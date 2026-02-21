自由電子報
投書

自由開講》交流變成政治輸送，國共論壇背後的國安陷阱

2026/02/21 09:30

◎ 葉昱呈

國民黨副主席蕭旭岑率團赴北京參與國共智庫論壇，返台後高談「累積互信」「水到渠成」，以觀光、產業、醫療與ＡＩ 合作包裝交流成果。然而，當整場對話預設「九二共識、反對台獨」作為政治前提，這類互動便已失去中性空間，而成為高度政治化的制度運作。特別是在中共主事者公開否定中華民國存在、甚至揚言「懲獨」的背景下，相關論壇早已超出學術交流範疇，而是具體政治工程的一環。

問題不在於交流本身，而在於交流是否與國會行為形成可預期的政治連動。過去經驗已多次示警：國民黨高層赴中返台後，立法院隨即推動高度爭議修法，甚至出現已被宣告違憲的「國會擴權」案例。如今，在野黨一方面刪減國防特別預算關鍵項目、阻擋非紅供應鏈政策、弱化台美合作，另一方面卻與北京提出十五項「共同意見」，社會自有權合理懷疑，這是否只是政策轉向的前奏。

參與國共智庫論壇，國民黨副主席蕭旭岑（右）與國民黨智庫國政基金會副董事長李鴻源（左）搭機返台。（資料照）參與國共智庫論壇，國民黨副主席蕭旭岑（右）與國民黨智庫國政基金會副董事長李鴻源（左）搭機返台。（資料照） 從法律與制度層面觀察，真正的風險不在論壇語言，而在其後續如何被「政策化」與「制度化」。無論是放寬人員往來、推動產業與ＡＩ合作，或建立醫療與防災協作機制，一旦透過修法、預算或行政鬆綁付諸實行，是否衝撞《反滲透法》、國安審查機制及既有管制架構，皆屬無法迴避的核心問題；然而，這些攸關法治底線的核心問題，在論壇中被刻意迴避，最終卻可能在立法院落實為可操作的制度現實。

更值得關注的是，北京從不做無條件投資。王滬寧的接見並非禮節寒暄，而是對政治績效的檢視。當中共公開肯定在野黨杯葛國防預算的行動，台灣社會不能只看「民生善意」，而忽略其對制度可能造成的衝擊。交流可以，但必須有底線；對話可以，但法治與國家安全不能被當作交換條件。面對精心包裝的「共同意見」，此刻最需要的，是從制度角度追問：這些承諾是否會在立法院轉化為可操作的政策。

率團訪問中國的國民黨副主席蕭旭岑（左），近日於北京人民大會堂會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧（右）。（資料照，國民黨提供）率團訪問中國的國民黨副主席蕭旭岑（左），近日於北京人民大會堂會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧（右）。（資料照，國民黨提供） （作者為公務員）

