評論 > 投書

自由開講》把林宅血案拍成推理劇，是二次傷害

2026/02/09 10:30

◎ 再米

官方調查林宅血案曾指出，情治系統不當介入偵辦、誤導方向、阻撓追查與操弄媒體；圖為「林義雄宅血案」調查報告記者會。（資料照）官方調查林宅血案曾指出，情治系統不當介入偵辦、誤導方向、阻撓追查與操弄媒體；圖為「林義雄宅血案」調查報告記者會。（資料照）

把林宅血案拍成「沒有意識形態」的懸疑片，炎上不是網路太吵，而是創作太輕真相未竟、責任未清，卻先被包裝成可販售的刺激與高潮；這不是再追問，更像再消費——把一段公共傷痕變成宣傳句、把受難者名字變成流量入口，還要求社會用「理性看待」來替市場降噪。這場反彈，說穿了是記憶治理的回彈：真相越缺席，社會越不容許被輕率講述。

爭議的核心，不在單一失言，而在「程序、語言、位置」三連敗。

其一，當事人仍健在，卻傳出家屬與相關基金會未被正式聯繫；在受害者仍在的案件裡，「有沒有先問過」就是公共信任的門票。

其二，記者會把追查形容成辦案快感、把重啟敘事說成可能「沒那麼嚴重或沒那麼恐怖」，等於用娛樂語彙換算死亡重量；火先燒向演員，再燒回劇組，輿論才會迅速走到「二次傷害」這一步。

李千娜出席電影《世紀血案》記者會時提及林宅血案事件稱「沒那麼嚴重」，遭網友撻伐炎上。（資料照）李千娜出席電影《世紀血案》記者會時提及林宅血案事件稱「沒那麼嚴重」，遭網友撻伐炎上。（資料照）

其三，所謂「去意識形態」在白色恐怖語境裡，往往被聽成「去責任化」：把國家暴力降格為單一兇案，把權力結構剪掉，只留下戲劇張力；導演背景一旦被放進討論，作品就不再只被當成作品，而成了信任審判——不是在問拍得像不像，而是在問「誰在定義這段歷史、為何此刻說自己中立」。

更深層的政治效應，是把轉型正義的信任赤字再次照亮。林宅血案長年處在「可疑卻難證」的灰區，讓各方都能投射敘事；正因如此，社會對任何「重新講述」都高度警覺。官方調查曾指出情治系統不當介入偵辦、誤導方向、阻撓追查與操弄媒體；在這樣的歷史陰影下，中立若避談權力，就會被視為最有效的洗白語法。於是，一邊可以高喊言論自由，一邊卻要社會把歷史退到背景；一邊說只是藝術，一邊又在宣傳語裡吃足「真實事件」的紅利

有人主張藝術可以自由改寫；也有人認為抵制是保護傷口。兩股情緒在同一部作品上相撞，後果不只是一部片的票房，而是公共記憶的再撕裂：世代之間更難對話，受難者更難被理解，連「不站隊」都會被懷疑是站在強者那邊。當社會說不，並不是反藝術，而是反草率、反把歷史當布景。真相還沒回來，故事就先上架——這才是《世紀血案》最刺痛人的地方。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

