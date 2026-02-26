自由開講》中國網軍擴張威脅 台韓面臨長期資安壓力

◎ 小張

中國駭客威脅全球升級

根據Forescout旗下Vedere Labs 2025年報告，中國擁有全球最多由國家支持的駭客組織（210個），遠超俄羅斯與伊朗，攻擊範圍涵蓋178個國家。這些攻擊已從單純資料竊取，轉向針對國家關鍵基礎設施的長期滲透，形成結構性安全威脅。

台灣首當其衝

國安局指出，2025年針對台灣政府基礎設施的網路攻擊平均每天達263萬次，比2023年增加113%，比2024年增加6%；示意圖。（路透檔案照）國安局指出，2025年針對台灣政府基礎設施的網路攻擊平均每天達263萬次，比2023年增加113%，比2024年增加6%。攻擊手法結合DDoS、供應鏈攻擊與社交工程，鎖定能源、醫療、金融等關鍵系統，與政治軍事緊張同步升高，顯示網路攻擊已成中國施壓台灣的重要工具。

AI與長期滲透手法加劇風險

中國駭客運用「預先部署」策略長期潛伏於核心系統，待危機時啟動攻擊。AI自動化技術也被用於漏洞掃描、資料外流與偵察，配合「就地取材」及供應鏈攻擊，使防禦難度進一步提升。

韓國亦受影響

2023年疑似中國駭客侵入韓國國家衛星通訊網路，企圖滲透政府行政系統，雖未成功，但凸顯區域網路威脅；示意圖（路透檔案照）韓國國家情報院指出，政府工作平台Onnara系統自2022至2025年間遭駭未察覺，駭客竊取公務員憑證入侵行政網路。另2023年疑似中國駭客侵入韓國國家衛星通訊網路，企圖滲透政府行政系統，雖未成功，但凸顯區域網路威脅。

專家觀點

資安專家表示，國家支持的網路攻擊已成現代戰爭核心手段，但缺乏國際約束。各國需同時建構民間與國家級攻防能力，以應對中國駭客持續擴張的長期威脅，確保關鍵基礎設施安全。

（作者為研究生）

