍於台大研究生圖書館旁，這就是陳文成事件。

政府當時說，陳是畏罪自殺。而他有什麼罪？就是在美國時支持台灣民主運動。

促轉會揭開警備總司令部當年監聽陳文成動態行蹤的「彩虹資料」。（本報合成）

陳文成事件過三年（1984），情治機構再次派出殺手遠赴美國殺人，因在美國本土殺人觸怒美方，政府才逮捕情報局長汪希苓、副局長胡儀敏、第三處副處長陳虎門等人，這就是著名的江南案。

台灣很多人每每遇到228就要其他人放下，但死的不是你家人，你當然可以這樣簡單的說。如果台灣社會對於死刑這麼支持，為何當時威權統治的國民黨政府，沒有人該死？甚至至今還繼續被台灣人支持？

而林宅血案、陳文成命案至今都沒有真相，沒有真相，如何放下？如何和解？更何況，現在還有一堆人否認228的歷史事實、現在竟然還有人想透過台灣的民主自由扭曲這段歷史！！！

而林宅血案後，1980年立委增額補選舉行，黨外人士獲得超過三成選票，但只拿到97席中的14席，然而，當年台灣人並沒有因為恐懼、害怕而放棄民主自由。

現在，有些有心人士想以民主自由來扭曲我們的認知、企圖篡改歷史，我相信他們也不會成功。且這種行徑也並非民主自由！

歷史，就是記憶與遺忘的鬥爭。現在有人想以民主自由拍一部扭曲歷史的電影，企圖製造白色恐怖不可怕…等，很多人會怪政府沒全面執行轉型正義，然而民主化後，我們總是期盼政府主導轉型正義，卻導致政黨輪替後，很可能當年的加害者就會透過掌權來扭曲歷史，形成一種倒退。

電影《世紀血案》改編自台灣「林宅血案」歷史事件，近日爆出翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，引發各界撻伐。（資料照）

真正的轉型正義就是，每位台灣人都真心了解這段歷史，因為當你去了解這段歷史，你自己就會做出價值判斷，我相信沒有任何人希望再發生這些事，因為爭取民主自由被政府暴力對待、監禁，乃至於趁你被抓的時候殺光你的家人。

而為了避免這些事發生，人民就得守護自由民主，並且透過自由民主設計制度來避免這些事再發生。所以，我才說自由民主不包含扭曲歷史真相的自由，這也是避免遺忘！台灣人不可不知台灣事。

（作者為教師）

本文經授權轉載自Lâu Thiat Uí臉書

