自由開講》借鏡國際鈔票：為何台灣新鈔需要莊淑旂？

◎ 李建畿

中央銀行近日正式啟動新台幣鈔券改版作業，讓人不禁思考：台灣有哪些偉大人物值得印在鈔票上？（資料照）

當我們在檢討如何印新鈔時，筆者突然想到「台灣有什麼偉大的人物值得我們印在鈔票上來紀念的？」腦子裏居然都是過去中國政權強制洗腦灌輸給我們的人物，如鄭成功...。

翻閱外甥送我的台灣獨曆，裏面記載著台灣歷史上的今天，才知道原來台灣有很多默默在奉獻的偉大人物，她（他）們無論在醫學，科技，政治，人文藝術各方面都有傑出的表現，我們卻近廟欺神不把他當寶，或是被長久洗腦灌輸一些中國古代偉人來當做我們歷史的全部。而且教科書中所教給我們的總是「長江發源於...」卻完全不知曾文溪的上游是那裏，二林是屬於嘉義還是雲林，我們的祖先是5000年前大坌坑文化時代就住在南科，懂得造船航海捕漁的高度智慧的西拉雅族人，卻總是被教育成「要做一個堂堂正正的中國人」。

百元大鈔要去威權將那屠殺幾百萬中國人，與毛澤東並列世界四大殺人魔頭的蔣介石逐出鈔票，已經是全台灣人的共識，因此就只能將台灣的那些美麗植物，動物，山水來取代值得記念的本土優秀人物，似嫌矯枉過正，縱觀世界各國的貨幣，有哪些國家不把該國偉大的人物印在鈔票的：

日本鈔票印的是：

10,000日圓：澀澤榮一（被譽為「日本資本主義之父」）

5,000日圓：津田梅子（日本女子教育先驅、女子英學塾創辦人）

美國鈔票印的是：

1美元：喬治·華盛頓（國父）

100美元：班傑明·富蘭克林（政治家、外交家、科學家、發明家，同時亦是出版商、印刷商、記者、作家、慈善家、共濟會的成員）

20美元：安德魯·傑克遜（傑克森以宏揚民主、倡導普通人權利在美國廣受尊敬）

50美元：尤利西斯·格蘭特（為非裔美國人挺身而出，特別是反抗三K黨鎮壓選民的鬥爭）

10美元：亞歷山大·漢密爾頓（美國憲法重要的推動與解釋者）

美金1元印的是美國國父，喬治·華盛頓。（路透檔案照）

我們台灣也有太多的偉大人物卻被刻意淡忘排擠，我們應該將台灣的教科書多介紹台灣的偉人，例如台灣第一位女中醫博士莊淑旂，這不僅是為了性別平權，更是為了紀念一段足以代表台灣的國際傳奇。

許多年輕一代或許不知道，1981年，當全世界都深陷教宗若望保祿二世遇刺後的憂慮時，是來自台灣的莊淑旂博士，應邀前往梵蒂岡。在那座充滿西方醫學權威的殿堂裡，她以東方的自然食療與專業智慧，幫助教宗恢復了健康。這一幕，是台灣「軟實力」最真誠的展現——我們不只有領先世界的半導體，我們更有溫柔且強大的醫療智慧，能夠在關鍵時刻貢獻於全人類。

莊淑旂博士代表了台灣女性人權的奮鬥史。

在1950年代那個保守的社會，她突破重圍，考取了台灣第一張女性中醫師執照，隨後更赴日取得慶應大學醫學博士。她一生倡導「預防勝於治療」，從「宇宙操」到產後調理文化，她教會了台灣人如何愛護自己的身體。這種「自主健康」的理念，本質上就是一種對生命權與健康權的基本尊重，與我們協會推動的人權核心價值不謀而合。

台灣也有值得被印在鈔票上的偉大人物，如台灣第一位女中醫博士莊淑旂。（資料照）

幣，是一個國家的名片。

過去我們習慣在鈔票上看到政治人物，但一個文明成熟的國家，更應將那些在科學、文化、人權上有卓越貢獻的平凡英雄視為偶像。當國際友人拿到新台幣，看見這位溫潤優雅的莊博士時，我們可以自豪地告訴他們：「這是一位曾經救治教宗的台灣女性，她代表了我們的慈悲與智慧。」

中央銀行的投票即將截止。在此，我代表台灣人權文化協會，呼籲政府與審議委員會，將「女性的光輝」主題具象化為莊淑旂博士。讓這位台灣醫學界的傳奇，成為我們共同的記憶與驕傲。

（作者為福和會副理事長、前台灣人權文化協會理事長）

