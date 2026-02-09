自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中客不是解方：台灣觀光的真正風險與出路

2026/02/09 09:30

◎ 蕭錫惠

若台灣把觀光產業經營困境簡化為中客客源不足，是在忽略真正的風險來源；圖為桃園機場。（歐新社檔案照）若台灣把觀光產業經營困境簡化為中客客源不足，是在忽略真正的風險來源；圖為桃園機場。（歐新社檔案照）

每隔一段時間，總會聽到部分旅行業者或觀光團體喊話：「沒有中客，國旅就要倒了」、「應該拜託中國人來救台灣觀光」。這類說法看似務實，實際上卻暴露出台灣觀光產業長期存在的結構性盲點：把經營困境簡化為客源不足，卻刻意忽略真正的風險來源

所謂的中客，從來不是一個正常、可預期、由市場機制運作的自由旅遊客群，而是一種高度政治化、隨時可被收放的政策工具。這不是意識形態判斷，而是早已被歷史反覆驗證的現實。

2019年8月5日，中國片面宣布停發中國旅客來台自由行通行證；同年9月1日，進一步暫停小三通。沒有天災、沒有疫情，也沒有任何經濟層面的合理解釋，唯一的變數只有政治。這不只是一次偶發事件，而是一個可重複發生的模式：當政治需要改變，觀光可以在一夕之間被切斷。把產業命脈押在這樣的市場上，本質上就是高風險賭博

這正說明了一個關鍵事實：中國旅客能否來台，從來不是市場選擇，而是政治指令。在中國，出國旅遊並非公民權利，而是國家可控的流動資源。能否出境、能否前往特定地區，取決於政治忠誠、思想審查與對外關係的戰略考量。當旅遊被納入這樣的體制，它就不再是單純的觀光活動，而是外交與統戰操作的一環。

然而，這並不代表台灣觀光沒有出路。最新的國際旅遊大數據顯示，台灣正重新被全球市場看見。高端與計畫型旅客對台灣的搜尋明顯成長，來源城市集中於紐約、首爾、東京與馬尼拉。這些旅客停留天數長、消費能力高，高艙等比例上升，與過去大量、低價、集中式團客模式已有本質差異。

2025年台灣入境國際旅客持續成長，美國已躍升為主要來源國之一，菲律賓亦成為東南亞來台人數最高的市場。這些變化顯示，台灣觀光正從依賴單一團客市場，轉向多元、分散且高價值的結構。

近年來，入境台灣的國際旅客有成長趨勢。2025年，美國已躍升為主要來源國之一，菲律賓則是東南亞來台人數最高的市場；示意圖。（資料照）近年來，入境台灣的國際旅客有成長趨勢。2025年，美國已躍升為主要來源國之一，菲律賓則是東南亞來台人數最高的市場；示意圖。（資料照）

同時，台灣人均國民所得已突破三萬七千美元。隨著所得提升，旅遊不再只是奢侈消費，而逐漸成為生活的一部分。高所得社會帶來高移動性，不只反映在出境人次，也支撐了國內對高品質觀光服務的需求。台灣觀光真正面臨的問題，從來不是市場不存在，而是是否願意轉型

轉型從來不是無痛的。對長期依賴「量大、低價、購物站」模式的業者而言，轉向「精緻、深度、體驗」的高端市場，是一場結構性手術。政府的角色不應再以補貼維持舊模式，而是提供轉型資源協助業者提升品質、內容與服務能力，承接國際高端需求。

儘管如此，仍有人試圖以「觀光歸觀光，政治歸政治」來淡化風險。但現實是，中國從未讓觀光脫離政治；而國際市場，早已用腳投票，選擇那些穩定、可預期、重視體驗價值的目的地。台灣若繼續忽視這一點，不是天真，就是自我設限。

任何成熟的產業，都不會把命脈押在一個可以隨時關閉的政治開關上。台灣觀光真正需要的，是去風險化與升級轉型。觀光可以沒有中客，但民主不能沒有底線；產業可以轉型，但不能失去尊嚴。這不是意識形態之爭，而是任何正常社會，在面對高風險依賴時，都必須具備的基本判斷能力。

台灣的觀光產業真正需要的，是去風險化與升級轉型。我們可以沒有中客，但民主不能沒有底線；示意圖。（路透檔案照）台灣的觀光產業真正需要的，是去風險化與升級轉型。我們可以沒有中客，但民主不能沒有底線；示意圖。（路透檔案照）

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書