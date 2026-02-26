自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中國網軍擴張威脅 台韓面臨長期資安壓力

2026/02/26 11:30

◎ 小張

中國駭客威脅全球升級

根據Forescout旗下Vedere Labs 2025年報告，中國擁有全球最多由國家支持的駭客組織（210個），遠超俄羅斯與伊朗，攻擊範圍涵蓋178個國家。這些攻擊已從單純資料竊取，轉向針對國家關鍵基礎設施的長期滲透，形成結構性安全威脅。

台灣首當其衝

國安局指出，2025年針對台灣政府基礎設施的網路攻擊平均每天達263萬次，比2023年增加113%，比2024年增加6%；示意圖。（路透檔案照）國安局指出，2025年針對台灣政府基礎設施的網路攻擊平均每天達263萬次，比2023年增加113%，比2024年增加6%；示意圖。（路透檔案照）國安局指出，2025年針對台灣政府基礎設施的網路攻擊平均每天達263萬次，比2023年增加113%，比2024年增加6%。攻擊手法結合DDoS、供應鏈攻擊與社交工程，鎖定能源、醫療、金融等關鍵系統，與政治軍事緊張同步升高，顯示網路攻擊已成中國施壓台灣的重要工具。

AI與長期滲透手法加劇風險

中國駭客運用「預先部署」策略長期潛伏於核心系統，待危機時啟動攻擊。AI自動化技術也被用於漏洞掃描、資料外流與偵察，配合「就地取材」及供應鏈攻擊，使防禦難度進一步提升。

韓國亦受影響

2023年疑似中國駭客侵入韓國國家衛星通訊網路，企圖滲透政府行政系統，雖未成功，但凸顯區域網路威脅；示意圖（路透檔案照）2023年疑似中國駭客侵入韓國國家衛星通訊網路，企圖滲透政府行政系統，雖未成功，但凸顯區域網路威脅；示意圖（路透檔案照）韓國國家情報院指出，政府工作平台Onnara系統自2022至2025年間遭駭未察覺，駭客竊取公務員憑證入侵行政網路。另2023年疑似中國駭客侵入韓國國家衛星通訊網路，企圖滲透政府行政系統，雖未成功，但凸顯區域網路威脅。

專家觀點

資安專家表示，國家支持的網路攻擊已成現代戰爭核心手段但缺乏國際約束。各國需同時建構民間與國家級攻防能力，以應對中國駭客持續擴張的長期威脅，確保關鍵基礎設施安全。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書