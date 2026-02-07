自由電子報
李忠憲的思考》當歷史仍在流血：誰有資格說故事

「世紀血案」這種電影，在歷史上非常常見，例如，有些納粹後代拍攝「二戰德國士兵的人性故事」，部分冷戰電影把壓迫描述成「時代誤會」，問題不在藝術本身，而在於焦點是否改變了責任的位置。當社會對某段歷史仍在修復中時，會出現一個現象，「記憶所有權衝突」。誰可以講這個故事？當事人、受害者家屬、學者、後代？
2026/02/07 21:00

◎ 李忠憲

最近有加害者的後代拍了一部叫做「世紀血案」的電影，試圖描述台灣美麗島事件受害者林義雄的雙胞胎和母親被「磨沙」的故事，有25萬人抵制這部電影，包括發行商跟上映的電影院。

由楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏等人主演的電影《世紀血案》，還沒上映就引發爭議與抵制聲浪。（資料照）由楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏等人主演的電影《世紀血案》，還沒上映就引發爭議與抵制聲浪。（資料照）林義雄仍在世，創作未經當事人同意，事實資料也未被清楚建立

有一些人以為抵制是因為政治立場不同，但其實更核心的是，當創作跳過仍在世的受害者時，沒有嚴謹的事實考據，社會會感覺歷史被「提前結案」，而這種反知識、反歷史的行為，已經有好幾個本來認為電影是娛樂、無傷大雅的人發文，他們沒有辦法忍受這部電影。

我認為這種情緒其實跟國族、政黨無關，而是與「正義尚未完成」的心理結構有關。

「世紀血案」的電影創作，未經林義雄同意。圖為林義雄（右）與夫人方素敏往年在「慈林紀念林園」（林家墓園）舉辦追思會。（資料照）「世紀血案」的電影創作，未經林義雄同意。圖為林義雄（右）與夫人方素敏往年在「慈林紀念林園」（林家墓園）舉辦追思會。（資料照）以真實政治暴力事件美麗島後的林宅血案為背景，由與加害者敘事有關的人來創作，未經當事人同意，資料來源被質疑不明，而透過電影故事重新詮釋，符合「受害者反轉」和「碎片敘事」，也就是：這不是直接否定歷史，而是「重新說故事」。

很多爭議作品之所以被質疑，不是因為它們是電影，而是因為它們可能在做這件事，把歷史事件「文化化」。

如果當一個政治暴力事件被改寫成家庭故事，個人成長，抽象的人性寓言，原本的權力結構與責任，就容易被淡化。

最近其實也有有一個活生生的例子，看到張忠謀坐輪椅，結果可以寫出一篇「有錢也沒用」的大道理，其實都是符合中國敘事之下摧毁台積電歷史定位的操作手法。

「世紀血案」以真實政治暴力事件美麗島後的林宅血案為背景，由與加害者敘事有關的人來創作。（取自新台灣和平基金會）「世紀血案」以真實政治暴力事件美麗島後的林宅血案為背景，由與加害者敘事有關的人來創作。（取自新台灣和平基金會）「世紀血案」這種電影，在歷史上非常常見，例如，有些納粹後代拍攝「二戰德國士兵的人性故事」，部分冷戰電影把壓迫描述成「時代誤會」，問題不在藝術本身，而在於焦點是否改變了責任的位置。

當社會對某段歷史仍在修復中時，會出現一個現象，「記憶所有權衝突」。誰可以講這個故事？當事人、受害者家屬、學者、後代？

如果創作者被認為與加害敘事接近，而又沒有取得當事人同意，就容易被解讀為文化再殖民。

這跟《1984》中真理部做的事情很像，不是抹去歷史，而是「重新詮釋誰能說歷史、怎麼說歷史」，真正的衝突不是電影本身，而是誰在寫歷史劇本。

當政治暴力被重新包裝成文化敘事時，真正的問題往往不在於藝術，而在於說故事的權力。

歷史不再只是事實的集合，而是誰有資格說故事的競爭。當加害結構的後代試圖透過影像重新詮釋事件，即使宣稱只是創作，也可能被視為對記憶的再塑與權力的延續。這種現象並不特別新頴，從納粹宣傳電影到冷戰時期的歷史改寫，都顯示文化作品可以成為政治責任的轉移裝置。

這跟《1984》中真理部做的事情很像，不是抹去歷史，而是「重新詮釋誰能說歷史、怎麼說歷史」。（取自維基百科）這跟《1984》中真理部做的事情很像，不是抹去歷史，而是「重新詮釋誰能說歷史、怎麼說歷史」。（取自維基百科）這場圍繞《世紀血案》的爭議，表面看似政治立場之爭，實際上更深層的是「記憶與正義尚未完成」所引發的衝突。

當真實政治暴力仍有倖存者在世，且事實基礎與當事人同意都未被充分尊重時，任何以文化或藝術之名的重新詮釋，都可能被理解為對責任位置的重新排列，而非單純創作。

社會的不安，不是因為電影本身，而是因為歷史仍在修復之中；當說故事的權力被重新分配，人們所抵制的，其實是歷史被過早定義、被文化化，甚至被再次奪走詮釋的可能。

真正的爭議，不是電影，而是有人想在歷史尚未完成之前，先決定它應該如何被記住。

（作者為資安學者，本文僅代表作者個人意見，與任教單位無關。）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

